Splashtop Personal
Acceso remoto sencillo a ordenadores para uso individual no comercial. El uso comercial, incluido el teletrabajo, requiere una prueba o suscripción empresarial.
Accede de forma remota a tu ordenador desde cualquier dispositivo
Usa Splashtop Personal gratis en tu red Wi-Fi doméstica para acceder a tu ordenador desde la comodidad de tu sofá o dormitorio. Suscríbete al Anywhere Access Pack para acceder a tus ordenadores domésticos desde cualquier lugar de Internet.
Amplía tus opciones con una suscripción a Splashtop
Para uso empresarial y personal
Splashtop Remote Access
Accede a tus ordenadores de casa y trabajo desde cualquier lugar. Consigue funciones adicionales como compatibilidad multimonitor, transferencia de archivos, impresión remota, licencias de grupo, asistencia técnica prioritaria en directo, ¡y mucho más! Cuesta a partir de $6/mes.
Para uso personal
Anywhere Access Pack
Accede a hasta dos ordenadores domésticos de forma remota desde cualquier lugar con conexión a internet. Tus sesiones siempre son totalmente seguras. $5.99/mes o $23.99/año cuando te suscribes aquí.
Para uso personal
Productivity Pack
Añade anotaciones en tiempo real y accesos directos en pantalla al conectarte desde tu iPad y tabletas Android suscribiéndote al Productivity Pack. $16.99/año cuando te suscribes aquí.
No disponible para iPhone.
Los precios pueden ser más altos en las tiendas de aplicaciones de terceros.
Software de acceso remoto gratuito para uso personal
Splashtop Personal es gratuito* para uso personal y no comercial en tu red doméstica local. Accede a un máximo de 2 ordenadores que no se usen para negocios o fines comerciales desde la comodidad de tu sofá o dormitorio usando un dispositivo iPhone, iPad o Android para acceder de forma remota a móviles o accede a tu ordenador remoto desde otro ordenador.
*Gratis en tu red doméstica local. Se requiere suscripción para conectarse desde una red exterior.
Funciones de Splashtop Personal
Acceder a todo
Accede a todas las aplicaciones, archivos, vídeos y música de tu ordenador. Consulta y edita archivos de Microsoft Office y PDF. Navega por la web usando Chrome, Firefox, Edge y Safari. Juega a juegos de PC y Mac que requieren mucha calidad gráfica. Disfruta de toda tu biblioteca de vídeos y música. ¡Y más!
Amplio soporte de dispositivos
Accede a tu Mac y PC Windows desde prácticamente cualquier dispositivo móvil u ordenador. Splashtop Personal funciona en múltiples sistemas operativos.
Solo para uso no comercial
Splashtop Personal es solo para uso no comercial, para acceder a un máximo de 2 ordenadores. Consigue Splashtop Remote Access si vas a usar Splashtop para trabajar.