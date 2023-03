Damos la bienvenida al nuevo Director de Marketing y Vicepresidente de Ventas para América de Splashtop

Continuando con nuestra evolución como empresa, Splashtop ha contratado a nuestra primera Directora de Marketing (CMO), Michelle Burrows, y a nuestro primer Vicepresidente de Ventas para América, Grant Murphy.

Nuestra decisión de añadir estos dos nuevos cargos a nuestro equipo ejecutivo reconoce tanto lo que Splashtop ya ha conseguido como lo que tenemos que hacer para mejorar aún más. Aproximadamente en el último año hemos recibido 65 millones de dólares en nuevos fondos que han impulsado nuestra valoración más allá del nivel de unicornio de 1.000 millones de dólares; hemos mantenido un alto crecimiento sin dejar de ser rentables desde 2015; hemos ampliado nuestro alcance global; y hemos conseguido una asombrosa puntuación general de 97 de los usuarios de Capterra.

Estos dos puestos son cruciales para alcanzar nuestros objetivos de crecimiento y mejora continuos como empresa, por lo que era importante que seleccionáramos a las mejores personas para ocupar estos cargos. Estoy seguro de que hemos tomado las decisiones correctas.

Para presentar oficialmente a estas dos importantes incorporaciones a la familia Splashtop, hablé con ambas sobre por qué quieren trabajar en Splashtop y cómo afrontan sus nuevas funciones.

Mark Lee: En primer lugar, ¡bienvenido a Splashtop! ¿Puedes hablar un poco sobre cómo ves Splashtop y por qué te interesó unirte a nosotros?

Michelle Burrows: Gracias, Mark. En cuanto empecé a analizar seriamente el negocio actual de Splashtop, quedó claro que la empresa se encuentra en un punto de inflexión. Con fundadores fuertes, productos excelentes, una cultura unida y cálida, y clientes famosos y felices, Splashtop está preparada y lista para despegar de verdad, ¡y me entusiasma formar parte de la trayectoria de crecimiento de la empresa!

Grant Murphy: Splashtop creció enormemente durante la pandemia, ofreciendo la tecnología adecuada en el momento adecuado para el repentino aumento del trabajo a distancia que se produjo en todo el mundo. Ahora ha llegado el momento de que la empresa se expanda hacia arriba en el mercado, llegando a empresas medianas más grandes, y aplicando enfoques de ventas más proactivos. Como ha dicho Michelle, es un momento muy emocionante para unirse a Splashtop.

Mark: ¿Cuáles son vuestras filosofías fundamentales sobre vuestros respectivos papeles como jefe de marketing y jefe de ventas?

Michelle: Los profesionales del marketing son líderes de opinión y narradores de historias sobre por qué y cómo la gente utiliza nuestras soluciones. Considero que el marketing es estratégico para toda la empresa, desde la primera interacción que un cliente potencial tiene con nosotros hasta el viaje del cliente. Nuestra marca y quiénes somos como empresa, junto con la forma en que nuestras soluciones ayudan a las organizaciones a funcionar con mayor eficacia, deben aparecer en todos los puntos de contacto.

Grant: Mi filosofía personal de ventas es que es importante tener una organización de ventas divertida. Las ventas son muy estresantes, pero si te diviertes, puedes generar el entusiasmo necesario para mantener el impulso de las ventas. Y, por supuesto, me refiero a la diversión acompañada de responsabilidad.

Mark: Sé que ambos ponéis mucho énfasis en nutrir a vuestros equipos. ¿Puedes hablar un poco sobre ese aspecto de vuestros papeles?

Michelle: No se pueden hacer cosas extraordinarias sin personas extraordinarias, así que me esfuerzo mucho por incorporar a las personas adecuadas, asegurándome de que ocupan los puestos adecuados en el equipo y trabajan en las cosas adecuadas, y luego elimino cualquier obstáculo que pueda impedirles hacer su mejor trabajo.

Grant: Para el tipo de enfoque de venta que necesita una empresa como Splashtop, es importante que los vendedores de mi equipo tengan una curiosidad innata, para que puedan comprender las capacidades de los productos, las necesidades de los clientes y cómo combinarlas para alcanzar nuestros objetivos de ventas.

