Splashtop lanza una aplicación de escritorio remoto para Mac
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Splashtop Remote Desktop Ofrece una Verdadera Experiencia HD y Acceso a Archivos de Mac a PC y de Mac a Mac
21 de septiembre de 2011 - San José, CA - Splashtop Inc., líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado hoy el lanzamiento de su cliente Mac para Splashtop Remote Desktop que se presentará en MacWorld Asia 2011, Pekín, China, del 22 al 25 de septiembre. Ahora los usuarios de Mac pueden disfrutar de acceso remoto de Mac a PC y de Mac a Mac desde una red privada o a través de Internet. Actualmente, Splashtop Remote Desktop permite a millones de dispositivos móviles, desde tabletas a teléfonos inteligentes, acceder a distancia a PC y Mac con audio completo y vídeo de alta definición (HD).
"Gatos y perros, aceite y agua, Macs y PCs – algunas cosas no se llevaban bien hasta que apareció Splashtop", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop. "Con nuestro nuevo cliente para Mac, no sólo los usuarios de Splashtop Remote Desktop pueden acceder a sus computadoras, sino que también pueden disfrutar de características como la posibilidad de ejecutar juegos y software para PC en forma remota en una Mac con Full HD y audio". Tal vez por eso algunos clientes llaman a nuestro producto el Miau del Gato".
Splashtop Escritorio Remoto para Mac permite a los usuarios:
Accede a archivos o fotos importantes en otro ordenador sin preocuparte de problemas de sincronización, conversión o compatibilidad
Utiliza MS Office, Silverlight y otros programas de Windows sin tener que instalarlos en un Mac
Reproduce películas HD y música desde bibliotecas multimedia centrales sin la molestia de transferir archivos
Ejecuta juegos de PC con gráficos intensivos en una máquina potente y juégalos desde un Mac portátil
Ver videos HD transmitidos desde una PC o Mac hasta 30 cuadros por segundo
Accede al último navegador IE para ver sitios web con ActiveX desde un Mac
Las características de Splashtop Remote Desktop para Mac incluyen:
Transmisión de video y audio de alto rendimiento desde tu computadora remota
Fácil conectividad a través de LAN, Wi-Fi o Internet con Internet Discovery
Configuración fácil mediante una interfaz sencilla e intuitiva
Soporte Wake-on-LAN
Compatible con Mac OS X Lion
Splashtop Remote Desktop elimina la necesidad de transferir, convertir o sincronizar archivos y multimedia entre dispositivos. Los archivos de trabajo importantes y las aplicaciones de oficina, como Outlook, PowerPoint, Excel y Word, son fácilmente accesibles con esta nueva aplicación. El contenido para el entretenimiento personal, incluyendo películas, música, fotos e incluso juegos en 3D, también se pueden ver a distancia. Simplemente ve a cualquier lugar con sólo tu dispositivo móvil, smartphone, tableta, portátil o ultrabook, y sigue teniendo acceso total a tu PC o Mac con un Splashtop Streamer instalado.
Ver Splashtop Remote Desktop para Mac en acción en www.youtube.com/watch?v=_nfz_HT1jvY
Splashtop Remote Desktop está compuesto por dos componentes:
Una aplicación Splashtop Remote Desktop que se ejecuta en el dispositivo cliente, compatible con iOS, Android, webOS, Windows y, ahora, Mac OS.
El software gratuito Splashtop Streamer que funciona en cualquier ordenador con Windows 7, Vista, XP o Mac OS X 10.6 o superior instalado
Visita MacWorld Asia 2011, Stand 703, China National Convention Center, Beijing, del 22 al 25 de Septiembre, para una demostración de Splashtop Remote Desktop para Mac. En el Foro de Internet Móvil asiste a "Cómo usar la tecnología de escritorio remoto en iPad/iPhone", Sala 401, con Cliff Miller, director de marketing de Splashtop, el 22 de Septiembre a la 1:30 p.m. y disfruta de "Jugar a juegos de Internet de Windows como WOW en un iPad", en el escenario principal, Septiembre, 24,12:30-2:00 p.m.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc., líder mundial en computación de dispositivos cruzados, fue fundada en 2006 con el objetivo de permitir a las personas de todo el mundo acceder rápidamente a contenidos y aplicaciones a través de dispositivos y clouds. El producto estrella de Splashtop, Splashtop Remote Desktop, es un best seller en el Apple App Store y Android Market, que permite a los usuarios disfrutar de una experiencia informática completa desde dispositivos móviles y PC.
Hoy en día, los productos basados en Splashtop están disponibles en más de 70 millones de ordenadores y dispositivos móviles de Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos premios, entre ellos el prestigioso galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2011" de Laptop Magazine. Splashtop Inc. tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto con los medios de comunicación:
Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Páginia de inicio de Splashtop: https://www.splashtop.com
Escritorio remoto de Splashtop para Mac: https://www.splashtop.com/downloads
Streamers de Splashtop para PC y Mac: https://www.splashtop.com/streamer