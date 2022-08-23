Splashtop, ganadora de los Premios del Canal IT Europa 2022
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IT Europa reconoce a Splashtop como la Solución de Aplicación Vertical del Año por un proyecto innovador que incluye soluciones de Soporte Remoto del Internet de las Cosas (IoT) y de Realidad Aumentada (AR).
CUPERTINO, Calif., 24 de mayo de 2022 - Hoy, Splashtop celebra su reciente victoria en los IT Europa Channel Awards, como mejor Solución de Aplicación Vertical del Año. El premio reconoce a Splashtop por su innovadora aplicación para clientes con el grupo de restaurantes Peter Pane y Paniceus Systems, su proveedor de servicios informáticos.
Paniceus Systems utilizó las soluciones Splashtop Enterprise y Augmented Reality para avanzar en sus capacidades de asistencia remota, lo que les permitió reducir drásticamente el tiempo de viaje y los costes asociados a la asistencia de 46 sedes de Peter Pane en Alemania y Austria. Las mejoras resultantes en la eficiencia mejoraron la experiencia de asistencia al cliente y redujeron drásticamente el tiempo de inactividad de los dispositivos en un 50%, todo ello sin dejar de cumplir la normativa GDPR.
Las galardonadas soluciones de Splashtop Remote Support con Augmented Reality permiten a las organizaciones ahorrar costes y aumentar la satisfacción del cliente:
Resolver las incidencias de soporte más rápido - Ya sea asistiendo a un usuario final directamente a través de la intuitiva plataforma de soporte todo en uno de Splashtop, o aprovechando
Splashtop AR para guiar visualmente al personal in situ hacia la resolución, TI puede mejorar drásticamente las métricas de soporte, como los Tiempos Medios de Tramitación (AHT) y las Tasas de Reparación a la Primera (FTFR).
Reducción del tiempo de inactividad de los dispositivos IoT - Obtenga acceso no supervisado las 24 horas del día a para dar soporte a los dispositivos IoT en el momento en que lo necesite, incluyendo ordenadores móviles, quioscos, señalización digital, sistemas de punto de venta (POS) y dispositivos electrónicos de registro (ELD).
Reducir las visitas in situ - Capacita a los técnicos remotos experimentados con una herramienta interactiva de RA para guiar virtualmente al personal in situ no técnico a resolver más rápidamente los problemas tecnológicos in situ.
"Los IT Europa Channel Awards 2022 incluyeron una vez más una serie de nuevas categorías para reflejar cómo está cambiando nuestro sector y es brillante ver que estas ganan adeptos año tras año, ya que los proveedores y socios eligen participar en este proceso de premios para obtener el reconocimiento del sector. Estamos encantados de ver a Splashtop entre los muchos ganadores que merecen la pena", dijo Michael O'Brien, Director General de IT Europa.
Cada año, los premios IT Europa Channel Awards —antes conocidos como European IT & Software Excellence Awards— reconocen a los principales proveedores de soluciones, vendedores, proveedores de servicios gestionados (MSP), revendedores de valor añadido (VAR), integradores de sistemas y distribuidores por su excelencia en los canales europeos.
"Es un verdadero honor para nosotros ser reconocidos como la Solución de Aplicación Vertical del Año. La aplicación Peter Pane es un ejemplo perfecto de cómo la tecnología puede no solo mejorar sino reinventar la forma en que trabajamos y realizamos transacciones entre nosotros, independientemente de la ubicación física", dijo Alexander Draaijer, Director General de Splashtop EMEA. "Estamos agradecidos a IT Europa por esta distinción y a nuestro cliente Paniceus Systems por confiar en nosotros para este proyecto innovador".
El software de soporte remoto con realidad aumentada de Splashtop permite a los técnicos remotos ver y resolver fácilmente los problemas tecnológicos in situ más rápido para reducir el tiempo de inactividad y los costes operativos, aumentar la productividad y mejorar la satisfacción de clientes y empleados. Paniceus Systems y Peter Pane estuvieron entre los primeros usuarios en aprovechar la solución junto con los servicios de acceso remoto y soporte para IoT.
"Lo más importante para nosotros era contar con una solución segura, intuitiva y fácil de usar", afirma Björn Runge, responsable de TI de Paniceus Systems, proveedor de TI de los restaurantes Peter Pane. "Splashtop es muy fácil en todos los aspectos: implementación, despliegue en los locales, configuración personalizada según sea necesario. Con Splashtop AR, puedo dar soporte virtualmente a los usuarios, señalar elementos en la pantalla y hacer anotaciones en el vídeo compartido. Hace que el apoyo sea mucho más fácil. Recomendaría Splashtop a cualquiera".
Splashtop es un proveedor líder de soluciones seguras de acceso remoto y asistencia para pequeñas y medianas empresas (PYMES), así como para empresas más grandes, en todos los sectores verticales a nivel mundial, incluidos los medios de comunicación & Entretenimiento, servicios financieros, comercio minorista & Hostelería, transporte y más. Splashtop ha sido reconocido recientemente con el Premio al Mejor Producto 2022 de TrustRadius, un galardón basado enteramente en las opiniones de los clientes. Para más información, visita Splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en acceso y asistencia remotos seguros. Sus soluciones para el trabajo flexible, el aprendizaje y el soporte informático ofrecen una "experiencia en persona" tan rápida, sencilla y segura como estar delante de una máquina in situ. Splashtop ofrece un alto rendimiento con calidad 4k a 60 fps; funciones avanzadas de seguridad y cumplimiento de normativas; una aplicación de acceso y asistencia para todos los dispositivos y sistemas operativos; y asistencia global instantánea con acceso directo a un experto. Más de 30 millones de usuarios, incluidos los del 85% de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Más información en www.splashtop.com.