Splashtop introduce la capacidad de chat en la suite de productos de soporte remoto para MSPs y profesionales de TI
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Más de 30 000 MSPs y TI se han pasado a la solución de soporte remoto de Splashtop desde otras alternativas.
San José, CA - 22 de marzo de 2016 - Splashtop Inc. líder mundial en acceso remoto, asistencia y colaboración entre dispositivos, anuncia la incorporación de la función de chat a su familia de productos de asistencia remota: Splashtop Business, Splashtop Business for Remote Support, y Splashtop On-Demand Support (SOS), optimizados para MSP y profesionales de TI que buscan una solución de asistencia remota rentable y de primera clase. Descontentos con los crecientes precios de renovación y el inadecuado servicio al cliente de las soluciones de asistencia remota existentes, los MSP y los informáticos pueden ahora migrar a Splashtop, disfrutando de las siguientes ventajas:
Una solución rentable a una fracción del coste de la competencia, ofreciendo modelos de precio basados tanto en el usuario como en el ordenador
El mejor servicio de acceso remoto de su clase y sin desfase alguno
Solución de asistencia supervisada y no supervisada
Conectividad sin fisuras en cualquier red
Seguridad robusta. TLS con encriptación AES de 256 bits
Agrupación, registro y alertas
Fácil migración e implementación
Transferencia de archivos
Impresión remota
Chat
Los productos de Splashtop Remote Support también están bien integrados con diferentes soluciones de supervisión y gestión remota (RMM, por sus siglas en inglés), de automatización de servicios profesionales (PSA, por sus siglas en inglés) y soluciones para el servicio de asistencia, lo que permite a los TI y MSPs ser más efectivos a la hora de dar servicio a sus clientes.
"Más de treinta mil MSPs y TI han adoptado Splashtop Business y Splashtop Business para el soporte remoto", según Mark Lee, CEO de Splashtop. "Muchos han solicitado la función de chat, y estamos entusiasmados de cumplir nuestra promesa de agregar continuamente valores a nuestros clientes".
Consiga más información y regístrese para una prueba gratuita:
Splashtop Business (precio basado en el usuario): https://www.splashtop.com/business
Splashtop Business para asistencia remota (precio basado en ordenador): https://www.splashtop.com/remote-support
Asistencia bajo demanda Splashtop (SOS): https://www.splashtop.com/sos
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, asistencia y colaboración entre pantallas, uniendo teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores y nubes. Splashtop servicios de escritorio remoto permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Los productos de colaboración como Splashtop Classroom y Mirroring360 permiten compartir pantallas de 1 a varios dispositivos. Más de 18 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y socios fabricantes como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de acceso a aplicaciones y escritorio remoto de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 North America. Splashtop se distribuye a través de socios MDM/MAM y revendedores adicionales. La empresa tiene su sede en San José (California) y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visita www.splashtop.com
Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.
Contacto con los medios de comunicación
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com