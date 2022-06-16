Splashtop Amplía el Soporte de Acceso Remoto de Linux a Distribuciones Adicionales de Linux
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Ahora los usuarios de Splashtop pueden acceder y controlar remotamente sus ordenadores Linux desde dispositivos Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook.
SAN JOSÉ, California, 26 de Marzo de 2020 – Splashtop Inc., líder mundial en soluciones de acceso remoto y soporte remoto, ha añadido nuevas distribuciones de Linux que pueden ser accedidas y controladas remotamente usando las herramientas de acceso remoto de Splashtop. Las plataformas de escritorio Linux soportadas ahora incluyen:
Novedad CentOS 7 y 8
Novedad Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1
Novedad Fedora 29-31
Ubuntu Desktop 16.04 y 18.04
Ahora se puede acceder a los ordenadores que funcionan con estas distribuciones de Linux y controlarlos desde la aplicación Splashtop Business en dispositivos Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook.
Mark Lee, director general de Splashtop, dijo: "Al dar soporte a más distribuciones de Linux como CentOS, RHEL y Fedora, ahora ampliamos Splashtop a una gran mayoría de usuarios de Linux. Los usuarios pueden acceder remotamente a ordenadores Linux como si estuvieran sentados delante de ellos. Recientemente, hemos visto cómo un número creciente de clientes que utilizaban VNC (e incluso VPN) se pasaban a Splashtop desde que experimentaron problemas de rendimiento y escalabilidad, ya que ahora empresas enteras trabajan a distancia desde casa."
Una Alternativa Superior al VNC
Los usuarios de Linux pueden cambiar de VNC ya que Splashtop proporciona una alternativa 10 veces más rápida, más segura, más fácil de configurar y de usar para acceder remotamente a ordenadores Linux.
Soluciones Splashtop para Escritorio Remoto Linux
El acceso no supervisado de escritorio remoto a Linux está disponible en:
Splashtop Remote Support – Acceso y gestión de ordenadores no supervisados y a cualquier hora para MSPs y TI
Splashtop SOS – SOS+10 y SOS Ilimitado proporcionan acceso no supervisado en cualquier momento a 10 ordenadores limitados o ilimitados. SOS, con licencia por técnico concurrente, también incluye soporte rápido supervisado para computadoras y dispositivos móviles para los centros de ayuda
Splashtop Business Access – Acceso remoto a la computadora para individuos y profesionales de negocios
Conexiones Seguras con Splashtop
Empresas de todo el mundo, incluidos grandes bancos, fuerzas de seguridad y organismos gubernamentales utilizan Splashtop de forma segura. Las funciones de seguridad de Splashtop incluyen autenticación de dos factores, TLS 1.2, encriptación AES de 256 bits y mucho más.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece el mejor valor y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.
Los servicios de apoyo remoto de Splashtop permiten que las TI y los MSP apoyen a las computadoras, los equipos móviles e industriales y la Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de Splashtop On-Demand Support permiten a los equipos de soporte y asistencia técnica acceder de forma remota a los ordenadores, así como a los dispositivos iOS y Android para proporcionar soporte.
Los servicios de colaboración de Splashtop como Mirroring360 y Classroom, permiten compartir eficazmente la pantalla, de uno a muchos, entre dispositivos. Más de 20 millones de usuarios disfrutan de los productos de Splashtop. Obtenga más información en https://www.splashtop.com.