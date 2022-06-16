Splashtop Enterprise Ofrece una Solución Completa de Acceso Remoto y Soporte Remoto
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El modelo de licencia flexible permite a las empresas y organizaciones educativas seleccionar su combinación de software de acceso remoto seguro y asistencia remota.
SAN JOSÉ, California, jueves 5 de noviembre de 2020 - Splashtop Inc., líder mundial en soluciones de acceso remoto y asistencia remota, ha lanzado hoy un nuevo Splashtop Enterprise, una completa solución de acceso remoto y asistencia remota que satisface las necesidades de acceso remoto del personal informático, el servicio de asistencia y el usuario final de las empresas; y Splashtop Enterprise for Remote Labs para instituciones educativas.
"La demanda de acceso remoto ha aumentado enormemente desde el comienzo de la pandemia, así como la necesidad de flexibilidad en la forma en que las organizaciones utilizan las soluciones de acceso remoto", dijo Mark Lee, director general de Splashtop. "Splashtop Enterprise nació de la necesidad de una única solución de alto rendimiento que permite a las organizaciones elegir su propia mezcla de trabajo desde casa y herramientas de soporte remoto de TI y mesa de ayuda. Splashtop Enterprise para Laboratorios Remotos también incluye herramientas de acceso a laboratorios de computación remotos con capacidades de programación".
Splashtop Enterprise es una solución segura, flexible y rica en funciones, diseñada para organizaciones con múltiples necesidades de acceso remoto. Por ejemplo, con Splashtop Enterprise:
Los empleados de todo tipo de sectores y puestos de trabajo pueden trabajar productivamente desde casa con un acceso remoto de alto rendimiento a sus estaciones de trabajo
Los departamentos informáticos pueden proporcionar asistencia remota a los ordenadores y dispositivos móviles de los usuarios.
El personal del servicio de asistencia puede proporcionar asistencia remota a los usuarios, independientemente de dónde se encuentren.
Además, con Splashtop Enterprise para Laboratorios Remotos, las instituciones educativas pueden:
Permite a los estudiantes e instructores acceder remotamente a las estaciones de trabajo y al software de los laboratorios informáticos del campus.
Permite al personal informático programar el acceso remoto a laboratorios informáticos, así como proporcionar asistencia técnica remota tanto a usuarios del campus como remotos.
Ventajas de Splashtop Enterprise
Con Splashtop Enterprise, las organizaciones e instituciones educativas obtienen una solución segura y de alto rendimiento, fácil de desplegar y escalar, y que satisface múltiples necesidades de acceso remoto. Entre las ventajas de Splashtop Enterprise se incluyen:
Los empleados pueden acceder a ordenadores Windows, Mac y Linux situados en sus lugares de trabajo y utilizar las aplicaciones y los datos como si estuvieran sentados delante del ordenador físico.
Los equipos de TI pueden gestionar todos los usuarios, ordenadores y dispositivos mediante una consola de administración centralizada, proporcionando un soporte interno eficaz con capacidades de gestión remota de puntos finales.
Las funciones de asistencia rápida bajo demanda permiten a los equipos informáticos ofrecer asistencia a los ordenadores y dispositivos móviles de los empleados. Las organizaciones también pueden integrar esta capacidad con sus sistemas de tickets y PSA, y por tanto en su marco y procesos ITSM existentes.
Las cuentas de Splashtop Enterprise pueden integrarse con proveedores de identidad de Inicio de Sesión Único para una autenticación centralizada y una mayor seguridad.
Funciones como la agrupación, los permisos de acceso granular y la programación facilitan a los informáticos la gestión de grandes equipos de empleados o grupos de estudiantes.
Las opciones de licencia flexibles permiten a las organizaciones elegir cualquier número de licencias de usuario final nominativas y licencias de técnico concurrentes.
Con Splashtop Enterprise para Laboratorios Remotos, las instituciones educativas pueden elegir licencias concurrentes para estudiantes y programar franjas horarias para que estudiantes y profesores accedan a los ordenadores del laboratorio.
Disponibilidad
Splashtop Enterprise y Splashtop Enterprise para Laboratorios Remotos ya están disponibles. Las organizaciones e instituciones educativas pueden aprender más y preguntar sobre:
Acerca de Splashtop
Splashtop ofrece soluciones de acceso remoto y asistencia remota de alto valor, las mejores de su clase, a profesionales, MSP, Departamentos de TI y Helpdesks. Splashtop es una alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, y otro software de acceso remoto. Más de 30 millones de usuarios, más de 200.000 empresas y múltiples agencias gubernamentales disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.