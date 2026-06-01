Microsoft Teams y Slack son a menudo el primer lugar al que van los empleados cuando necesitan ayuda de TI. Ya están abiertos durante el día laboral, los usuarios saben cómo enviar un mensaje, y compartir pantalla rápidamente puede parecer la forma más rápida de mostrarle a un técnico qué está fallando.
Esa conveniencia es útil, pero tiene límites. Las herramientas de chat pueden ayudar a los equipos de TI a comunicarse con los usuarios, recopilar contexto básico y coordinar los siguientes pasos. No están diseñados para proporcionar flujos de trabajo de soporte remoto seguros, repetibles y completamente gestionados.
Cuando un problema de soporte requiere más que una explicación rápida, TI necesita el nivel adecuado de acceso, control, visibilidad y documentación. Los técnicos pueden necesitar dar soporte a un dispositivo cuando el usuario no está disponible, transferir archivos, reconectar después de un reinicio, gestionar permisos, grabar la actividad de la sesión o resolver problemas en múltiples puntos finales sin depender de hilos de chat ad hoc.
Este artículo explica dónde Teams y Slack pueden ayudar en el proceso de soporte, dónde se quedan cortos y por qué el software de soporte remoto dedicado ofrece a los equipos de TI una mejor manera de solucionar problemas, apoyar a los usuarios y gestionar dispositivos de manera segura a gran escala.
Por qué se usan Teams y Slack para el soporte de TI
Cuando un empleado tiene un problema, abrir un mensaje de chat suele ser más fácil que encontrar el portal de soporte adecuado, enviar un ticket o explicar el problema a través de un proceso formal. Para equipos más pequeños o problemas urgentes, esa inmediatez puede ser útil.
El problema comienza cuando se convierten en la forma principal en que los equipos de TI intentan resolver problemas de soporte, especialmente cuando esos problemas requieren control remoto seguro, acceso no supervisado, documentación de la sesión o visibilidad a nivel de endpoint.
Qué herramientas de chat pueden ayudar con
1. Triaje Inicial
Las herramientas de chat son útiles cuando TI necesita entender rápidamente qué está pasando. Un técnico puede preguntar al usuario cuándo comenzó el problema, qué dispositivo están usando, qué mensaje de error ven y si el problema afecta a una sola aplicación o a todo el sistema.
2. Comunicación del usuario
Teams y Slack también funcionan bien para coordinar el soporte. TI puede confirmar la disponibilidad del usuario, hacer preguntas de seguimiento, compartir actualizaciones de estado o informar al usuario cuando se ha resuelto un problema.
3. Uso básico de compartición de pantalla
Compartir pantalla puede ser útil cuando el técnico necesita ver lo que el usuario está describiendo. Por ejemplo, un usuario puede mostrar un mensaje de error, recorrer un flujo de trabajo o demostrar dónde algo está fallando.
Esto funciona mejor cuando el usuario está presente, el problema es sencillo y el técnico solo necesita observar o guiar al usuario a través de unos pocos pasos. Una vez que el soporte requiere una solución de problemas más profunda, control remoto, transferencia de archivos, manejo de reinicios o documentación de sesiones, una herramienta dedicada de soporte remoto se convierte en la mejor opción.
Dónde fallan Teams y Slack para el soporte remoto
Cuando un problema requiere solución práctica, acceso a dispositivos, documentación o acciones de seguimiento, los flujos de trabajo basados en chat pueden volverse rápidamente limitantes.
1. Dependen de que el usuario esté presente
El soporte basado en chat generalmente requiere que el usuario permanezca involucrado de principio a fin. Eso crea retrasos cuando el usuario está en otra reunión, lejos de su escritorio, en una zona horaria diferente o no puede explicar el problema claramente. También dificulta el mantenimiento fuera del horario laboral porque TI no puede acceder fácilmente al dispositivo una vez que el usuario se ha ido.
Para los equipos de TI que apoyan a empleados distribuidos, estaciones de trabajo compartidas, quioscos, computadoras de laboratorio o dispositivos de oficina, depender del usuario para iniciar cada sesión puede ralentizar la resolución y añadir idas y vueltas innecesarias.
2. Carecen de herramientas de control remoto diseñadas para un propósito específico
Compartir pantalla puede ser útil para problemas simples, pero el soporte remoto a menudo requiere más que solo ver la pantalla de un usuario. Los técnicos pueden necesitar tomar el control, transferir archivos, reiniciar el dispositivo, volver a conectar después de un reinicio, navegar por múltiples monitores o usar herramientas de sesión para resolver el problema de manera eficiente.
3. No están hechos para la auditoría de soporte
Los equipos de TI a menudo necesitan más que un registro de que se llevó a cabo una conversación. Puede que necesiten detalles de la sesión, actividad del técnico, marcas de tiempo, información del dispositivo, registros de transferencia de archivos y un historial de soporte claro que se pueda revisar más tarde.
4. No proporcionan gestión de dispositivos
Teams y Slack pueden ayudar a TI a comunicarse con los usuarios, pero no proporcionan a los técnicos visibilidad directa sobre la salud del dispositivo, el estado de los parches, el inventario de software o el cumplimiento de los puntos finales. Tampoco ayudan a TI a automatizar actualizaciones, ejecutar acciones en segundo plano o identificar proactivamente dispositivos que necesitan atención.
Eso significa que cada problema tiende a comenzar con un usuario reportando un problema. TI tiene que hacer preguntas, recopilar contexto y reaccionar manualmente.
