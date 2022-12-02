Splashtop optimizado para la GPU y APU de AMD, que permite juegos 3D remotos y gráficos profesionales
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Integrando el AMD Media SDK con la Librería AMF-DEM, Splashtop Puede Ofrecer una Experiencia 3D Remota a Baja Latencia y Alta Velocidad de Cuadro
Consigue acceso remoto al ordenador Splashtop con accesos directos configurables y gamepad in:
SAN JOSÉ, California - 24 de marzo de 2014 - Splashtop Inc., líder mundial en computación entre dispositivos, ha anunciado la optimización de Splashtop Streamer en determinadas GPU y APU discretas de AMD. Ahora los usuarios pueden disfrutar de transmisión remota de vídeo HD, gráficos profesionales 3D y experiencia de juego, con una latencia superbaja.
"Splashtop convierte cada PC con APU o GPU de AMD en un motor de juego remoto totalmente interactivo, que transmite los juegos 3D a cualquier dispositivo móvil", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop, "Las empresas, diseñadores, médicos o analistas financieros ahora pueden obtener acceso remoto a aplicaciones y datos 3D profesionales, en cualquier momento y en cualquier lugar".
Al integrar la biblioteca AMF-DEM en el Media SDK, Splashtop Streamer puede lograr una experiencia de codificación de 60 fps en HD 1080P, con una latencia inferior a 100 ms. Esto supone 3-4 veces el rendimiento de Splashtop Streamer sin la optimización AMF-DEM. Además, al aprovechar la aceleración por hardware, se produce una reducción significativa de la utilización de la CPU, lo que permite a esta centrarse en la ejecución de otras aplicaciones complejas.
Con los innovadores atajos Configurables y el Gamepad de Splashtop, los usuarios de Splashtop disfrutan de la mejor experiencia de escritorio remoto desde cualquier pantalla táctil móvil. Superponga un joystick virtual (gamepad) en un dispositivo móvil para apoyar un juego 3D remoto interactivo o superponga una barra de desplazamiento y teclas de atajo para apoyar las populares herramientas de edición de vídeo 3D de AutoCAD o Adobe ® Premier ® Pro para llevar fácilmente la experiencia de su PC de escritorio con usted en movimiento.
Y, por tiempo limitado, los usuarios de Splashtop reciben un código promocional gratuito para Splashtop Remote Desktop – Aplicación personal para activar los "Atajos Configurables y Gamepad" como una opción de bono para el paquete de juegos Never Settle Forever de AMD con la compra de una tarjeta gráfica elegible de AMD Radeon™. La oferta promocional "Atajos configurables y Gamepad" también estará disponible con las APU elegibles de la serie A de AMD en una fecha posterior.
"Estamos encantados de asociarnos con Splashtop para ofrecer a los clientes de AMD unas capacidades gráficas remotas sin precedentes", afirma Amit Mookerjee, director senior de soluciones de software multimedia de AMD. "Splashtop permite a los propietarios de GPU AMD Radeon y APU AMD experimentar gráficos de nivel PC de forma remota en dispositivos móviles de bajo consumo."
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración en pantalla cruzada de su clase, que une teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, televisores y clouds. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 16 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, incluyendo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han enviado Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de acceso a aplicaciones y escritorio remoto de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES 2012" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 North America 2013. Splashtop se distribuye a través de socios MDM/MAM y revendedores adicionales. La empresa tiene su sede en San José (California) y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visita www.splashtop.com
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Kim Gengler
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