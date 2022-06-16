Splashtop permite el acceso remoto a las aplicaciones de vídeo en nube de Adobe Creative
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Splashtop proporciona a los usuarios de los productos de vídeo y audio de Adobe Creative Cloud un acceso remoto de alto rendimiento a sus estaciones de trabajo, lo que les permite trabajar desde casa.
SAN JOSÉ, California, 30 de julio de 2020 - Splashtop Inc., líder en soluciones de acceso remoto y asistencia a distancia, ha anunciado que se ha convertido en miembro de la comunidad de desarrolladores Adobe® Exchange. La empresa ofrece soluciones que permiten a los usuarios acceder a distancia a las aplicaciones de escritorio de Adobe Creative Cloud® al instante y en tiempo real desde cualquier dispositivo, lo que les libera de tener que ir a la oficina para utilizar potentes ordenadores y avanzados programas de vídeo y audio digital.
Una experiencia superior de acceso remoto para los usuarios de Adobe
"Los creativos de los medios de comunicación, el entretenimiento, la arquitectura y otras industrias, quieren un acceso remoto de alto rendimiento a sus productos de vídeo y audio de Adobe. Pero no es práctico tener un equipo robusto en casa de todos, y las conexiones remotas retrasadas perjudican la productividad", dijo el CEO de Splashtop, Mark Lee. "A través de nuestra colaboración con Adobe, estamos permitiendo que los usuarios aprovechen el poder de las computadoras de alta gama y las aplicaciones de video Creative Cloud de forma remota, en tiempo real, mediante el uso del software de acceso remoto de Splashtop".
Con Splashtop, los usuarios obtienen sesiones remotas de alto rendimiento que pueden transmitir incluso UltraHD/4K con baja latencia. Splashtop ofrece un rendimiento superior optimizando su motor de codificación y descodificación para aprovechar la última aceleración de hardware de Intel, NVIDIA y AMD. Al hacerlo, Splashtop ha llevado el rendimiento del acceso remoto al siguiente nivel, reduciendo al mismo tiempo la utilización de la CPU en más de un 50 por ciento, lo que permite disponer de más espacio de procesamiento para aplicaciones como Adobe Premiere Pro®, After Effects®, Character Animator y Adobe Audition®. Los usuarios pueden acceder a estas aplicaciones que están en sus estaciones de trabajo Windows y Mac, desde cualquier ordenador o dispositivo móvil. Splashtop también es compatible con varios monitores, lo que permite a los usuarios conectarse remotamente a varios monitores al mismo tiempo. Los usuarios pueden editar vídeos a distancia, crear efectos visuales, dibujar diseños en 3D, producir animaciones, desarrollar juegos, renderizar archivos y mucho más, como si estuvieran sentados delante del ordenador remoto.
Splashtop ofrece despliegue tanto en la nube como en las instalaciones, cumpliendo con diferentes niveles de seguridad y requisitos de cumplimiento. La autenticación multifactorial, la autenticación de dispositivos y la encriptación TLS/SSL están incorporadas para un acceso remoto seguro. También está disponible la capacidad de inicio de sesión único (SSO) con integración con ADFS, Azure AD, JumpCloud, Okta, OneLogin, Workspace ONE y TrustLogin para mejorar y simplificar la gestión de contraseñas tanto para los equipos de TI como para los usuarios.
"Desde el comienzo de la pandemia, nuestros clientes buscan formas de acceder a las aplicaciones de vídeo y audio de Adobe en sus estaciones de trabajo de Windows y Mac desde sus casas", dijo Sue Skidmore, jefa de relaciones con los socios de Adobe Video. "Con Splashtop, los clientes de Adobe pueden usar de manera segura sus computadoras personales, Android, iOS y dispositivos Chromebook para trabajar de manera productiva, fuera de sus oficinas. Splashtop también tiene una opción para desplegar en las instalaciones, y algunos clientes prefieren eso."
Visite Splashtop en el Buscador de colaboradores Adobe de Video y Audio.
Soluciones de acceso remoto en la nube y en las instalaciones
Splashtop Business Access ofrece las soluciones de acceso remoto de mejor relación calidad-precio para particulares, equipos y empresas. Los usuarios pueden controlar de forma remota cualquier ordenador con Windows, Mac o Linux al instante desde cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil. Ofrece un sólido conjunto de funciones durante la sesión, que incluyen compatibilidad con varios monitores, transferencia de archivos, impresión remota, chat y más. La integración SSO/Active Directory está disponible para empresas. A partir de $6 al mes, hay descuentos por volumen disponibles.
Está disponible una prueba gratuita de Splashtop Remote Access .
Contacte con Splashtop para una solución de acceso remoto empresarial o en las instalaciones.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de acceso remoto y asistencia remota para profesionales de empresas, MSP, departamentos de TI y servicios de asistencia. Splashtop es una alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, y otro software de acceso remoto. Más de 30 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.