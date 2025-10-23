Terms of Service - EU

Términos de servicio - EU
Este contrato puede ser traducido a diferentes idiomas. En caso de surgir cualquier conflicto o incoherencia entre la versión en inglés o cualquier traducción de esta, prevalecerá y regirá siempre la versión en inglés.
Estos Términos de Servicio ("Términos") entre tú (tal y como se define más adelante) y Splashtop (tal y como se define más adelante) describen los términos y condiciones del uso que haces de los Servicios de Splashtop (tal y como se define más adelante).
Splashtop se reserva el derecho, a su entera discreción, de modificar, agregar o eliminar partes de estos Términos de vez en cuando sin previo aviso, y Tú aceptas estar obligado por dichos Términos modificados. La versión más actual de los Términos se puede ver en https://www.splashtop.com/terms/splashtop.
1. DEFINICIONES
“Affiliate” significa cualquier entidad, ahora o en el futuro, que directa o indirectamente, a través de uno o más intermediarios, controla, es controlada por, o está bajo control común con Splashtop, incluyendo pero no limitado a Foxpass Inc. Para los propósitos de esta definición, "control" significa posesión directa o indirecta del poder para dirigir o causar la dirección de la gestión y políticas de una entidad, ya sea a través de la propiedad de valores con derecho a voto, por contrato o de otra manera. Una entidad será considerada un "Affiliate" solo mientras esa entidad cumpla con la definición anterior.
"Documentación" hace referencia a cualquier material electrónico o impreso que acompaña al Software que proporciona instrucciones para la instalación, manejo y uso del Software.
"Derechos de propiedad intelectual" hace referencia a todos los derechos de propiedad intelectual y derechos asociados, incluidos, entre otros, derechos de autor, derechos de marca registrada, derechos de patente, derechos de diseño, derechos de nombre comercial, derechos de base de datos y derechos conexos, así como derechos de conocimiento.
"Usuario con licencia" hace referencia a una persona con una licencia de asiento válida para Splashtop Personal, la línea de productos Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, la línea de productos Mirroring360, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault o Foxpass. La línea de productos Splashtop Business actualmente incluye Splashtop Remote Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SRS Premium y Splashtop Enterprise (en conjunto, los "Productos Splashtop Business"). La línea de productos Mirroring360 actualmente incluye Mirroring360 y Mirroring360 Pro (en conjunto, los "Productos Mirroring360").
"<span marks=\" \" style=\" \">Reversión de Pago" significa cualquier reversión de fondos para una transacción relacionada conlos Servicios, incluyendo pero no limitado a un contracargo, disputa de pago, reversión, cancelación o reembolso que resulta en que Splashtop no reciba o no retenga la cantidad de pago aplicable.
“Servicios” significa los servicios y el Software relacionado proporcionado por Splashtop o cualquier Afiliado de Splashtop a ti bajo estos Términos, incluyendo pero no limitado a Splashtop Personal, la línea de productos Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, la línea de productos Mirroring360, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault o Foxpass. Los servicios también incluirán cualquier servicio estándar de soporte y mantenimiento ofrecido por Splashtop o sus Afiliados bajo estos Términos.
"Software" hace referencia a ciertas aplicaciones de software, solo en formato de código objeto, que se requieren para que tú uses los Servicios y se te otorguen licencias sujetas a estos Términos.
“Splashtop” significa Splashtop B.V., una empresa privada con responsabilidad limitada, establecida y existente bajo las leyes de los Países Bajos, con sede en (1114 AB) Ámsterdam, Países Bajos, en Joop Geesinkweg 901, registrada en la Cámara de Comercio bajo el número 77876342, sus Affiliates como se definen aquí, y sus sucesores y cesionarios.
"Cuenta de Splashtop" hace referencia a una cuenta de usuario creada con Splashtop que te identifica de manera única con un nombre de usuario y una contraseña.
"Software de terceros" hace referencia a determinado software que Splashtop licencia a partir de terceros y te proporciona incorporado en el Software.
"<span marks=\" \" style=\"\">Periodo de Acceso No Pagado" significa cualquier periodo de acceso a los Servicios que corresponda a una Reversión de Pago.
“Tú o Tu” significa tú como Usuario Licenciado o un empleado o agente de una entidad legal que está autorizado a representar y legalmente vincular a dicha entidad a estos Términos.
