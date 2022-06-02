CompTIA da la bienvenida a Splashtop a la lista de miembros
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Splashtop se une a la asociación líder de la industria de la tecnología de la información como expertos en tecnología de acceso remoto y de soporte remoto
[San José, Calif. - 15 de junio de 2019 -] Splashtop, líder mundial en soluciones de acceso remoto, colaboración y asistencia remota, ha anunciado hoy que se ha convertido en Miembro Premier de CompTIA, la principal asociación comercial sin ánimo de lucro del sector mundial de las tecnologías de la información (TI).
"Empresas como Splashtop son el alma de la industria tecnológica, que emplea a unos 50 millones de personas en todo el mundo y contribuye con 5 billones de dólares anuales a la economía mundial", dijo Nancy Hammervik, vicepresidenta ejecutiva de relaciones industriales de CompTIA. "Con su compromiso de llevar la innovación a los clientes, las oportunidades de carrera para su personal y los beneficios económicos y sociales para su comunidad, Splashtop es una fuerte suma a nuestras crecientes filas de miembros".
"Estamos encantados de unirnos a CompTIA y utilizar nuestra experiencia combinada para ayudar a impulsar la industria de TI", dijo Mark Lee, director general de Splashtop. "CompTIA ha hecho un gran trabajo reuniendo a la comunidad de TI para fomentar el crecimiento y la innovación, y Splashtop tiene mucho que ofrecer en términos de conocimientos y soluciones de vanguardia para el sector."
Splashtop en la industria informática
Splashtop está especializada en tecnología de acceso remoto y asistencia remota, diseñada especialmente para usuarios informáticos. Splashtop dispone de varias soluciones de acceso remoto creadas para abordar casos de uso informático específicos, como:
Splashtop Business Access: Para profesionales de negocios y pequeños equipos que necesiten acceso remoto a sus ordenadores.
Splashtop Remote Support - para MSP y equipos de TI que necesitan acceso no supervisado en cualquier momento a sus ordenadores gestionados para proporcionar soporte remoto.
Splashtop SOS - para servicios de asistencia técnica y equipos de soporte que necesitan proporcionar soporte remoto supervisado y bajo demanda a los dispositivos de sus clientes (incluyendo ordenadores, tabletas y dispositivos móviles) en el momento en que se necesita la ayuda.
Splashtop en ChannelCon 2019
Splashtop expondrá en ChannelCon 2019; la reunión anual de CompTIA de los principales líderes de opinión de la industria tecnológica, en Las Vegas, NV, del 5 al 7 de agosto. Los asistentes pueden pasarse por el stand nº 117 de la sala de exposiciones para ver en acción las soluciones de software Splashtop Remote Support, aprender a mejorar la prestación de servicios y averiguar cómo aumentar los ingresos de los MSP revendiendo acceso remoto. Los socios/clientes de Splashtop pueden inscribirse en el evento sin coste alguno utilizando el código VIP para invitados de Splashtop CC19SPLASH en https://www.comptia.org/channelcon.
Los miembros de CompTIA tienen acceso a herramientas y recursos para mantenerse a la vanguardia de la industria tecnológica, como, por ejemplo, la educación y capacitación sobre las últimas innovaciones, la investigación exhaustiva sobre las tendencias de la industria, herramientas para la mejora de las prácticas comerciales y otros valiosos recursos de gestión empresarial. La asociación también ofrece oportunidades para la interacción y la creación de redes entre los miembros, en las que las empresas se reúnen con sus homólogos para abordar los retos empresariales y otras cuestiones que afectan a la industria. Por último, CompTIA es el principal proveedor de certificaciones de capacidades independientes de los proveedores para los profesionales de la tecnología de todo el mundo.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de Asistencia Remota de Splashtop permiten a los informáticos y a MSPs dar soporte a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de Soporte Bajo Demanda de Splashtop permiten a los equipos de soporte y help desk acceder remotamente a ordenadores, así como a dispositivos iOS y Android, para proporcionar soporte. Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de forma eficaz, de uno a muchos, en todos los dispositivos. Más de 20 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop. Más información en https://www.splashtop.com.
Acerca de CompTIA
La Computing Technology Industry Association (CompTIA) es una voz líder y defensora del ecosistema global de tecnología de la información de 5 billones de dólares; y de los más de 50 millones de profesionales de la industria y la tecnología que diseñan, implementan, gestionan y salvaguardan la tecnología que impulsa la economía mundial. A través de la educación, la formación, las certificaciones, la defensa, la filantropía y la investigación de mercado, CompTIA es el centro neurálgico para el avance de la industria tecnológica y su mano de obra. www.comptia.org