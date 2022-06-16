Al igual que la oficina pospandémica, el futuro del aula universitaria es híbrido
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La encuesta de Splashtop dice que los estudiantes esperan acceso remoto
SAN JOSÉ, California., 4 de agosto de 2021-Los empleados que pasaron de trabajar en una oficina a hacerlo desde casa no son el único grupo que se cuestiona el valor de volver a como eran las cosas antes de la pandemia.
Al igual que muchos empleados de oficina que valorarían la opción de trabajar desde cualquier lugar, los estudiantes universitarios quieren seguir accediendo a los ordenadores, estaciones de trabajo y software del campus desde casa, la habitación del dormitorio y otros lugares "remotos", según una encuesta reciente de Splashtop.
Entre quinientos estudiantes norteamericanos y europeos encuestados:
Casi todos (noventa y dos por ciento) esperan que sus facultades y universidades ofrezcan acceso remoto a los ordenadores del campus veinticuatro horas al día, siete días a la semana.
Una amplia mayoría (ochenta y tres por ciento) cree que un modelo híbrido -una mezcla de aprendizaje presencial y en línea- debería ser el futuro del aprendizaje en la enseñanza superior.
"Es natural que los estudiantes y los trabajadores -que ahora están acostumbrados a acceder a las herramientas informáticas desde cualquier lugar- adopten la flexibilidad que ofrece el acceso remoto", afirma Mark Lee, director general de Splashtop, una empresa de acceso remoto y asistencia remota de nueva generación. "Por difíciles que hayan sido muchos aspectos de la vida en COVID, los estudiantes nos han dicho que han apreciado no tener que estar físicamente en el campus para utilizar los laboratorios informáticos de la universidad, y que prefieren elegir cuándo y cómo completan su trabajo según sus propios horarios."
Mapas de estudio de las tendencias del mercado
Los resultados de la investigación de Splashtop coinciden estrechamente con los estudios realizados sobre la oficina pospandémica. Por ejemplo, Gartner ha descubierto que el ochenta y dos por ciento de los directivos de empresa a los que ha encuestado tienen intención de implantar un lugar de trabajo híbrido. Aunque antes de la COVID el teletrabajo era un aspecto familiar de la vida laboral, ahora los trabajadores esperan incluso más flexibilidad de la que muchas empresas ofrecían antes de la pandemia.
Aunque ciertamente ha habido algunas incursiones bien publicitadas en el aprendizaje a distancia, algunos consideran que el enorme cambio que COVID ha supuesto para el estudio universitario debería haberse producido hace mucho tiempo. Según un artículo reciente de la revista Harvard Business Review, las instituciones de enseñanza superior han gastado históricamente menos del cinco por ciento de sus presupuestos operativos en TI. Las nuevas exigencias, como dar cabida al aprendizaje híbrido, llevan ahora a TI a reevaluar tanto el gasto como las herramientas necesarias para dar soporte a este nuevo entorno.
El control remoto está aquí para quedarse
Cuando las cuarentenas del COVID de 2020 obligaron a las instituciones a cerrar sus puertas, la mayoría de los colegios y universidades no estaban preparados para proporcionar a los estudiantes y profesores acceso remoto a los ordenadores y programas del campus. Sin embargo, muchas escuelas dieron un giro, aprovechando herramientas como Splashtop, y proporcionaron acceso remoto en línea a los recursos informáticos.
Según Lee, muchos centros de enseñanza superior tienen previsto seguir ofreciendo una alternativa remota a la enseñanza presencial, aunque disminuyan los riesgos de COVID. "No sólo los estudiantes demandan la flexibilidad que ofrecen las herramientas remotas, sino que los centros educativos se están dando cuenta de que proporcionar acceso remoto puede disminuir la desigualdad que puede producirse si los estudiantes sólo pueden trabajar a determinadas horas o sólo in situ. El acceso remoto ofrece a los estudiantes la posibilidad de trabajar en el horario que les resulte más cómodo".
Sin vuelta atrás
Aunque COVID desapareciera por arte de magia mañana, sería una falta de visión por parte de la enseñanza superior abandonar la opción de acceso remoto en la que han confiado durante toda la pandemia. Es una lección que Cathy Leaker, vicepresidenta de instrucción del Everett Community College de Washington, ha aprendido bien.
"No imagino un momento en el que volvamos al cien por cien en persona", dijo recientemente Leaker a un periodista de su diario local. "Eso no va a satisfacer las necesidades de los estudiantes".
Clay Shirky, profesor asociado y vicerrector de tecnologías educativas de la Universidad de Nueva York, declaró recientemente a la revista especializada Inside Higher Education que la flexibilidad que ofrece la tecnología a distancia se ha vuelto tan atractiva para el profesorado como para los estudiantes.
"Lo que hicieron el COVID-19 y el cambio a la instrucción remota de emergencia fue quemar la niebla de la falta de familiaridad", dijo Shirky.
Los analistas de HolonIQ están de acuerdo. En lo que va de año, la empresa ha contabilizado veintisiete empresas de tecnología educativa con una valoración de al menos mil millones de dólares.
"Preparados o no", opinaba el sitio web de HoloIQ, "el mundo se vuelve hacia la tecnología para apoyar el aprendizaje y la impartición de la educación".
Seminarios web para profesionales de TI en la enseñanza superior
Splashtop ofrece con frecuencia seminarios web para poner al día a los profesionales de TI sobre tecnología y tendencias en el sector educativo, y para proporcionar un foro donde compartir ideas entre compañeros.
"La enseñanza híbrida requiere un cambio importante", dijo un participante reciente de la institución pública de investigación británica City, Universidad de Londres. "Esos cambios no se refieren sólo a la tecnología, sino también a la comunicación y a pensar cómo se puede conseguir una mejor interacción con los estudiantes desde casa."
Para los profesionales de TI de colegios y universidades que deseen instalar, mantener o ampliar las capacidades de acceso remoto en sus instituciones, Splashtop recomienda los siguientes seminarios web a petición:
Los expertos en educación hablan: Proporcionar asistencia remota rápida y sencilla en cualquier momento y lugar, con la participación del Austin Community College, la Universidad Estatal de Kansas, la Universidad Loyola de Chicago y la Universidad del Sur de California.
Cómo maximizar el potencial de los estudiantes con el aprendizaje híbrido, con Abbey Road Institute, Londres
Cómo aprovechar el acceso remoto a ordenadores para mejorar tu programa educativo, con la Universidad de Colorado, Boulder
Permitir que los estudiantes utilicen a distancia los ordenadores del campus desde cualquier lugar, con Confederation College, Ontario, Canadá
Conferencia con expertos en educación, incluidas la Universidad Nacional Abierta Indira Gandhi de la India y la Universidad Amity
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece software y servicios de acceso remoto y software remoto de última generación para empresas, instituciones académicas y de investigación, organismos gubernamentales, pequeñas empresas, MSPs, departamentos de TI y particulares. El enfoque de acceso remoto de Splashtop, basado en la nube, seguro y fácil de gestionar, está sustituyendo cada vez más a métodos heredados como las redes privadas virtuales (VPN), al tiempo que obtiene una impresionante puntuación Net Promoter Score (NPS) de 93, un estándar para evaluar la satisfacción del cliente. Más de 30 millones de usuarios, incluidos los de un 85 % de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos de Splashtop en todo el mundo. Visita splashtop.com para obtener más información sobre sus soluciones remotas para educación.