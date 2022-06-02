Splashtop Nombra a Alexander Draaijer Director General de Europa, Oriente Medio y África
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Splashtop Continúa Su Rápida Expansión Global
SAN JOSÉ, California, 30 de Marzo de 2020 – Splashtop Inc., líder mundial en soluciones de acceso remoto, colaboración y asistencia informática remota, ha nombrado a Alexander Draaijer como su Director General de EMEA (Europa, Oriente Medio y África).
Alexander Draaijer, director general de Splashtop para EMEA
Splashtop ha estado acelerando las inversiones en nuevos mercados y añadiendo oficinas en todo el mundo a medida que aumenta la demanda global de productos de acceso remoto Splashtop.
Además de la sede corporativa en Silicon Valley y las oficinas en la región Asia-Pacífico, Splashtop está construyendo ahora su presencia europea con una sede regional en Holanda, bajo la dirección de Alexander Draaijer.
Esta expansión permitirá a Splashtop invertir en talento multilingüe, lo que permitirá a la empresa dar soporte a organizaciones de toda Europa en sus idiomas nativos.
"Alexander se encargará de implementar y gestionar las operaciones en EMEA: aumentar las actividades de ventas, identificar nuevas oportunidades de mercado y definir las acciones necesarias para aportar una nueva dinámica a nuestro negocio en EMEA. Estamos encantados de que se una a nuestro equipo, y le deseamos una excelente integración y éxito con Splashtop."
– Mark Lee, Director General de Splashtop.
Alexander Draaijer es un ejecutivo de alto nivel con un historial probado de creación rápida de operaciones SAAS multimillonarias y canales de ventas globales. Alexander ha pasado la mayor parte de su carrera trabajando para empresas estadounidenses respaldadas por capital riesgo, donde construyó y dirigió las operaciones europeas de & Asia-Pacífico desde su inicio hasta su salida a bolsa o su adquisición.
"Es un momento emocionante para unirse a Splashtop. Splashtop tiene un conjunto increíble de ofertas y se encuentra en una fase de crecimiento fenomenal. Este año será crucial para reforzar aún más nuestra presencia global y apoyar mejor a los clientes a medida que lanzamos nuevos productos y servicios en EMEA. Estoy deseando trabajar con el equipo para dar ese gran salto en Europa y más allá."
- Alexander Draaijer, GM de EMEA en Splashtop Inc
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece el mejor valor y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.
Los servicios de apoyo remoto de Splashtop permiten que las TI y los MSP apoyen a las computadoras, los equipos móviles e industriales y la Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de Splashtop On-Demand Support permiten a los equipos de soporte y asistencia técnica acceder de forma remota a los ordenadores, así como a los dispositivos iOS y Android para proporcionar soporte.
Los servicios de colaboración de Splashtop como Mirroring360 y Classroom, permiten compartir eficazmente la pantalla, de uno a muchos, entre dispositivos. Más de 20 millones de usuarios disfrutan de los productos de Splashtop. Obtenga más información en https://www.splashtop.com.