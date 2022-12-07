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A man wearing headphones sits at a desk using a computer with dual monitors. An overlay shows a remote desktop application listing multiple computers. Icons of a monitor and a play button are also displayed.

Splashtop Personal

Acceso remoto sencillo a ordenadores para uso individual no comercial. El uso comercial, incluido el teletrabajo, requiere una prueba o suscripción empresarial.

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Con la confianza de más de 30 millones de usuarios con una calificación de 4,7 de 5 estrellas en Capterra, G2, TrustRadius y GetApp

Accede de forma remota a tu ordenador desde cualquier dispositivo

Usa Splashtop Personal gratis en tu red Wi-Fi doméstica para acceder a tu ordenador desde la comodidad de tu sofá o dormitorio. Suscríbete al Anywhere Access Pack para acceder a tus ordenadores domésticos desde cualquier lugar de Internet.

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Para uso empresarial y personal

Splashtop Remote Access

Accede a tus ordenadores de casa y trabajo desde cualquier lugar. Consigue funciones adicionales como compatibilidad multimonitor, transferencia de archivos, impresión remota, licencias de grupo, asistencia técnica prioritaria en directo, ¡y mucho más! Cuesta a partir de $6/mes.

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Accede a hasta dos ordenadores domésticos de forma remota desde cualquier lugar con conexión a internet. Tus sesiones siempre son totalmente seguras. $5.99/mes o $23.99/año cuando te suscribes aquí.

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Añade anotaciones en tiempo real y accesos directos en pantalla al conectarte desde tu iPad y tabletas Android suscribiéndote al Productivity Pack. $16.99/año cuando te suscribes aquí.

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Woman using Splashtop Personal to edit creative files

Software de acceso remoto gratuito para uso personal

Splashtop Personal es gratuito* para uso personal y no comercial en tu red doméstica local. Accede a un máximo de 2 ordenadores que no se usen para negocios o fines comerciales desde la comodidad de tu sofá o dormitorio usando un dispositivo iPhone, iPad o Android para acceder de forma remota a móviles o accede a tu ordenador remoto desde otro ordenador.

*Gratis en tu red doméstica local. Se requiere suscripción para conectarse desde una red exterior.

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Funciones de Splashtop Personal

  • Multiple computers icon

    Acceder a todo

    Accede a todas las aplicaciones, archivos, vídeos y música de tu ordenador. Consulta y edita archivos de Microsoft Office y PDF. Navega por la web usando Chrome, Firefox, Edge y Safari. Juega a juegos de PC y Mac que requieren mucha calidad gráfica. Disfruta de toda tu biblioteca de vídeos y música. ¡Y más!

  • Devices icon

    Amplio soporte de dispositivos

    Accede a tu Mac y PC Windows desde prácticamente cualquier dispositivo móvil u ordenador. Splashtop Personal funciona en múltiples sistemas operativos.

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    Solo para uso no comercial

    Splashtop Personal es solo para uso no comercial, para acceder a un máximo de 2 ordenadores. Consigue Splashtop Remote Access si vas a usar Splashtop para trabajar.

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