2. REGISTRO EN LÍNEA (Las subsecciones a. y b. a continuación no se aplican a Splashtop On-Prem)
Para utilizar los Servicios, es posible que debas completar el proceso de registro en internet, incluida tu aceptación electrónica de estos Términos. Splashtop puede rechazar un registro por internet que hayas realizado tú a su exclusivo criterio y no está obligado a aportar una razón para su rechazo.
a. Datos de registro. Como parte del proceso de registro por internet para tener una Cuenta Splashtop, Splashtop recopilará cierta información limitada sobre ti ("Datos de registro"). Todos los Datos de registro que aportes deben ser actuales, completos y precisos, y tú eres el único responsable de actualizar los Datos de registro según sea necesario. Splashtop puede rescindir todos los derechos de acceso, recepción, uso y licencia de los Servicios si (i) Splashtop averigua que cualquiera de tus Datos de registro está incompleto, es incorrecto o no está actualizado, o (ii) Splashtop determina, a su entera discreción, que tú no eres el usuario concreto de los Servicios.
b. Contraseñas y Seguridad. A excepción de Splashtop Secure Workspace y Splashtop Vault, como parte del proceso de registro por internet, debes usar tu dirección de correo electrónico como tu nombre de usuario y elegir una contraseña para acceder a tu Cuenta Splashtop Tú eres totalmente responsable de mantener la confidencialidad de tu contraseña y aceptas proteger cuidadosamente todas tus contraseñas. Tú eres el único responsable de todas y cada una de las actividades que ocurran en tu Cuenta Splashtop y aceptas notificar inmediatamente a Splashtop sobre cualquier uso no autorizado de tu Cuenta Splashtop o cualquier otra violación de seguridad. Además, tú eres el único responsable de obtener el consentimiento de tus usuarios antes de recopilar, transmitir o transferir cualquier contenido de tus dispositivos a través de los Servicios. Splashtop no será responsable de ninguna pérdida en la que puedas incurrir como resultado del uso de tu Cuenta Splashtop por parte de un tercero, ya sea con tu conocimiento o sin él. Puede que se te haga responsable de las pérdidas sufridas por Splashtop u otra parte como resultado de que un tercero haya usado tu Cuenta Splashtop, ya sea con tu conocimiento o sin él.
c. Suscripción para Usar el Software. Cuando te suscribes para usar los Servicios, aceptas los Términos de Venta de Splashtop, que se pueden ver en (1) https://www.splashtop.com/legal/terms-of-sale para Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace o Splashtop Vault; o Foxpass. (2) https://www.mirroring360.com/terms/sale para productos de Mirroring360. Splashtop puede suspender o terminar los Servicios en Tu Cuenta Splashtop debido a la morosidad en los pagos y aceptas reembolsar a Splashtop todos los costos y gastos razonables incurridos al cobrar los montos adeudados.
d. Prueba y ofertas promocionales. De vez en cuando, Splashtop puede ofrecer ciertas pruebas u ofertas promocionales. Splashtop se reserva el derecho de modificar o retirar cualquier prueba u oferta promocional a su exclusivo criterio y sin previo aviso. Las pruebas u ofertas promocionales están limitadas a una (1) por cliente y no se pueden combinar con ninguna otra oferta.
3. USO DE LOS SERVICIOS
a. Concesión de la licencia. Según las disposiciones establecidas en estos Términos, se te otorga una licencia no transferible, no sublicenciable y no exclusiva para usar el Software y la documentación sujeto a tu pleno cumplimiento de esta Sección 3.
b. Uso Comercial. Los Productos Empresariales de Splashtop, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem y los Productos Mirroring360 están completamente licenciados para uso comercial en un entorno profesional. Splashtop Personal es solo para uso no comercial, es decir, úsalo para acceder a tus computadoras personales para fines no relacionados con el trabajo. Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault y Foxpass pueden ser licenciados para uso comercial o no comercial.
