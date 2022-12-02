Splashtop da a los profesores más libertad, colaboración y fácil acceso para moverse e interactuar en el aula
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En el FETC, la promesa de la movilidad en el aula toma forma con dos aplicaciones galardonadas, Splashtop for Business y Splashtop Whiteboard
Splashtop es el número 1 en ventas de acceso remoto con más de 12 millones de usuarios
Splashtop en FETC, stand 1425
FETC 2013 — ORLANDO, Florida, y SAN JOSÉ, California — 30 de enero de 2013 — Splashtop Inc., el líder mundial en colaboración entre dispositivos y acceso remoto, destacó en FETC cómo la aplicación de acceso remoto más vendida, Splashtop for Business , y la premiada Splashtop Whiteboard están ofreciendo una mayor movilidad y colaboración a las instituciones educativas.
Las demostraciones de los productos Splashtop están disponibles en el stand 1425 de FETC 2013, la principal conferencia sobre tecnología educativa K-12 del país, que se celebra del 28 al 31 de enero en el Centro de Convenciones del Condado de Orange, en Orlando (Florida).
"La innovación en la educación es un gran foco de atención para nosotros", dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop, Inc. "Desde la presentación del año pasado, Splashtop for Business está ganando impulso entre las instituciones educativas que buscan maximizar la tecnología móvil en sus aulas. Además, a los profesores les encanta la pizarra interactiva para participar y supervisar el trabajo de los estudiantes desde los cuatro rincones de sus aulas".
En un distrito escolar del sur de California, más de 800 profesores fueron equipados con iPads y la aplicación Whiteboard de Splashtop. Los profesores del Distrito Escolar Unificado Val Verde ya no están atados a su ordenador de sobremesa y ahora pueden moverse libremente por el aula con sus iPads mientras interactúan directamente con los estudiantes y monitorean su trabajo. También pueden enviar a los padres ejemplos en tiempo real del trabajo de sus hijos.
Con Splashtop for Business, las instituciones educativas consiguen:
Sencillo - Fácil de configurar para los departamentos de TI y los educadores para que los profesores puedan acceder a sus PCs de forma remota desde iPads y tabletas.
Seguridad – Políticas de grupo personalizadas y robustas para asegurar el acceso remoto seguro sólo a aquellos a los que se les ha concedido permiso.
Flexible: los modelos de licencias y precios se amoldan desde instalaciones pequeñas a grandes.
Con Splashtop Whiteboard, los profesores pueden:
Siéntase libre para pasear - Los profesores ya no están atados frente a la clase; pueden colaborar libremente y supervisar el trabajo de los estudiantes.
Anotar – Use gestos para dibujar sobre el contenido y resaltar usando bolígrafos de diferentes colores y tamaños. Haga fotos de la pantalla y envíelas por correo electrónico a los estudiantes y a los padres.
Implicar - El rico contenido de medios se reproduce en alta definición en una tableta. Revele lentamente el texto o las imágenes para mantener a la audiencia concentrada usando la herramienta de Sombra de pantalla.
Trabajar a distancia - Acceden al escritorio de su aula desde su tableta desde otras ubicaciones de la escuela o desde su casa permitiendo la máxima comodidad y productividad.
Para obtener más información sobre Splashtop, visite https://www.splashtop.com ; siga el blog de la empresa en https://www.splashtop.com/blog , en Facebook en https://www.facebook.com/Splashtop y en Twitter en @Splashtop .
Precio y Disponibilidad
Splashtop for Business está disponible para su compra en el sitio web de Splashtop en www.splashtop.com/business#pricing-tab. Hay precios especiales disponibles para Educación bajo demanda.
Splashtop Whiteboard para iPad está disponible por 19,99 USD en la App Store de Apple. Splashtop Whiteboard para Android, Nook y Kindle Fire se puede descargar por 9,99 USD. Visite www.splashtop.com/whiteboard para obtener más información sobre Splashtop Whiteboard.
Recursos de Apoyo
Página de inicio de Splashtop: www.splashtop.com
Splashtop para empresas: https://www.splashtop.com/business
Splashtop Whiteboard: www.splashtop.com/whiteboard
Descargar Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad y colaboración en intercambio de pantalla de su clase, uniendo smartphones, tabletas, ordenadores, televisores y cloud. Hoy en día, más de 12 millones de usuarios disfrutan de la comodidad de Splashtop Remote Desktop, nombrado entre las 25 aplicaciones para iPad más vendidas de todos los tiempos en la App Store de Apple. Splashtop proporciona un rendimiento superior y facilidad de uso para los usuarios de iOS, Android, RIM, Windows y MAC que quieren acceder en remoto a sus ordenadores de sobremesa, aplicaciones y datos en cualquier momento y lugar.
Aprovechando las tendencias BYOD/CYOD, Splashtop for Business es una solución de escritorio remoto de alto rendimiento diseñada para movilizar a las fuerzas de trabajo en cuestión de minutos, con pleno cumplimiento de las políticas de TI de la empresa. Proporciona una consola centralizada para monitorear, gestionar, activar/desactivar y auditar el acceso remoto de los empleados de aplicaciones y datos a través de ordenadores y cloud. Muchas organizaciones están adoptando Splashtop for Business como una forma más rápida y rentable de abordar problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP sobre desafíos de rendimiento WAN, así como para escalar y acelerar la VDI existente (infraestructura de escritorio virtual) a las fuerzas de trabajo de conocimiento móvil. Splashtop también se asocia con proveedores de gestión de dispositivos móviles (MDM), integradores de sistemas, proveedores de redes de seguridad y proveedores de servicios para ofrecer soluciones SaaS y locales flexibles para las empresas.
Splashtop Whiteboard permite a los profesores y estudiantes convertir su iPad, tableta Android, B&N NOOK o Amazon Kindle Fire en una pizarra interactiva móvil por una parte del coste de una IWB tradicional. Los profesores pueden colaborar, anotar y compartir el plan de estudios y el contenido en muchos formatos, incluyendo Flash, con todos los estudiantes mientras caminan por el aula. Anywhere Access Pack es un complemento de Splashtop 2 que permite a los usuarios acceder sin problemas a sus ordenadores a través de 3G/4G, Internet y cortafuegos, utilizando nuestro Splashtop Bridging Cloud™, una infraestructura de servidor de retransmisión global en los Estados Unidos, Europa y Asia. Splashtop Bridging Cloud ofrece la mejor seguridad, fiabilidad y rendimiento global de su clase.
Con inversión de Storm Ventures, DFJ, NEA y SAP Ventures, Splashtop está liderando la ola de la movilidad y el cloud computing ofreciendo una mayor productividad y colaboración al unir a los usuarios a las aplicaciones, datos y servicios en cualquier dispositivo. Para obtener más información sobre Splashtop, visite https://www.splashtop.com.
Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.
Etiquetas: Splashtop, colaboración entre dispositivos, iPad, iPhone, Android, FETC, Splashtop Whiteboard, tableta, smartphone, móvil, cloud, escritorio remoto
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