Splashtop ha sido nombrada Strong Performer en Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer para software de escritorio remoto
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El proveedor de soluciones de TI a distancia obtuvo la calificación general más alta y la calificación de "Disposición a recomendar" en el informe de software de escritorio remoto.
CUPERTINO, California — 4 de septiembre de 2024 — Splashtop, líder en soluciones remotas que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar, ha anunciado hoy que ha sido reconocido como Strong Performer en el informe Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer 2024 para software de escritorio remoto. Estar en el cuadrante de Strong Performer significa que Splashtop alcanzó o superó el promedio del mercado para la puntuación de Experiencia General.
Splashtop logró una calificación promedio general de 4,8 de 5 estrellas y obtuvo una calificación del 100 % de "Disposición a recomendar" de sus reseñas aptas (basada en 23 reseñas hasta el 30 de junio de 2024). Esta es la calificación general más alta entre los seis proveedores incluidos en el informe, lo que creemos que refuerza la reputación de Splashtop como socio de confianza para los líderes de TI.
"Las reseñas por pares se encuentran entre los recursos más poderosos que tienen los líderes de TI al seleccionar soluciones tecnológicas", dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. "Cuando fundamos Splashtop, nuestra misión era crear la solución de acceso remoto más rápida e intuitiva del mercado. Hoy, ese compromiso sigue siendo más fuerte que nunca. Estamos orgullosos de estar representados en la VOC gracias a las experiencias positivas de los profesionales de TI que confían en nuestra plataforma todos los días".
Los clientes califican continuamente a Splashtop con 5/5 estrellas por su interfaz intuitiva, interoperabilidad, seguridad y ejemplar atención al cliente.
"Splashtop destaca por su fiabilidad y sus amplias opciones de versión base. Hemos probado dos productos de la competencia de Splashtop, ningún otro proveedor tiene un producto tan bueno que sea tan fiable, opciones completamente construidas en la versión base y un servicio al cliente realmente excelente. Una verdadera maravilla en estos tiempos que corren". – Director de TI, Manufactura, Arquitectura en la cloud de EE. UU. Tamaño de la empresa: 250M - 500M USD
"Me encanta usar Splashtop para mi acceso remoto. Tiene una interfaz gráfica de usuario fácil y me siento seguro usando este producto. Lo usamos para unos 700 escritorios en nuestra empresa". – Gerente, Seguridad de TI y Gestión de Riesgos, Manufactura, Arquitecturas híbridas en cloud y locales de EE. UU. Tamaño de la empresa: 50M - 250M USD
"La mejor experiencia de servicio de atención al cliente, sin lugar a dudas. El mejor producto para nuestras necesidades". – Líder de TI, Salud y Biotecnología. Arquitectura en la cloud. Tamaño de la empresa: 500M – 1000M USD
"Fácil de gestionar e implementar para una gran cantidad de clientes" – Administrador de redes y sistemas, Venta al por menor, Arquitectura en cloud del Reino Unido. Tamaño de la empresa: 50M - 250M USD
"Un producto increíble respaldado por un equipo aún mejor. Los representantes están a disposición de mi equipo en cada transición y necesidad". – Vicepresidente de servicios de TI, Salud y Biotecnología. Arquitectura en cloud. Tamaño de la empresa: 1000M - 3000M USD
Gartner Peer Insights™ es una plataforma pública que ofrece reseñas verificadas de software empresarial de profesionales del sector basadas en sus experiencias de primera mano. El informe "Voice of the Customer" sintetiza estas reseñas en información procesable para los responsables de la toma de decisiones de TI, proporcionando una perspectiva impulsada por pares que complementa la investigación experta de Gartner. Quienes escriben las reseñas son verificados de forma independiente por Gartner, lo que garantiza que los comentarios representen experiencias auténticas de los responsables de la toma de decisiones de TI dentro de las organizaciones con ingresos anuales de 50 millones de dólares o más.
A medida que las organizaciones continúan lidiando con las complejidades del trabajo remoto y la transformación digital, Splashtop sigue dedicándose a ofrecer herramientas que mejoren la productividad, reduzcan los gastos generales de TI y garanticen una seguridad férrea en todos los ámbitos. Para obtener más información sobre las galardonadas soluciones de acceso a escritorio remoto y soporte remotos de Splashtop, visita Splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar.Sus soluciones para el trabajo híbrido y asistencia informática remota de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, simple y segura.La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr calidad 4K HD, compatibilidad con varios monitores y 60 fps con una latencia ultrabaja. Splashtop viene con funciones de seguridad avanzadas, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento.Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.Splashtop.com
Descargos de responsabilidad
Gartner, Voice of the Customer para Software de Escritorio Remoto, Peer Contributors, 30 de agosto de 2024.
Reseñas aptas: Periodo de elegibilidad para las reseñas del 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2024. Solo se incluyen los proveedores con 20 o más reseñas publicadas aptas (y 15 o más calificaciones para "Capacidades" y "Soporte/Entrega") durante el periodo de envío de 18 meses. Las reseñas de empresas con menos de 50 millones de dólares en ingresos están excluidas de esta metodología. Se incluyeron 23 reseñas para Splashtop.
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