c. Restricciones del Software. No deberás (i) en su totalidad o en parte, copiar, reproducir, transferir, crear trabajos derivados, traducir, realizar ingeniería inversa, desensamblar, descompilar o intentar de otro modo derivar el código fuente, alterar o modificar el Software, o eliminar cualquier parte del mismo, ni deberás permitir que cualquier otra persona lo haga; (ii) quitar, alterar, cubrir u ofuscar cualquier aviso de derechos de autor u otros avisos de derechos de propiedad colocados o incrustados por Splashtop en o en cualquier Software o Documentación; (iii) vender, revender con fines de lucro, alquilar, arrendar o prestar el Software o la Documentación, o usarlo para compartir tiempo comercial, alquiler o uso de oficina de servicios; (iv) usar el Software o cualquier componente del mismo para cualquier propósito ilegal; (v) usar el Software o la Documentación, o cualquier componente del mismo, para habilitar dispositivos de elusión de protección de derechos de autor o para violar o eludir de cualquier manera cualquier derecho de autor de contenido, esquema de protección de contenido o políticas de copia de contenido; o (vi) usar, licenciar o acceder al Software o Documentación si Tú (o cualquiera de tus Usuarios) eres un competidor directo de Splashtop, o con el propósito de monitorear la disponibilidad, rendimiento o funcionalidad de los Servicios o Software, o para comparación de rendimiento, análisis competitivo o cualquier otro propósito competitivo; o (vii) usar el Software o la Documentación para almacenar o transmitir material infractor, ilegal, difamatorio o ilícito, o material que viole los derechos de cualquier tercero, incluidos los derechos de privacidad o de propiedad intelectual.
d. Restricciones de los servicios. Al usar los Servicios, aceptas no permitir ni permitir que ninguno de tus usuarios (i) use los Servicios en violación de las leyes o regulaciones aplicables, (ii) transmita cualquier material que pueda violar o infringir los Derechos de propiedad intelectual, privacidad u otros derechos de cualquier tercero, (iii) recolectar o recopilar o almacenar cualquier información de un tercero sin su consentimiento, (iv) usar los Servicios de una manera que pueda causar daño o interrupción a la red de Splashtop, las Cuentas Splashtop u otros servicios de Splashtop o (v) usar los Servicios para enviar spam, malware o cualquier contenido fraudulento, obsceno o ilegal.
e. Limitaciones de uso*. Tú aceptas cumplir con el siguiente término aplicable durante el uso de los Servicios respectivos:
(i) Para Splashtop Personal, el número total de Splashtop Streamers que están conectados con tu Cuenta Splashtop no debe exceder los cinco (5). Splashtop Personal también está restringido solo para uso no comercial, según la Sección 3b anterior.
(ii) Para los Productos Empresariales de Splashtop: a. Splashtop Business Access: 2 computadoras por licencia de usuario para Splashtop Business Access Solo, 10 computadoras por licencia de usuario para Splashtop Business Access Pro y 10 computadoras por licencia de usuario para Splashtop Business Access Performance. El número de usuarios está limitado por el número de licencias de usuario. b. Splashtop Soporte remoto – el número de computadoras está limitado por el paquete al que te suscribiste. La licencia de Splashtop Soporte remoto es para técnicos y personal de TI para dar soporte remoto a sus computadoras y a las de otros usuarios.
Splashtop Remote Support Basic, Splashtop Remote Support Plus y Splashtop Remote Support AEM no incluyen acceso de usuario secundario.
Remote Support Premium incluye acceso de usuarios secundarios limitado.
Splashtop Remote Support AEM - Software Patch funciona con Chocolatey para Windows y Homebrew para macOS. Los usuarios de Windows pueden estar sujetos a limitaciones de uso y otras restricciones, incluyendo límites de tasa. Consulta los Términos Legales de Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) y el Aviso de Paquetes (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) para más detalles. Splashtop no asumirá ninguna responsabilidad por cambios, incluidos daños de cualquier tipo, que puedan resultar del complemento Software Patch. c. Splashtop SOS – el número de computadoras está limitado por el paquete al que te suscribiste. El número de usuarios está limitado por el número de licencias.
d. Splashtop SOS+ - El Software Patch es potenciado por Chocolatey para Windows y Homebrew para macOS. Los usuarios de Windows pueden estar sujetos a limitaciones de uso y otras restricciones, incluyendo límites de tasa. Por favor consulte los Términos Legales (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) y la Advertencia sobre Paquetes (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) para más detalles. Splashtop no asumirá ninguna responsabilidad por cambios, incluyendo daños de cualquier tipo, que puedan resultar del complemento del Software Patch.
e. Splashtop Enterprise (Cloud) – los límites en técnicos, usuarios, computadoras y concurrencia están sujetos al plan particular al que te suscribiste. Software Patch es impulsado por Chocolatey para Windows y Homebrew para macOS. Los usuarios de Windows pueden estar sujetos a limitaciones de uso y otras restricciones, incluidas las limitaciones de tasa. Consulta los Términos Legales (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) de Chocolatey y el Descargo de Responsabilidad de Paquetes (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) para más detalles. Splashtop no asumirá ninguna responsabilidad por cambios, incluidos daños de cualquier tipo, que puedan resultar del complemento de Software Patch.
