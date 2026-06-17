La gestión de endpoints se ha vuelto más difícil de controlar a medida que los entornos de TI se vuelven más distribuidos, complejos y críticos para la seguridad. Los equipos son responsables de más dispositivos, aplicaciones, vulnerabilidades y necesidades de soporte, a menudo sin más tiempo ni recursos.
Muchas organizaciones han invertido en herramientas de automatización y gestión de endpoints, pero el trabajo diario sigue siendo reactivo. Los equipos de TI y los MSPs siguen lidiando con acumulaciones de parches pendientes, cambiando entre consolas, verificando si las actualizaciones funcionaron y respondiendo a problemas en los endpoints después de que ya hayan causado interrupciones.
La nueva investigación de Splashtop, basada en una encuesta a 250 profesionales de TI y MSP, descubrió que muchos equipos están atrapados en un estado intermedio. Han empezado a modernizar la gestión de endpoints, pero los flujos de trabajo fragmentados, la automatización inconsistente y la visibilidad limitada hacen que el mantenimiento rutinario, la aplicación de parches, la resolución de problemas y la remediación sigan siendo más reactivos de lo necesario.
Cómo es hoy la gestión reactiva de endpoints
La gestión reactiva de endpoints no significa necesariamente que un equipo carezca de herramientas o automatización. La mayoría de las veces, significa que el equipo sigue dependiendo de seguimientos manuales, visibilidad tardía y flujos de trabajo desconectados para mantener los endpoints seguros y estables.
1. Demasiado tiempo dedicado al mantenimiento rutinario
El trabajo rutinario de endpoints puede adueñarse rápidamente de la semana. Los equipos de TI necesitan comprobar el estado de los parches, validar las actualizaciones, revisar el estado de los dispositivos, solucionar fallos y hacer seguimiento de los problemas recurrentes.
La investigación de Splashtop descubrió que los equipos de TI y MSP dedican una media del 53% de su tiempo al mantenimiento rutinario de endpoints. Cuando más de la mitad de la capacidad del equipo se destina al mantenimiento, queda menos tiempo para mejoras de seguridad, optimización de procesos y trabajo de TI de mayor valor.
2. Demasiadas herramientas para problemas sencillos
El trabajo en los endpoints también se vuelve reactivo cuando un solo problema requiere demasiados sistemas para resolverse. Un técnico puede necesitar una herramienta para el inventario, otra para el estado de los parches, otra para la resolución de problemas y otra para el acceso remoto.
Cada traspaso añade fricción. Se pierde el contexto, el trabajo se repite y resulta más difícil verificar si la remediación se realizó correctamente.
3. Demasiado trabajo fuera del horario laboral
El trabajo reactivo a menudo se alarga hasta las noches y los fines de semana porque los problemas se descubren tarde o requieren una intervención manual urgente.
La investigación de Splashtop reveló que los equipos dedican una media de 12,6 horas a la semana a reaccionar ante problemas imprevistos en los endpoints. Parte del trabajo fuera del horario laboral es inevitable, especialmente en el caso de actualizaciones críticas. Pero cuando se convierte en algo habitual, indica una necesidad más profunda de contar con mejor visibilidad, controles de automatización más sólidos y flujos de trabajo de corrección más conectados.
El estado intermedio: por qué los esfuerzos de modernización se estancan
La mayoría de los equipos de TI ya han empezado a modernizar la gestión de endpoints. Tienen herramientas implementadas, han automatizado algunas tareas y cuentan con procesos para aplicar parches, supervisar y dar soporte.
El problema es que estas mejoras suelen producirse por partes. La automatización puede funcionar para determinadas tareas, pero aun así requiere verificación manual. El estado de los parches puede estar disponible, pero con retraso o repartido entre varias herramientas. Puede que los problemas de los endpoints sigan requiriendo varias transferencias antes de resolverse por completo.
La investigación de Splashtop descubrió que la mayoría de las organizaciones están atrapadas en este estado intermedio de automatización parcial. Han invertido en modernización, pero las herramientas fragmentadas y los flujos de trabajo inconsistentes les impiden ver todas las mejoras operativas.
Este estado intermedio suele verse así:
La automatización existe, pero solo para ciertas tareas
El estado de los parches es visible, pero los informes llegan con retraso o están fragmentados
Los problemas de los endpoints requieren traspasos entre múltiples herramientas
La remediación depende de un seguimiento manual
A los responsables de TI les cuesta verificar si la automatización funcionó
Estas carencias hacen que la gestión de endpoints sea más difícil de escalar. El equipo puede estar más avanzado que antes, pero el trabajo diario sigue sintiéndose reactivo porque el flujo de trabajo no está totalmente integrado.
Por qué la automatización parcial no siempre reduce la carga de trabajo de TI
La automatización puede reducir el esfuerzo manual, pero solo cuando los equipos pueden aplicarla de forma coherente y verificar los resultados. Cuando la automatización se limita a tareas aisladas, puede seguir dejando a los equipos de TI con el mismo trabajo de seguimiento que intentaban evitar.
1. La automatización sin visibilidad genera incertidumbre
Si TI no puede ver qué ocurrió después de que se ejecute una acción automatizada, el flujo de trabajo sigue incompleto. Los equipos necesitan saber a qué endpoints se dirigieron, qué acciones tuvieron éxito, cuáles fallaron y qué necesita atención después.
Sin esa visibilidad, la automatización crea otro elemento que revisar. Los equipos de TI aún tienen que confirmar el estado de los parches, investigar los fallos y verificar manualmente los resultados antes de poder confiar en el proceso.
2. La automatización sin políticas crea inconsistencias
Los scripts puntuales y la automatización basada en tareas pueden resolver problemas inmediatos, pero es más difícil escalarlos en un entorno de endpoints en crecimiento.