Mark: Los dos empezáis al mismo tiempo para funciones que deben trabajar juntas. ¿Cómo enfocáis cada uno de vosotros la relación entre marketing y ventas?

Michelle: Antiguamente, la gente solía pensar que el marketing era la gente que traía clientes potenciales y los lanzaba por encima de la valla a ventas, o que actuaban como planificadores de fiestas de ventas. Pero ahora las cosas no funcionan así, suponiendo que alguna vez hayan funcionado realmente. Hoy en día, el marketing y las ventas deben formar un círculo, no una línea. Trabajé en ventas hace años, y sé lo que es empezar cada mes o cada trimestre a cero, con la siguiente serie de cuotas por delante. Creo que el marketing debe ser tan responsable de las cifras de ventas como el equipo de ventas.

Grant: Estoy de acuerdo con Michelle en que es esencial que las ventas y el marketing trabajen al unísono, definiendo y manteniendo el mismo mensaje para que juntos podamos hacer avanzar a la empresa. También quiero corregir una percepción errónea muy común que la gente tiene de las ventas: que trabajamos mucho y nos divertimos mucho en el bar. Me gustaría cambiar esa imagen por la de trabajar duro y salir de fiesta con los niños, porque el equilibrio entre trabajo y vida personal es muy importante.

Michelle: Eso es muy cierto, Grant. Conocí de primera mano el equilibrio entre el trabajo y la vida personal hace unos años, cuando acepté un puesto de vicepresidente de marketing en una empresa de la lista Fortune 50. Pensaba que había llegado profesionalmente, pero me sentía desequilibrada. Por eso es importante que reconozcamos que todos tenemos también responsabilidades más allá del trabajo.

Mark: OK, aquí va una pregunta divertida para cada uno de vosotros. ¿Cuál crees que es tu superpoder profesional?

Grant: Creo que hago un par de cosas en ventas realmente bien. La primera es que se me da bien averiguar cómo encajar la clavija cuadrada de un cliente en el agujero redondo de una empresa: hacer coincidir las necesidades del cliente con lo que ofrece la empresa. Lo segundo es motivar a la gente. Mi situación ideal es cuando en lugar de arrastrar yo al equipo, me suben a la barca y empujan.

Michelle: Creo que mi principal superpoder sería mi capacidad para reunir al equipo adecuado para llevar a las empresas a su siguiente paso. Como he dicho antes, no se pueden hacer cosas notables sin personas notables. La otra cosa que se me da bien, y que he hecho varias veces en mi carrera, es lo que yo llamo marketing transformacional, que consiste en coger una empresa existente y elevarla un montón de niveles. Se trata de conseguir que la marca, la demanda y el marketing de producto trabajen juntos hacia el mismo objetivo.

Mark: Sabéis, otra cosa que tenéis en común es que ambos sois los primeros trabajadores remotos de Splashtop: Michelle desde Denver y Grant desde Dallas. ¿Qué te parece trabajar a distancia?

Michelle: He trabajado a distancia durante gran parte de mi carrera, incluso a través de continentes. Así que me siento muy cómodo trabajando en varias zonas horarias. Al mismo tiempo, creo que es importante establecer relaciones con la gente de mi equipo, así que pasaré algún tiempo en persona en Splashtop, manteniendo esas conversaciones informales que son más difíciles de mantener durante las llamadas programadas con Zoom, pero que son tan importantes para conocernos de verdad.

Grant: Una vez más, ¡Michelle y yo estamos en sintonía! Llevo trabajando a distancia desde 2001, aunque diré que la incorporación a distancia es una forma poco habitual de empezar. También tengo previsto pasar tiempo en la nueva y más grande sede de Splashtop en Cupertino. Pero está bien modelar el trabajo a distancia a nivel ejecutivo, teniendo en cuenta el negocio al que se dedica Splashtop.

Mark: Gracias a los dos por vuestro tiempo y, en nombre de todos los que formamos Splashtop, os doy una cordial bienvenida, y estoy deseando trabajar con los dos para impulsar nuestra empresa a cotas aún mayores.