(iii) Para Splashtop Classroom, el número total de Splashtop Streamers que están conectados con tu cuenta de Splashtop no debe exceder de diez (10).
(iv) Para Splashtop On-Prem, el uso de los Servicios está limitado al plan particular al que te suscribiste.
(v) Para los Productos Mirroring360, la cantidad máxima del software Mirroring360 implementado en los ordenadores está limitada por la cantidad de licencias a las que te suscribiste.
(vi) Para Foxpass, los Servicios se compran como suscripciones para usuarios y dicho uso está limitado al número de usuarios especificado en el formulario de pedido correspondiente. Las suscripciones de usuario son solo para usuarios designados y no pueden ser compartidas o usadas por más de un usuario, pero pueden ser reasignadas a nuevos usuarios que reemplacen a usuarios anteriores que ya no requieran el uso continuo de los Servicios.
Splashtop puede, a su exclusivo criterio, suspender cualquier cuenta en violación de esta disposición o solicitarte que compres licencias de puestos adicionales para corregir cualquier excedente.
f. Software de terceros. Algún Software de terceros que se proporcione con el Software o en él está sujeto a varios otros términos y condiciones impuestos por los otorgantes de licencia de dicho Software de terceros. Tu uso del Software de terceros está sujeto y se rige por las respectivas licencias de Software de terceros, cuyas licencias relevantes para dicho Software de terceros puedes ver desde el Software.
4. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Splashtop o sus licenciantes conservan la propiedad de todos los Derechos de propiedad intelectual de los Servicios o asociados a ellos. Nada de lo dispuesto en estas Condiciones constituye la transferencia de ningún derecho de propiedad intelectual de Splashtop a usted. Sólo se le concede el derecho a utilizar el Servicio como se describe en estas Condiciones. Usted reconoce que los Servicios pueden contener información no publicada e incorporar valiosos secretos comerciales propiedad de Splashtop y/o sus licenciantes. Splashtop y/o sus licenciantes se reservan todos los derechos sobre los Servicios que no se conceden expresamente en el presente documento. La licencia concedida por el presente documento y su derecho a utilizar los Servicios terminan automáticamente si usted viola cualquier parte de las Condiciones.
5. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
"Información Confidencial" significa cualquier negocio no público o información técnica de Splashtop incluyendo, sin limitación, cualquier información relacionada con los secretos comerciales o conocimientos técnicos de Splashtop que sea designada como "confidencial", ya sea verbalmente o por escrito, o que Usted sepa o deba saber que es considerada confidencial o de propiedad de Splashtop. Usted se compromete a mantener la Información Confidencial en estricta confidencialidad y a no utilizar la Información Confidencial excepto en los casos expresamente autorizados por estos Términos. Usted se asegurará de que ninguna persona no autorizada tenga acceso a la Información Confidencial. Sin perjuicio de lo anterior, la Información confidencial no incluirá información que (i) pase a formar parte del dominio público sin que Usted haya incumplido los Términos; (ii) sea desarrollada independientemente por Usted sin referencia a ninguna Información Confidencial; o (iii) le sea revelada legítimamente por un tercero sin restricción de divulgación.
6. MARCAS COMERCIALES
Tú reconoces y aceptas que el término Splashtop y otros logotipos y diseños relacionados proporcionados a continuación (en conjunto, las "Marcas comerciales de Splashtop") son marcas comerciales exclusivas de Splashtop, registradas en Estados Unidos y en otros lugares, y que no utilizarás ni reproducirás el las Marcas comerciales de Splashtop sin obtener primero una licencia de marca comercial de Splashtop. Todas las demás marcas comerciales y marcas de servicio a las que se hace referencia en los Servicios o en el sitio web de Splashtop son propiedad exclusiva de sus respectivos dueños. Reservados todos los derechos.
7. PRIVACIDAD
El uso que hace Splashtop de cualquier información proporcionada por Ti, incluyendo, sin limitación, los Datos de Registro e información de pago, se establece en la actual Política de Privacidad de Splashtop, que se puede encontrar en (1) https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy para Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace y Splashtop Vault y Foxpass; o (2) https://www.mirroring360.com/privacy para productos de Mirroring360.
8. ACTUALIZACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA
Splashtop puede, de vez en cuando, a su entera discreción, y sin ninguna obligación de hacerlo, hacer actualizaciones de los Servicios disponibles a través de Internet u otras fuentes. Todas esas actualizaciones se considerarán incluidas dentro de la definición de Servicios y estarán sujetas a estos Términos. Splashtop se reserva el derecho de cobrar tarifas por cualquier futura versión de, o actualización de, los Servicios. Además, Splashtop también se reserva el derecho de aumentar las tarifas de los Servicios con previo aviso. Se te notificará por adelantado sobre cualquier cambio en las tarifas, incluyendo la fecha efectiva. Si no cancelas tu suscripción antes de que las nuevas tarifas entren en vigor, se aplicarán las tarifas actualizadas en tu próxima renovación de los Servicios.
Si Splashtop es tu proveedor de soporte para los Servicios, puedes visitar (1) https://www.splashtop.com/support para Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace o Splashtop Vault; o (2) https://www.mirroring360.com/f-a-q para productos Mirroring360 para utilizar la base de conocimientos en línea o contactar al equipo de soporte de Splashtop para resolver cualquier problema técnico que puedas tener. Para Foxpass, puedes enviar un correo electrónico a help@foxpass.com para el soporte técnico estándar. También puedes tener la opción de comprar por separado servicios de soporte mejorados o premium de acuerdo con un formulario de pedido para tiempos de respuesta más rápidos.
9. VIGENCIA Y RESCISIÓN
Estos Términos comenzarán en la fecha de tu aceptación telemática. Estos términos continúan hasta la terminación de tu Cuenta Splashtop. Puedes rescindir estos Términos en cualquier momento cancelando tu suscripción, eliminando el Software y la Documentación de tu sistema, eliminando tu Cuenta Splashtop y dejando de usar los Servicios.
Para las suscripciones de Splashtop pagadas a través de my.splashtop.com, puedes rescindir tu suscripción iniciando sesión en tu Cuenta Splashtop en my.splashtop.com, haciendo clic en la pestaña "Suscripciones" en "Información de la cuenta" y desactivando la renovación automática. Tu suscripción ya no se renovará automáticamente y tu cuenta no se te cobrará automáticamente al final de tu periodo de suscripción actual. Los Productos que has comprado se podrán utilizar hasta el final del periodo de suscripción actual.
Para las suscripciones de Splashtop adquiridas a través del personal de ventas de Splashtop (no compradas directamente por ti en my.splashtop.com), Puedes cancelar tu suscripción proporcionando una notificación por escrito de tu intención de no renovar de la manera establecida en la Sección 15(e) aquí, enviada no más tarde de treinta (30) días antes de la renovación automática. Las reducciones en las cantidades de licencias o en los niveles de servicio para suscripciones también deben solicitarse por escrito al menos treinta (30) días antes de la renovación. Si no se proporciona un aviso oportuno, las cantidades existentes se renovarán sin cambios.
Para Foxpass, puedes finalizar tu suscripción notificando a Splashtop al menos treinta (30) días antes del vencimiento del plazo de suscripción vigente, de acuerdo con la Sección 15(e) aquí descrita. Las reducciones en las cantidades de licencias o niveles de servicio para suscripciones también deben solicitarse por escrito al menos treinta (30) días antes de la renovación. Si no se proporciona un aviso a tiempo, las cantidades existentes se renovarán sin cambios.
Splashtop puede rescindir inmediatamente estos Términos y tu suscripción, licencia y derecho a los Servicios si (i) incumples estos Términos; (ii) tú, como entidad legal, te declaras en bancarrota, estás involucrado en cualquier procedimiento de bancarrota o eres insolvente de cualquier otra manera; o (iii) Splashtop decide, a su exclusivo criterio, dejar de ofrecer los Servicios, en cuyo caso Splashtop te lo notificará con antelación, siempre que sea posible, y te proporcionará planes u opciones alternativas para minimizar cualquier inconveniente que pueda causar dicha rescisión. Splashtop no será responsable de ningún daño que se derive de la rescisión de estos Términos según lo dispuesto en el presente. Tras la rescisión de estos Términos: (a) todos los derechos de licencia otorgados en virtud del presente se rescindirán automáticamente sin previo aviso; y (b) interrumpirás inmediatamente todo acceso y uso de los Servicios y destruirás el Software y la Documentación, y todas las copias de estos.
Las Secciones 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 15 seguirán en vigor después de la expiración o rescisión de estos Términos a todos los efectos.