La automatización basada en políticas ofrece a los equipos una forma más coherente de gestionar el parcheo, la corrección y las acciones en los endpoints por grupo de dispositivos, nivel de riesgo, programación o necesidad empresarial. Esa coherencia importa porque la gestión de endpoints depende de flujos de trabajo repetibles, no de correcciones aisladas.
3. La automatización sin confianza ralentiza la adopción
Muchos equipos están dispuestos a automatizar más, pero primero necesitan los controles adecuados. Eso incluye delimitar las acciones por dispositivo o grupo, exigir aprobación para acciones sensibles, mantener registros de auditoría e informar sobre los resultados.
Sin esas medidas de protección, los equipos pueden limitar la automatización a tareas de bajo riesgo. El resultado es un modelo de automatización parcial en el que parte del trabajo es más rápido, pero el flujo de trabajo general de endpoints sigue siendo reactivo.
El coste operativo de seguir siendo reactivo
La gestión reactiva de endpoints hace más que ralentizar a los equipos. Consume capacidad, aumenta los costes laborales y hace que el trabajo relacionado con la seguridad sea más difícil de controlar.
La investigación de Splashtop reveló que las organizaciones gastan una media de 133.000 $ al año en mano de obra para el mantenimiento de endpoints. El informe también reveló que el retraso en la aplicación de parches está vinculado a incidentes de seguridad, impactos en el ciberseguro, tiempo de inactividad y hallazgos de auditoría, lo que demuestra cómo los desafíos del mantenimiento de endpoints pueden convertirse rápidamente en preocupaciones a nivel empresarial.
Estos resultados suelen derivarse de los mismos patrones operativos: herramientas fragmentadas, visibilidad limitada, automatización inconsistente y un seguimiento manual excesivo.
Cuando el trabajo en endpoints sigue siendo reactivo, los equipos de TI dedican más tiempo a perseguir problemas después de que surgen.
Qué hace falta para avanzar hacia una gestión proactiva de endpoints
Avanzar hacia una gestión proactiva de endpoints empieza por identificar las brechas en el flujo de trabajo que hacen que las tareas rutinarias sigan siendo reactivas. El informe completo desglosa con más detalle los cambios operativos, pero la mayoría de los equipos pueden empezar centrándose en unas pocas áreas clave.
Consolida los flujos de trabajo de endpoints siempre que sea posible: Reduce los traspasos innecesarios entre las herramientas utilizadas para la aplicación de parches, el inventario, la resolución de problemas, la elaboración de informes y el soporte remoto.
Mejorar la visibilidad de los endpoints en tiempo real: Ofrece a los equipos de TI una visión más clara del estado de los parches, las vulnerabilidades, el estado de los endpoints y los resultados de la remediación.
Pasar de la automatización de tareas a la automatización basada en políticas: Estandariza cómo se aplican los parches, scripts, alertas y acciones de remediación en dispositivos, grupos y niveles de riesgo.
Genera confianza con controles e informes: usa definición de alcance, aprobaciones, registros de auditoría e informes de resultados para que la automatización pueda escalar con más confianza.
Conecta la detección con la remediación: ayuda a los equipos a pasar de identificar un problema a resolverlo sin cambiar de herramienta innecesariamente, rehacer trabajo manualmente ni perder el contexto.
Estas mejoras no tienen por qué producirse todas a la vez. Incluso un progreso gradual puede reducir el trabajo reactivo cuando los equipos se centran en los flujos de trabajo que consumen más tiempo y generan más riesgo.
Cómo Splashtop AEM ayuda a los equipos a desbloquearse
Splashtop AEM ayuda a los equipos de TI a reducir el trabajo reactivo en endpoints al integrar visibilidad, automatización, aplicación de parches y remediación en un flujo de trabajo más conectado.
En lugar de depender de herramientas desconectadas para comprobar el estado de los endpoints, implementar actualizaciones, investigar problemas y actuar, los equipos pueden gestionar operaciones clave de endpoints desde un solo lugar. Esto ayuda a reducir los traspasos, mejorar el seguimiento y dar al equipo de TI una visión más clara de lo que necesita atención.
Con Splashtop AEM, los equipos pueden:
Consulta el estado de los endpoints, el estado de los parches y los detalles del sistema desde paneles centralizados
Automatizar la gestión de parches del SO y de terceros
Identifica y prioriza vulnerabilidades con información basada en CVE
Aplica automatización y acciones de corrección basadas en políticas
Haz un seguimiento del inventario de hardware y software en todos los dispositivos gestionados
Pasa de la visibilidad de endpoints al soporte remoto cuando se necesite una resolución práctica de problemas
Con Splashtop AEM, los equipos pueden ver qué está pasando, actuar más rápido ante problemas en los endpoints y confirmar los resultados con menos seguimiento manual. Esto ayuda a alejar las operaciones de endpoints del mantenimiento reactivo y acercarlas a un modelo más controlado y proactivo.
Descarga el informe completo de la investigación
Muchos equipos de TI ya han empezado a modernizar la gestión de endpoints, pero el trabajo sigue sintiéndose reactivo cuando las herramientas, la automatización y la visibilidad no están totalmente conectadas. El mantenimiento rutinario lleva demasiado tiempo, la aplicación de parches requiere demasiado seguimiento y los problemas de endpoints pasan por demasiadas transferencias antes de resolverse.
El informe de investigación de Splashtop, Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management, analiza más a fondo el coste del trabajo reactivo en endpoints, las brechas de madurez que frenan a los equipos y los cambios operativos que separan a los equipos reactivos de las operaciones preparadas para la autonomía.
Descarga el informe completo para comparar tus operaciones de endpoints, evaluar la madurez de tu equipo y ver qué hace falta para salir del atasco.