Para los equipos que gestionan muchos dispositivos, ese modelo reactivo no es suficiente. El soporte remoto se vuelve más efectivo cuando los técnicos pueden combinar la comunicación del usuario con el acceso seguro a dispositivos, la visibilidad del endpoint y herramientas de gestión que ayudan a prevenir problemas recurrentes.
Por qué el Software de Soporte Remoto Dedicado es una Mejor Opción
El software dedicado de soporte remoto ofrece a los equipos de TI una forma más confiable de diagnosticar y resolver problemas porque está diseñado en torno al propio flujo de trabajo de soporte.
Con el software de soporte remoto adecuado, los equipos de TI pueden:
Proporciona asistencia supervisada cuando un usuario necesita ayuda en el momento.
Accede a dispositivos gestionados a través de asistencia no supervisada cuando el usuario no está disponible.
Visualiza y controla de manera segura computadoras remotas en dispositivos compatibles.
Transfiere archivos durante una sesión sin cambiar de herramientas.
Reinicia un dispositivo y continúa resolviendo problemas una vez que vuelva a estar en línea.
Usa chat, grabación de sesiones, soporte para múltiples monitores y otras herramientas de sesión.
Gestiona los permisos y accesos de los técnicos desde una consola central.
Mantén registros de soporte con mejor visibilidad de la actividad de las sesiones.
Conecta los flujos de trabajo de soporte con sistemas de mesa de ayuda, ITSM o PSA.
Amplía el soporte con capacidades de gestión de dispositivos para parcheo, inventario y automatización.
Cómo Splashtop ayuda a los equipos de TI a resolver problemas más rápido
Splashtop ofrece a los equipos de TI una manera dedicada de proporcionar soporte a los usuarios y dispositivos sin depender de flujos de trabajo improvisados basados en chat. Los técnicos pueden iniciar sesiones remotas seguras, acceder a las herramientas que necesitan para la resolución de problemas y proporcionar un soporte más consistente para los dispositivos gestionados en entornos distribuidos.
Eso ayuda a reducir el ida y vuelta que a menudo sucede cuando el soporte depende de mensajes, reuniones y compartir pantalla liderado por el usuario.
1. Apoya a los usuarios sin depender de soluciones alternativas de chat
Con Splashtop Rt, los técnicos pueden proporcionar soporte remoto bajo demanda cuando un usuario necesita ayuda en el momento. En lugar de pedirle al usuario que inicie una reunión, comparta una pantalla y explique cada paso, TI puede pasar a una sesión de soporte dedicada diseñada para resolver problemas.
Esto crea una experiencia más limpia tanto para el técnico como para el usuario. El usuario recibe ayuda más rápido, y el técnico obtiene el acceso y las herramientas de sesión necesarias para diagnosticar y resolver el problema.
2. Accede a Dispositivos Gestionados Cuando los Usuarios No Están Disponibles
No todos los problemas de soporte ocurren cuando el usuario está disponible. TI podría necesitar solucionar problemas de un dispositivo fuera del horario laboral, ofrecer soporte a una estación de trabajo compartida, mantener una computadora de oficina, o acceder a un punto final gestionado en una ubicación remota.
Splashtop admite el acceso no supervisado, para que los técnicos puedan conectarse a los dispositivos gestionados sin esperar a que el usuario inicie una sesión. Esto ayuda a TI a resolver problemas de manera más eficiente y manejar el mantenimiento sin interrumpir la jornada laboral.
3. Usa las herramientas correctas durante la sesión
El soporte remoto a menudo requiere más que solo ver una pantalla. Los técnicos pueden necesitar transferir archivos, navegar por varios monitores, chatear con el usuario, grabar una sesión, reiniciar una computadora o continuar solucionando problemas después de un reinicio.
Splashtop proporciona a los equipos de TI estas herramientas de soporte dentro de la sesión remota, ayudando a los técnicos a centrarse en resolver el problema en lugar de cambiar entre herramientas desconectadas o pedirle al usuario que realice cada acción manualmente.
4. Extender el soporte con gestión de dispositivos.
El soporte se vuelve más efectivo cuando TI puede ver y gestionar los dispositivos detrás de los tickets. Splashtop AEM ayuda a los equipos a pasar de la solución de problemas reactiva con visibilidad de puntos finales, parcheo automatizado, inventario de software, alertas y herramientas de remediación.
Eso significa que TI puede identificar problemas, reducir problemas recurrentes y tomar medidas en todos los endpoints gestionados desde el entorno más amplio de Splashtop. Para equipos que dan soporte a muchos usuarios o dispositivos, esto ayuda a convertir el soporte remoto en un flujo de trabajo más proactivo y controlado.
Conclusión final: El chat es para la comunicación, el software de Soporte remoto es para la resolución
Teams y Slack son herramientas valiosas para la comunicación en el lugar de trabajo. Hacen que sea fácil para los empleados hacer preguntas, compartir actualizaciones y conectarse con TI cuando algo no funciona.
Pero el soporte remoto requiere más que una conversación. Los equipos de TI necesitan una forma segura y consistente de acceder a los dispositivos, solucionar problemas, gestionar permisos de los técnicos, documentar la actividad de las sesiones y dar soporte a los usuarios, ya sea que estén presentes o no disponibles.
Con Splashtop, los equipos de TI pueden pasar de soluciones alternativas basadas en chat a un flujo de trabajo de soporte más confiable creado para la resolución de problemas real. Teams y Slack pueden ayudar a iniciar la conversación, pero Splashtop ayuda a TI a resolver el problema.
Prueba Splashtop para una forma más rápida y segura de apoyar a los usuarios y gestionar dispositivos remotos.