En caso de rescisión (en neerlandés "ontbinding"), el pago por los Servicios ya prestados a usted no será reembolsado ni revertido. Los importes facturados por Splashtop antes de la rescisión en relación con los Servicios prestados a usted en virtud de estas Condiciones sobrevivirán a la rescisión y serán inmediatamente exigibles a usted en el momento de la rescisión.
10. RENUNCIA DE GARANTÍAS
Los Servicios, el Software, cualquier actualización de estos, cualquier Documentación e información se proporcionan "tal cual" sin garantía de ningún tipo. Splashtop, en nombre propio y de sus licenciadores, renuncia a todas las garantías, ya sean expresas, implícitas, legales o de otro tipo, que surjan de estos términos y en relación con estos términos y cualquier muestra, especificación o propuesta proporcionada por Splashtop, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular y no infracción de derechos de terceros. Splashtop no garantiza la precisión, integridad, calidad satisfactoria de los Servicios o que los Servicios estarán libres de defectos, funcionarán sin errores o sin interrupciones, cumplirán con tus requisitos, estarán libres de virus o que Splashtop corregirá todos los errores. Entiendes y aceptas que cualquier material o datos descargados u obtenidos de otro modo a través del uso de los Servicios se realiza bajo tu propio riesgo y que serás el único responsable de cualquier daño de tu sistema informático o pérdida de datos que resulte de la descarga de dicho material o datos.
11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Se excluye la responsabilidad de Splashtop por incumplimiento atribuible (en neerlandés "toerekenbare tekortkoming") de cumplir con el acuerdo, cualquier acto ilegal (en neerlandés "onrechtmatige daad"), o de otro modo en la medida permitida por una norma jurídica obligatoria o perentoria.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que Splashtop sea responsable de los daños y perjuicios en virtud de una norma jurídica obligatoria o perentoria, como resultado de un incumplimiento atribuible (en neerlandés "toerekenbare tekortkoming") de ejecutar el acuerdo, cualquier acto ilícito (en neerlandés "onrechtmatige daad"), o de lo contrario, la responsabilidad total y agregada de Splashtop, sus licenciantes o proveedores se limita únicamente a los daños directos y a los montos totales pagados a Splashtop por los Servicios en el periodo de doce (12) meses anteriores a las circunstancias que dieron lugar a la reclamación en cuestión.
Se entenderá por daño directo únicamente:
a. daños a la propiedad ("zaakschade");
b. los gastos razonables en los que tendrías que incurrir para que el desempeño de Splashtop se ajuste a estos Términos, a menos que el acuerdo sea rescindido ("ontbonden") por ti o en tu nombre;
c. los gastos razonables en los que debas incurrir para determinar la causa y el alcance del daño, en la medida en que la determinación se relacione con daños directos; y
d. los gastos razonables incurridos para prevenir o mitigar daños, en la medida en que se relacionen con daños directos.
Queda excluida la responsabilidad de Splashtop por daños distintos a los directos, que surjan de estas Condiciones o estén relacionados con ellas, tales como, pero no limitados a, pérdidas indirectas, pérdidas consecuentes, pérdidas y/o daños de datos, pérdidas de beneficios y pérdidas de ingresos, pérdidas de negocio, pérdidas de ahorros previstos, o cualquier otra pérdida financiera similar o pérdida de fondo de comercio o reputación, daños como resultado de reclamaciones de terceros u otros daños incidentales, indirectos, punitivos o ejemplares de cualquier tipo.
Las limitaciones mencionadas en los párrafos anteriores de este artículo no se aplicarán si y en la medida en que el daño o perjuicio sea el resultado de actos u omisiones intencionales ("opzet") o negligencia grave ("bewuste roekeloosheid" por parte de Splashtop.
Cualquier reclamación por daños contra Splashtop prescribirá después de doce (12) meses a partir de la interposición de la primera reclamación.
