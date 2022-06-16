Splashtop Amplía la Tecnología de Remote Support a los Dispositivos Móviles de Kyocera
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Kyocera añade soporte remoto bajo demanda para dispositivos robustos con la aplicación Splashtop SOS
SAN JOSÉ, California, jueves 19 de noviembre de 2020 - Splashtop Inc., líder mundial en soluciones de acceso y asistencia remotos, ha ampliado su soporte tecnológico a Los teléfonos móviles robustos de Kyoceraen Norteamérica. Tras obtener el consentimiento del cliente, los técnicos de Kyocera podrán ahora acceder a distancia y tomar el control de los dispositivos de los clientes con la aplicación Splashtop SOS para garantizar una asistencia técnica más rápida y precisa.
Tras descargar la aplicación Splashtop SOS, los clientes móviles de Kyocera sólo tienen que abrir la aplicación para obtener un código de sesión único que podrán compartir con su técnico de asistencia de Kyocera. El técnico puede utilizar el código para iniciar una sesión de acceso remoto al dispositivo Kyocera.
Los técnicos verán la pantalla del teléfono móvil en su propio ordenador y, con el permiso del cliente, podrán controlarlo a distancia para solucionar problemas como si estuvieran controlando el teléfono del usuario en persona.
"Kyocera ha sido durante mucho tiempo líder en el mercado de los dispositivos robustos", dijo Mark Lee, director general de Splashtop. "Con Splashtop, Kyocera puede ofrecer a sus clientes asistencia remota inmediata para resolver los problemas lo antes posible".
"La seguridad es de suma importancia, y saber que tienen una base de clientes existente de 200.000 empresas en todo el mundo — incluyendo bancos, el gobierno y las fuerzas del orden — utilizando de forma segura el Splashtop para la rápida resolución de problemas fue crucial para nuestra decisión de utilizar Splashtop", dijo Vipul Dalal, director general del Grupo de Equipos de Comunicaciones de Kyocera.
La aplicación Splashtop SOS es compatible con los dispositivos móviles resistentes de Kyocera, fabricados con protección Mil-Spec 810G e IP68 contra el agua para una comunicación fiable en condiciones de trabajo duras y, a menudo, remotas. La asistencia técnica en lugares remotos puede ser un reto, pero la aplicación SOS puede utilizarse prácticamente en cualquier sitio.
Acerca de Kyocera
Tras lanzar más de 100 dispositivos móviles resistentes al agua y al agua en todo el mundo en los últimos más de 10 años, Kyocera ha construido un legado basado en ofrecer muchas "primicias" al mercado estadounidense y mundial, combinando la resistencia certificada por la Norma Militar 810G y la seguridad de nivel empresarial con un ecosistema de socios de soluciones, aplicaciones específicas del sector y accesorios innovadores. En última instancia, Kyocera ha creado una oferta de "Solución Total" que ayuda a ofrecer un coste total de propiedad significativamente menor a una amplia gama de sectores, como la seguridad pública, el transporte y la construcción. Más información en https://kyoceramobile.com/
Acerca de Splashtop
Splashtop ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de acceso remoto en la nube y locales, fáciles de usar y seguras, a más de 30 millones de usuarios de todo el mundo: profesionales, MSP, TI, servicios de asistencia, instituciones de enseñanza superior e incluso organismos gubernamentales.