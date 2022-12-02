Splashtop lanza una cámara para ver la videocámara en vivo desde un PC remoto
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La aplicación Splashtop CamCam ha sido descatalogada
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Convierte la webcam de un PC en una transmisión de vídeo y audio a cualquier dispositivo móvil Apple para estar tranquilo y controlar a las personas, mascotas y cosas que te importan
27 de septiembre de 2011 - San José, CA - Splashtop Inc., líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado hoy CamCam, una aplicación para iPhone y iPad que transmite audio y vídeo en directo desde la webcam de un PC para que los usuarios puedan ver a distancia lo que más les importa.
Splashtop CamCam es una aplicación versátil que puede proporcionar tranquilidad a los usuarios de iPhone y iPad que puedan:
Controlar a los niños y a otros miembros de la familia cuando estén fuera de casa
Vigila a los niños que juegan desde otra habitación
Convierte la webcam de un ordenador en una cámara niñera en directo
Averigua qué están haciendo tus mascotas
No te pierdas nunca un gran acontecimiento que pueda captar una webcam de PC
Vigila tu casa mientras viajas
"Convertir tu PC en una transmisión de audio y vídeo en directo es otra gran aplicación de Splashtop para dispositivos iOS", afirma Mark Lee, director general y cofundador de Splashtop. "¿Te has preguntado alguna vez si tus hijos organizan una fiesta cuando sales a cenar? Ahora, con el excepcional vídeo y audio de CamCam transmitido a tu dispositivo móvil, podrás ver exactamente lo que ocurre en casa, para que puedas disfrutar tranquilamente de tus salidas nocturnas."
Características de la Splashtop CamCam:
Vídeo y audio de alta resolución y en tiempo real transmitidos desde un PC remoto a un dispositivo móvil Apple
Compatibilidad con webcam y micrófono integrados o externos del PC
Capacidad de hacer zoom y panorámica
Sigue estos sencillos pasos para configurar Splashtop CamCam:
Descarga la CamCam Splashtop de la iTunes App Store e instálala en un iPhone, iPod touch o iPad
Descarga gratis Splashtop Streamer e instálalo en un PC con webcam
Crear un Código de Seguridad e introducirlo en ambos dispositivos
Conéctate y ve a través de la cámara web de tu PC remoto desde cualquier parte del mundo
CamCam es compatible con todas las versiones de Windows 7, Vista y XP. Se recomienda encarecidamente un ordenador con CPU de doble núcleo para obtener el mejor rendimiento.
Splashtop CamCam puede descargarse por un precio especial de promoción de lanzamiento de 0,99 $ (80% de descuento sobre el precio normal de 4,99 $) desde iTunes App Store.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc., líder mundial en computación de dispositivos cruzados, fue fundada en 2006 con el objetivo de permitir a las personas de todo el mundo acceder rápidamente a contenidos y aplicaciones a través de dispositivos y clouds. El producto estrella de Splashtop, Splashtop Remote Desktop, es un best seller en el Apple App Store y Android Market, que permite a los usuarios disfrutar de una experiencia informática completa desde dispositivos móviles y PC.
Ahora mismo, los productos basados en Splashtop están disponibles en más de 70 millones de PC y dispositivos móviles de Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos premios, entre ellos el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio a "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio a "Lo mejor del CES 2011" de la revista LAPTOP. Splashtop Inc. tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
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