12. INDEMNIZACIÓN
Por la presente, Usted acepta, a Su exclusivo cargo, indemnizar, defender y mantener indemne a Splashtop y sus afiliados, empleados, funcionarios, directores, propietarios, proveedores de información, agentes, licenciatarios, otorgantes de licencias (las "Partes Indemnizadas") de y contra cualquier y todas las responsabilidades, reclamaciones, costos, incluyendo los honorarios razonables de abogados, incurridos por las Partes indemnizadas en relación con cualquier demanda, reclamación, acción, pleito o pérdida que surja como resultado de (a) cualquier incumplimiento por parte de Usted de estos Términos o las reclamaciones derivadas de Su cuenta de Splashtop; (b) cualquier fraude o manipulación por parte de Usted; (c) una reclamación, acción o alegación de infracción por parte de un tercero basada en la información, datos, archivos u otro contenido enviado por Usted; o (d) cualquier reclamación de fraude con tarjeta de crédito basada en cualquier información revelada por Usted. Usted se compromete a hacer todo lo posible para cooperar con Splashtop en la defensa de cualquier demanda, reclamación, acción o pleito. Splashtop se reserva el derecho de asumir la defensa exclusiva de cualquier asunto sujeto a indemnización por parte de Usted a expensas de Splashtop.
13. USO DE ALTO RIESGO
Por el presente documento, reconoces que los Servicios no están diseñados ni destinados para el acceso o uso para o durante actividades de alto riesgo y no se utilizarán en conexión con ningún sistema en el que se pueda esperar razonablemente que el mal funcionamiento provoque lesiones personales, la muerte o daños a la propiedad, el medioambiente o la empresa. Sin limitar lo anterior, los Servicios no se utilizarán en conexión con ningún sistema de soporte vital. Splashtop y sus licenciadores renuncian expresamente a cualquier garantía expresa o implícita de idoneidad para tales fines. Aceptas eximir de responsabilidad a Splashtop y sus ejecutivos, directivos, empleados, afiliados y licenciadores de cualquier reclamación o pérdida que se derive de cualquiera de los usos anteriores de los Servicios.
14. PAGOS Y RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA
Tu aceptación de estos Términos constituye que aceptas realizar pagos puntuales adeudados a Splashtop, incluidos, cuando corresponda, todos los impuestos, aranceles y tarifas. A menos que se indique lo contrario, todos los precios y tarifas mostrados por Splashtop no incluyen impuestos ni tarifas regulatorias. Cuando corresponda, se cobrarán impuestos y tarifas regulatorias en las facturas emitidas electrónicamente por Splashtop de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Splashtop, a su exclusivo criterio, calculará el importe de los impuestos adeudados. Los impuestos y tarifas regulatorias cobrados pueden cambiar sin previo aviso.
Splashtop se reserva el derecho de determinar el precio de los Servicios de Splashtop en función de la ubicación geográfica del usuario o del uso real de los Servicios. El precio puede variar según la ubicación. La ubicación de compra debe coincidir con el lugar donde reside físicamente el usuario y donde se utilizarán e implementarán principalmente los Servicios. Splashtop se reserva el derecho de verificar tu ubicación. Si se determina que los precios se aplicaron incorrectamente a tu compra de Servicios Splashtop, ya sea por error o como resultado de tu conducta, tus precios para los Servicios Splashtop se actualizarán en consecuencia y todos los montos que deberían haberse adeudado según el precio estándar se convertirán inmediatamente en vencido y pagadero dentro de los treinta (30) días siguientes a su notificación.
Splashtop puede suspender o cancelar los Servicios en tu Cuenta Splashtop debido a cualquier morosidad en el pago y tú aceptas reembolsar a Splashtop todos los costes y gastos razonables incurridos al cobrar dichos montos adeudados.
Contracargos; Reversiones de pago; Ajustes de plazo. Si cualquier pago por los Servicios está sujeto a una Reversión de Pago, entonces (a) el período de suscripción (o parte del mismo) asociado con dicho pago se considerará no pagado y Splashtop podrá tratarlo como un Período de Acceso No Pagado, y (b)
Splashtop puede, a su exclusivo criterio, suspender, restringir o terminar el acceso a los Servicios asociados con la Cuenta Splashtop afectada.
Si posteriormente compras, renuevas o reactivas una suscripción (incluyendo a través de un método de pago o canal diferente) después de una Reversión de Pago, autorizas a Splashtop a aplicar parte o la totalidad del Período de Acceso No Pagado a la nueva o renovada suscripción, incluyendo reducir la duración del término de la suscripción y/o ajustar la fecha de renovación aplicable para tener en cuenta dicho acceso no pagado previo. Reconoces y aceptas que dicho ajuste está destinado a compensar el acceso no pagado previamente y no constituye una tarifa, penalización o recargo.
