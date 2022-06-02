Splashtop anuncia compatibilidad de acceso remoto a ordenadores Linux desde cualquier otro dispositivo
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Ahora los usuarios de Splashtop pueden acceder y controlar remotamente sus ordenadores Linux desde dispositivos Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook.
San José, California, 7 de Enero de 2020 – Splashtop Inc., el líder mundial en soluciones de acceso remoto, colaboración y soporte remoto, ahora apoya oficialmente el acceso remoto a computadoras Linux a través de las galardonadas soluciones de escritorio remoto de Splashtop.
Los suscriptores de los principales productos empresariales de Splashtop ahora pueden acceder y controlar remotamente sus ordenadores Linux desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook. A través de la Splashtop Business App, los usuarios pueden iniciar una sesión remota en el ordenador Linux que deseen con sólo unos clics.
Escritorio remoto para Linux con Splashtop
Splashtop hace posible el acceso remoto a ordenadores desatendidos con el Splashtop Streamer. Una vez instalado el Splashtop Streamer en un ordenador, un usuario puede conectarse remotamente a ese ordenador en cualquier momento. Además de ser ahora compatible con Linux, el Splashtop Streamer también puede instalarse y permitir el acceso remoto a dispositivos Windows, Mac y Android.
Mientras están en una sesión remota, los usuarios pueden tomar el control de sus ordenadores Linux en tiempo real, abrir cualquier archivo o aplicación y proporcionar asistencia. Splashtop proporciona un acceso remoto más rápido y seguro a ordenadores Linux en comparación con los programas VNC.
Soluciones Splashtop para Escritorio Remoto Linux
El acceso remoto desatendido a ordenadores Linux está disponible en las siguientes soluciones Splashtop:
Splashtop Business Access – para profesionales de negocios y pequeños equipos que necesitan acceso remoto a sus computadoras desde cualquier computadora, tableta o dispositivo de teléfono inteligente.
Splashtop Remote Support – para MSPs y TI que necesitan en cualquier momento acceso remoto a sus ordenadores gestionados para proporcionar soporte remoto.
Splashtop SOS (SOS+10 y SOS Ilimitado) – para los servicios de ayuda y los equipos de apoyo que necesitan proporcionar apoyo remoto supervisado y a demanda a los ordenadores, tabletas y dispositivos móviles de sus clientes.
"Al apoyar el control remoto de Linux, estamos avanzando en nuestra misión de hacer los dispositivos del mundo más accesibles", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Linux es un sistema operativo popular en el lugar de trabajo. Con Splashtop, los profesionales de los negocios podrán sentirse como si estuvieran sentados frente a sus computadoras con Linux mientras trabajan remotamente. Los MSP y los equipos de TI pueden trabajar más eficientemente y administrar más dispositivos, ya que nuestros productos de soporte remoto de mejor valor permiten el acceso a máquinas no supervisadas de Windows, Mac, Android y Linux".
Disponibilidad
Cualquier suscriptor nuevo o actual de los paquetes Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS +10 o SOS Unlimited puede instalar el Splashtop Streamer en sus ordenadores Linux para tener acceso remoto ilimitado. En el sitio web de Splashtop hay disponibles pruebas gratuitas de cada solución.
El Splashtop Linux Streamer es compatible oficialmente con las versiones 16.04 y 18.04 de Ubuntu, pero puede utilizarse con otras distribuciones de Linux que actualmente no son compatibles. Más información sobre el acceso remoto a Linux con Splashtop: https://www.splashtop.com/linux
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y a los MSP dar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de soporte bajo demanda de Splashtop permiten a los equipos de soporte y asistencia acceder remotamente a ordenadores, así como a dispositivos iOS y Android, para ofrecer soporte. Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de forma eficaz, de uno a muchos, en todos los dispositivos. Más de 20 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop. Más información en https://www.splashtop.com