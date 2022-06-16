Splashtop amplía su presencia en la UE para apoyar las estrategias de trabajo a distancia en la región
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Añade uso de moneda Euro, centro de datos en la nube en UE, equipo de ventas y soporte multilingüe
SAN JOSÉ, California, 29 de junio de 2020-Splashtop Inc., empresa líder en software de acceso remoto, ha anunciado hoy que está reforzando su presencia en la Unión Europea (UE) para facilitar a las empresas y particulares de la región el trabajo desde casa de forma productiva y sencilla, así como la prestación de asistencia informática a distancia. Splashtop está lanzando una instancia de su solución de acceso remoto en un centro de datos en la nube con sede en Alemania, con una base de datos de usuarios local y compatibilidad con la moneda euro.
"La pandemia de COVID-19 está convirtiendo el trabajo desde casa en una nueva normalidad, a la vez que aumenta la demanda de cosas como el soporte informático remoto y el acceso remoto a los laboratorios de informática de las aulas", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Como resultado, es más importante ahora mas que nunca reducir las barreras del trabajo desde casa y del soporte remoto. Además de localizar los productos en varios idiomas, nos dimos cuenta de que proporcionar pago local en euros, cumplir con las normas y ofrecer equipos multilingües de asistencia al cliente y de ventas permitiría que más empresas y personas de la UE se beneficiaran de nuestras ofertas".
El soporte de la moneda Euro de Splashtop permitirá a sus clientes de la UE evitar las fluctuaciones de cambio de moneda. Con Splashtop teniendo ahora un centro de datos europeo local y más servidores de retransmisión locales, los usuarios de la UE disfrutarán de un mejor rendimiento del software de acceso remoto Splashtop, gracias a una latencia más baja y tasas de fotogramas superiores a 40 fotogramas por segundo (FPS). El nuevo centro de datos con sede en Alemania también incluye una base de datos de usuarios locales que proporciona un mejor apoyo al Reglamento General de Protección de Datos de Europa (RGDP).
Un enfoque gradual para la Expansión Global
Además de su sede mundial en Silicon Valley, Splashtop ha establecido su presencia en Asia y ha creado un sólido ecosistema de apoyo a los requisitos normativos para hacer negocios en China, Japón y toda Asia. A principios de este año, Splashtop abrió su sede de EMEA (Europa, Oriente Medio y África) en Ámsterdam y nombró a Alexander Draaijer Director General para EMEA.
Muchos países de la Unión Europea, entre ellos Italia, España y Francia, se han visto muy afectados por COVID-19, enviando a las empresa a luchar por asegurar la continuidad de sus negocios y crear estrategias eficaces de trabajo desde casa. Con productos Splashtop más fáciles de comprar y usar, más empresas y personas de la UE podrán aprovechar las soluciones de Splashtop, accesibles y fáciles de usar, basadas en la nube y de acceso remoto en las instalaciones, que ofrecen seguridad y fiabilidad de nivel empresarial.
"Desde un punto de vista profesional, Splashtop ha demostrado ser particularmente útil en la era del Coronavirus", dijo Aurélien Freudenreich, gerente de TI de IMED Conseil, una empresa francesa especializada en la informática de las prácticas médicas y dentales. “Por ejemplo, hemos creado una serie de cuentas de usuario invitadas para dar a los médicos acceso directo a sus ordenadores de práctica desde ubicaciones remotas, lo que les permite acceder a sus archivos de pacientes desde casa y también facturar consultas de telemedicina cuando las consultas están cerradas".
"Como plataforma que soporta decenas de millones de usuarios, Splashtop permite a las organizaciones adoptar la forma moderna de trabajo — trabajar desde cualquier lugar, seguro, eficiente y móvil — lo que crea una fuerza de trabajo productiva y más capacitada", dijo Mark Lee.
Puedes conocer más sobre la expansión de Splashtop aquí.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores. Los servicios de escritorio de acceso remoto de Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a los informáticos y MSP dar soporte a ordenadores, móviles, equipos industriales y el Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de Soporte Bajo Demanda de Splashtop permiten a los equipos de soporte y help desk acceder remotamente a ordenadores, así como a dispositivos iOS y Android, para proporcionar soporte. Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de forma eficaz, de uno a muchos, en todos los dispositivos. Más de 30 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop. Más información en splashtop.com.