15. GENERALIDADES
a. Estos Términos constituyen el acuerdo completo entre tú y Splashtop con respecto al uso que haces de los Servicios y, al aceptar estos Términos, reconoces expresamente que estos Términos reemplazan cualquier acuerdo, comunicación o entendimiento anterior o actual, escrito u oral, con respecto al uso que haces de los Servicios. Splashtop no estará obligado por ninguna disposición de cualquier orden de compra, recibo, aceptación, confirmación, correspondencia o de otro modo, independientemente de si estos Términos no especifican nada al respecto, bajo ninguna circunstancia, a menos que Splashtop acepte expresamente la disposición por documento escrito firmado.
b. Si alguna disposición de estos Términos se considera inválida, ilegal o inaplicable, dicha disposición se aplicará en la medida máxima permitida por la ley y las disposiciones restantes no se verán afectadas y Splashtop reemplazará dicha disposición inválida por otra disposición que, siendo válida en todos sus aspectos, producirá el efecto más próximo posible al de la disposición sustituida.
c. Estos Términos se regirán e interpretarán exclusivamente de acuerdo con las leyes de los Países Bajos. Todas las controversias, disputas o reclamaciones que surjan de o estén relacionadas con el Acuerdo o su incumplimiento que no hayan sido resueltas amistosamente por las partes serán resueltas de manera exclusiva y definitiva por el tribunal civil competente en Ámsterdam, Países Bajos, a menos que se establezca lo contrario por ley.
d. No puedes ceder ni transferir estos Términos ni ningún derecho u obligación en virtud de estos Términos. Cualquier cesión o transferencia de estos Términos realizada que infrinjan los términos del presente será nula y no tendrá efecto. Sujeto a lo anterior, estos Términos serán vinculantes y redundarán en beneficio de los respectivos sucesores y cesionarios permitidos de las partes. Splashtop puede ceder sus derechos bajo estos Términos a sus afiliados y a cualquier sucesor mediante fusión, adquisición, consolidación, reorganización o venta de todos o sustancialmente todos sus activos relacionados con estos Términos, sin que puedas hacer nada al respecto, en cuyo caso se considerará que toda referencia a Splashtop en este documento se referirán al cesionario.
e. Las notificaciones de Splashtop para ti pueden ser enviadas a la dirección de correo electrónico proporcionada por ti durante el proceso de registro en línea, o por cualquier otro medio que Splashtop considere, a su discreción, que es razonablemente probable que llegue a tu atención. Todas las notificaciones que Usted envíe a Splashtop respecto a estos Términos deberán ser por escrito y entregadas (i) por correo electrónico a legal@splashtop.com u otra dirección de correo electrónico designada por Splashtop para notificaciones legales, o (ii) por mensajería exprés o correo certificado a la dirección de Splashtop indicada aquí. No obstante lo anterior, cualquier aviso de no renovación o reducción de cantidades de licencias deberá ser entregado por correo electrónico a sales@splashtop.com. Los avisos se considerarán entregados cuando Splashtop acuse recibo por correo electrónico, o cuando se confirme la entrega si se envía por mensajero exprés o correo certificado.
f. Aceptas no iniciar ni participar en ninguna demanda colectiva contra Splashtop o cualquiera de sus empleados o afiliados. Aceptas que no presentarás ninguna reclamación en virtud de estos Términos más de dos (2) años después del vencimiento o rescisión de estos Términos. Ninguna renuncia a cualquier disposición o consentimiento a cualquier acción por parte de Splashtop constituirá una renuncia a cualquier otra disposición o consentimiento a cualquier otra acción, ya sea similar o no. Ninguna renuncia o consentimiento por parte de Splashtop constituirá una renuncia o consentimiento continuo, excepto en la medida en que Splashtop lo establezca específicamente por escrito.
g. Reconoces que Splashtop puede proporcionar software, soluciones y servicios a terceros, incluidos a aquellos que sean de tu competencia, que son iguales o similares al software, las soluciones y los servicios que se te ofrecen aquí.
h. Splashtop no será responsable de ningún retraso, interrupción u otro fallo en el cumplimiento de estos Términos debido a cuestiones fuera del control razonable de Splashtop.
i.Si tienes alguna duda sobre ética, integridad, seguridad o cumplimiento sobre Splashtop o sus empleados, se te recomienda informar del incidente de forma anónima en https://www.splashtop.com/anonymous-reporting.
* En ciertas situaciones, Splashtop puede "eximir" a los clientes de las limitaciones de uso bajo las cuales se suscribieron inicialmente.
Última actualización: 15 de abril de 2026