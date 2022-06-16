Splashtop gana premios Top Rated de TrustRadius en 2022
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TrustRadius reconoce a Splashtop como líder en las categorías de soluciones de Escritorio Remoto y Soporte Remoto.
CUPERTINO, California, 11 de mayo de 2022 - Splashtop, líder en soluciones de soporte y acceso remoto seguro, ha anunciado hoy que ha sido galardonado con el premio 2022 Top Rated de TrustRadius, una respetada plataforma de revisión de software B2B.
"Splashtop Enterprise ha obtenido dos premios Top Rated en las categorías de Software de Escritorio Remoto y Software de Soporte Remoto", dijo Megan Headley, Vicepresidenta de Investigación de TrustRadius. "Estos premios se basan totalmente en las opiniones de sus clientes. Los clientes de Splashtop Enterprise destacan la pantalla compartida, las sesiones remotas a través de Internet y la posibilidad de iniciar el control remoto desde el móvil, junto con el soporte al cliente de alta calidad".
Esto es lo que dicen los clientes verificados de Splashtop Enterprise en TrustRadius: "Splashtop Enterprise es tan fiable como todos los demás y tiene una navegación muy fácil de usar para ayudar a gestionar una gran cantidad de sistemas de escritorio y servidor. Me gusta mucho la capacidad de ver todos los monitores fácilmente en un solo clic, y luego volver a un solo monitor que yo elija. Es realmente una gran plataforma y una ventaja de ahorro para sus equipos de TI". Mike Cleveland, Director de TI, Tecnologías de Usuario Final en Queen's Health Systems, 5001-10 000 empleados.
"Las funciones de seguridad de Splashtop con autenticación de dos factores y verificación de dispositivos son muy sólidas y constituyen una GRAN parte del motivo por el que decidimos utilizar el programa. Es seguro, pero la seguridad no obstaculiza el uso del programa". Dirk van den Heuvel , Presidente/Director General, Groove Distribution, 11-50 empleados.
"Como educador de producción multimedia, necesito un ordenador de sobremesa potente para ejecutar mis programas de producción de vídeo. Con Splashtop, pude acceder de forma segura a mi ordenador del trabajo desde mi portátil personal o desde cualquiera de las otras oficinas que tengo que utilizar cuando viajo a diferentes centros escolares. Pude editar vídeos con facilidad y no tuve que preocuparme de dónde se almacenaban todos mis archivos o de no tener la misma potencia de procesamiento cuando estaba de viaje. Splashtop convirtió un portátil barato en una máquina de producción multimedia de gama alta". Usuario verificado, empresa de producción de medios de comunicación, 1001-5000 empleados.
"Utilizaba Splashtop principalmente para dar soporte a otros desarrolladores de software o administrar servidores remotos. Splashtop hace que sea muy fácil instalar su software remoto para que puedas conectarte a otros sistemas fácilmente. La administración de ordenadores remotos es posible mediante una consola accesible en cualquier navegador Web. ¡Muy práctico! Splashtop siempre ha sido fiable y la calidad de la imagen era extraordinaria. También pude interactuar con sistemas remotos sin ningún retraso y también pude ejecutar tareas que requieren elevación de seguridad. Algunas herramientas remotas sólo te permiten actuar como usuario, no como administrador". Dr. Holger Flick, Consejero Delegado (CEO), FlixEngineering LLC, 1-10 empleados.
"Splashtop es un activo esencial para mi flujo de trabajo. No me puedo imaginar la vida sin él.No me gustaría usar ningún otro software de escritorio remoto que no sea Splashtop.Es fácil de usar.No tienes que perder tiempo configurando nada y puedes ponerte a trabajar rápidamente.Solo el precio y la cantidad de conexiones valen la inversión".Britton Hoskins, editor ejecutivo, Xphias LLC, de 1 a 10 empleados.
Splashtop Enterprise proporciona una aplicación para acceso remoto y asistencia en todos los dispositivos y sistemas operativos. Su elegante experiencia es tan rápida y sencilla que los usuarios se sienten como si estuvieran trabajando in situ, pero tienen la libertad y las capacidades de alto rendimiento para trabajar desde cualquier lugar del mundo, utilizando cualquier dispositivo o sistema operativo. Consiguen calidad 4k HD, conexiones rápidas en tiempo real, velocidades de fotogramas de hasta 60 fps y ajustes personalizables para lograr una experiencia de sesión remota óptima.
Los equipos de TI disponen de una plataforma unificada para proporcionar asistencia técnica remota segura a los usuarios finales, independientemente de dónde se encuentren y del dispositivo que utilicen. Con las capacidades avanzadas de soporte remoto, el departamento de TI puede dar soporte efectivo a los lugares de trabajo híbridos y minimizar la interrupción de los procesos de producción. Las características de seguridad de Splashtop incluyen la autenticación de dos factores, el inicio de sesión único, el control de acceso granular, y es compatible con SOC 2 con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) y otras regulaciones gubernamentales.
La comunidad TrustRadius reconoce a Splashtop Enterprise como un actor valioso en las categorías de software de escritorio remoto y soporte remoto, con una puntuación trScore de 9,5 sobre 10 y más de 475 opiniones verificadas.
Desde 2016, los Premios TrustRadius Top Rated se han convertido en el estándar del sector B2B para el reconocimiento imparcial de productos tecnológicos. Se basan totalmente en las opiniones de los clientes, y nunca se han visto influidas por la opinión de los analistas ni por su condición de cliente de TrustRadius. Aquí tienes un desglose detallado de los criterios de la metodología y puntuación que utiliza TrustRadius para determinar los ganadores de Top Rated.
"En Splashtop ponemos la experiencia del cliente por encima de todo, ya sea en el diseño de nuestro producto o en el soporte en vivo en tiempo real", dijo Mark Lee, Director Ejecutivo de Splashtop. "Estamos orgullosos de inspirar unas valoraciones tan favorables de nuestra comunidad de usuarios y apreciamos este reconocimiento de TrustRadius".
Para saber más sobre las soluciones de acceso remoto y asistencia de Splashtop, visita Splashtop.com o lee las reseñas en TrustRadius.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en acceso y asistencia remotos seguros. Sus soluciones para el trabajo flexible, el aprendizaje y el soporte informático ofrecen una "experiencia en persona" tan rápida, sencilla y segura como estar delante de una máquina in situ. Splashtop ofrece un alto rendimiento con calidad 4k a 60 fps; funciones avanzadas de seguridad y cumplimiento de normativas; una aplicación de acceso y asistencia para todos los dispositivos y sistemas operativos; y asistencia global instantánea con acceso directo a un experto. Más de 30 millones de usuarios, incluidos los del 85% de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Splashtop.com
Acerca de TrustRadius
TrustRadius es la plataforma de investigación y revisión más fiable para que los líderes empresariales encuentren y seleccionen el software adecuado a sus necesidades. Los responsables de la toma de decisiones de todos los sectores confían en la orientación e investigación verificadas y basadas en pares de TrustRadius. Los vendedores captan y convierten a los compradores de alta intención contando sus historias únicas a través de reseñas enriquecidas. Más de 12 millones de visitantes al año crean e interactúan con contenidos y datos de reseñas de alta calidad en Trustradius.com. Con sede en Austin (Texas), TrustRadius fue fundada por empresarios de éxito y está respaldada por Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners y Next Coast Ventures.