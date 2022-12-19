Permite a los estudiantes utilizar a distancia los ordenadores del campus desde cualquier lugar
1 de abril de 2021
Escucha a Jason Deadman, técnico del servicio de asistencia de servicios informáticos del Confederation College, hablar sobre cómo sus alumnos acceden a distancia a los ordenadores Windows y Mac del campus para realizar tareas como la edición de vídeo desde cualquier dispositivo, y ver una demostración en directo de Splashtop para salas de informática remotas.
SplashTalk with Confederation College - Enabling Remote Computer Labs with Splashtop