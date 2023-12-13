Splashtop y Swif unen fuerzas para simplificar la gestión de dispositivos con acceso a escritorio remoto integrado
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Centrada en fortalecer la seguridad de las pymes y las grandes empresas, esta asociación allana el camino para un enfoque simplificado para la gestión remota de dispositivos.
CUPERTINO, California, 14 de diciembre de 2023 — Splashtop, pionero en soluciones seguras de acceso remoto, se enorgullece de anunciar una nueva asociación de integración con Swif, líder en seguridad y gestión de dispositivos. Esta colaboración es un paso hacia la creación de una solución sencilla a la par que potente que satisfaga las necesidades cambiantes de las pymes y las grandes empresas para garantizar la seguridad y la eficiencia de sus ecosistemas de dispositivos.
Diseñada para reemplazar sistemas complejos, Swif ofrece una plataforma centralizada para dispositivos Mac, Windows y Linux que aborda aspectos cruciales de la automatización del cumplimiento, como el bloqueo de dispositivos, cifrado de discos, acceso remoto, implementación de políticas de seguridad, gestión del acceso a aplicaciones cloud e instalación de malware.
La integración entre Splashtop y Swif presenta la función de escritorio remoto de vanguardia, una poderosa herramienta que permite a los usuarios conectarse a un dispositivo de forma remota y controlarlo como lo harían en persona. Esta integración satisface las diversas necesidades del mercado, desde empresas más pequeñas que se preparan para el cumplimiento hasta empresas más grandes que buscan soluciones avanzadas de seguridad para dispositivos.
"Estamos encantados de asociarnos con Swif y poder ampliar nuestro acceso remoto de alto rendimiento a su base de usuarios", dijo Mark Lee, director ejecutivo de Splashtop. "Esta colaboración se ajusta a la perfección al compromiso de Splashtop de ayudar a empresas de cualquier tamaño a fortalecer su postura de seguridad con soluciones de vanguardia que ayudan a garantizar el cumplimiento sin obstaculizar las operaciones de TI y la productividad".
Angelo Huang, director ejecutivo de Swif, añadió: "En el panorama actual, la seguridad de los datos es primordial, especialmente en lo que respecta a los dispositivos de los empleados y el control del acceso. La asociación de Swif con Splashtop representa un movimiento estratégico para ofrecer a nuestros clientes una experiencia mejorada de gestión de dispositivos con extrema facilidad de uso. La integración conecta a los usuarios autorizados con dispositivos en línea con una política de escritorio remoto, con un simple clic en el botón del escritorio remoto, simplificando los escollos que afrontan las empresas hoy en día".
Disponibilidad
La función de escritorio remoto ahora está perfectamente integrada en las soluciones de Swif.
Detalles técnicos clave de la integración:
Acceso remoto con un clic: los usuarios pueden conectarse fácilmente a dispositivos con un solo clic, lo que agiliza el proceso de acceso remoto.
Asignación de políticas: la integración permite a los usuarios asignar políticas a los dispositivos, mejorando el control y la personalización.
Instalación de la aplicación de visualización: se requiere una instalación única de la aplicación de visualización para que los usuarios inicien la función de escritorio remoto en sus dispositivos.
Conexión segura: aprovechando los férreos protocolos de seguridad de Swif, la integración garantiza un acceso seguro a los dispositivos, abordando la necesidad crítica de seguridad de los datos.
Control en tiempo real: una vez que se otorga el permiso, los usuarios obtienen control en tiempo real sobre el escritorio remoto, lo que facilita la resolución de problemas y la resolución de problemas de manera eficiente.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar. Sus soluciones para el trabajo híbrido y el soporte remoto de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, sencilla y segura. La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop puede lograr calidad 4K HD, compatibilidad con múltiples monitores y 60 fps con latencia ultrabaja. Splashtop tiene funciones de seguridad avanzadas, amplio soporte para dispositivos y un servicio al cliente superamable y cercano. Más de 30 millones de usuarios y 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Visita www.Splashtop.com.
Acerca de Swif
Swif es una solución todo en uno impulsada por IA para gestionar la seguridad y el cumplimiento de los dispositivos que puede automatizar la implementación de políticas y la recopilación de datos para la automatización del cumplimiento. La seguridad de los puntos finales y el control de acceso requieren una gran inversión inicial para las empresas que buscan cumplir con estándares como SOC2, ISO 27001, HIPPA o PCI. Para abordar este problema, Swif proporciona una gestión de dispositivos multiplataforma Mac, Windows y Linux para implementar políticas y control en un minuto. Los datos se pueden recopilar y enviar automáticamente a plataformas de automatización de cumplimiento para su auditoría. También eliminamos un SSO caro y lo reemplazamos con una extensión de Chrome impulsada por IA para recopilar informes de acceso para revisión y auditoría trimestrales.