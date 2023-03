Splashtop gana premios Top Rated de TrustRadius en 2022

"Como educador de producción multimedia, necesito un ordenador de sobremesa potente para ejecutar mis programas de producción de vídeo. Con Splashtop, pude acceder de forma segura a mi ordenador del trabajo desde mi portátil personal o desde cualquiera de las otras oficinas que tengo que utilizar cuando viajo a diferentes centros escolares. Pude editar vídeos con facilidad y no tuve que preocuparme de dónde se almacenaban todos mis archivos o de no tener la misma potencia de procesamiento cuando estaba de viaje. Splashtop convirtió un portátil barato en una máquina de producción multimedia de gama alta". Usuario verificado, empresa de producción de medios de comunicación, 1001-5000 empleados.

"Splashtop es un activo esencial para mi flujo de trabajo. No me puedo imaginar la vida sin él.No me gustaría usar ningún otro software de escritorio remoto que no sea Splashtop.Es fácil de usar.No tienes que perder tiempo configurando nada y puedes ponerte a trabajar rápidamente.Solo el precio y la cantidad de conexiones valen la inversión". Britton Hoskins, editor ejecutivo, Xphias LLC, de 1 a 10 empleados.