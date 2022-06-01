Splashtop lanza Classroom Assist optimizado para Microsoft Windows 10
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Permite a los profesores anotar y compartir instantáneamente las pantallas de la tableta de Windows 10 con los dispositivos de muchos estudiantes, en cualquier momento y en cualquier lugar.
San José, CA - 20 de junio de 2016 - Splashtop Inc. líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, anuncia Splashtop Classroom Assist para Microsoft Universal Windows Platform (UWP). Splashtop Classroom Assist convierte cualquier tableta o portátil convertible con Windows 10 en pizarras interactivas móviles. Los profesores pueden moverse libremente por el aula con pleno control del contenido, sin estar atados a la parte delantera de la clase, como en el caso de las pizarras interactivas tradicionales. Además, los profesores pueden compartir instantáneamente la pantalla del dispositivo Windows 10 con todos los dispositivos de los alumnos de forma inalámbrica. Las funciones de Windows 10 compatibles incluyen Cortana, que permite a los profesores utilizar comandos de voz para controlar la sesión y varias funciones de anotación.
Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop, explica: "La tableta de Windows 10 se está convirtiendo en una poderosa herramienta educativa, que proporciona soporte para el lápiz electrónico así como para el control por voz de Cortana. Con iniciativas 1:1 en muchos distritos escolares, Splashtop Classroom Assist optimizado para Windows 10 mejora la experiencia de aprendizaje en general".
Craig Dewar, director sénior de marketing de Windows en Microsoft Corp, anuncia: "Nos entusiasma apoyar el aprendizaje de los estudiantes con el compromiso de Splashtop de construir en la plataforma Windows 10 UWP. Splashtop apoya nuestro enfoque de tener un impacto positivo en el aprendizaje, y nuestra visión de la educación para todo el mundo, en cualquier lugar y en cualquier momento".
Usando Splashtop Classroom Assist, los profesores pueden:
Estar en Control
Enseñe desde cualquier parte de la clase – interactúe con los alumnos individualmente o como grupo.
Anotar Sobre Cualquier Cosa
Usar gestos o el lápiz para dibujar y resaltar usando bolígrafos de diferentes colores y tamaños, subrayadores, formas y herramientas de texto sobre el contenido existente o fondos en blanco, con líneas o con gráficos
Haz capturas de pantalla y guárdalas en la galería para utilizarlas más tarde, o envíalas por correo electrónico a alumnos, padres o compañeros
Aumentar el Compromiso de la Clase
Utiliza el foco & herramientas de sombreado de pantalla para centrar la atención
Importa y comparte hojas de clase al instante
Graba la sesión como un vídeo para reproducirla más tarde
Comparte la pantalla del dispositivo con todos los dispositivos de los estudiantes de forma inalámbrica
Emitir comandos de voz a través de Cortana
La nueva aplicación Splashtop Classroom Assist para Windows 10 está disponible en la Tienda Windows. Splashtop Classroom cuesta a partir de $29.99 al año.
Averigua cómo Splashtop Classroom Assist puede transformar la enseñanza y las aulas: https://www.splashtop.com/classroom
Vídeo de Splashtop Classroom: https://www.youtube.com/watch?v=p5q5uaVIOkA
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Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración entre pantallas, uniendo teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores y nubes. Splashtop servicios de escritorio remoto permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Más de 18 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y socios fabricantes como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de acceso a aplicaciones y escritorio remoto de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES 2012" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 North America 2013. Splashtop se distribuye a través de socios MDM/MAM y revendedores adicionales. La empresa tiene su sede en San José (California) y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visita www.splashtop.com
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Robert Ha
robert.ha@splashtop.com