Cómo los Estudiantes Pueden Acceder al Software con Licencia para Escuelas Desde su Casa

Los estudiantes pueden ejecutar cualquier programa, como Microsoft Office y cualquier Educación Técnica y Profesional (CTE por sus siglas en inglés), desde sus propios dispositivos en casa accediendo de forma remota a los ordenadores de la escuela.
Con los distritos escolares K-12 y las universidades preparándose para un semestre de otoño que seguirá un horario híbrido o será totalmente remoto, un tema importante debe ser abordado. ¿Cómo pueden los estudiantes usar las aplicaciones de software alojadas en los ordenadores de la escuela cuando están aprendiendo desde casa?
A menudo es muy caro licenciar estos programas de software, lo que hace financieramente inviable licenciarlos para cada dispositivo de los estudiantes.
Además, muchos programas de CTE utilizan software de recursos intensivos (como diseño gráfico, edición de video y modelado 3D) que requieren una computadora poderosa para funcionar. La mayoría de los estudiantes no tienen computadoras en casa que sean lo suficientemente potentes para ejecutar estos programas. De hecho, muchos están usando Chromebooks.
Otro problema es que muchas escuelas usan computadoras Mac en sus laboratorios, mientras que los estudiantes en casa pueden no tener una computadora Mac.
Entonces, ¿cómo superan los administradores y la TI estos desafíos?
Con el acceso remoto Splashtop para los laboratorios, puede aprovechar las computadoras de su escuela y las licencias de software que ya alojan al permitir que los estudiantes accedan de manera remota a las computadoras de la escuela ¡desde cualquiera de sus propios dispositivos en el hogar!
Cómo funciona
Los distritos escolares y las universidades pueden desplegar Splashtop en sus computadoras de laboratorio y luego hacer que los estudiantes se conecten desde sus propios dispositivos en casa. Una vez configurada la cuenta, el estudiante puede abrir la aplicación Splashtop en su dispositivo y seleccionar la computadora de la escuela a la que desea acceder e iniciar la conexión remota.
Una vez conectado, el estudiante verá la pantalla del ordenador remoto en tiempo real. Podrán controlarlo remotamente desde su propio teclado y ratón como si estuvieran sentados justo delante del ordenador remoto.
Los estudiantes pueden acceder a cualquier computadora de la escuela con Windows, Mac o Linux desde su propio dispositivo Windows, Mac, Chromebook, iPad, iPhone o Android (Splashtop es multiplataforma).
¿Qué programas de software pueden ejecutar los estudiantes desde su casa?
Una de las mejores partes de Splashtop es que puedes acceder a cualquier archivo o aplicación localizada en el ordenador remoto. Esto significa que aunque te conectes desde un Chromebook (un dispositivo que generalmente no puede ejecutar aplicaciones instaladas), puedes abrir y ejecutar cualquier programa que esté en la computadora remota y usarlo como si estuvieras en persona.
Entre las aplicaciones a las que los estudiantes podrán acceder desde su casa se encuentran (pero no se limitan a):
Microsoft Office (incluyendo Word, Excel, etc.)
Diseño gráfico (Adobe Creative Suite, Photoshop, etc.)
Edición de video (Premier, After Effects, iMovie, Animate, etc.)
CAD (AutoCAD, Revit, etc.)
... Y mucho más
Empieza gratis
Puedes empezar una prueba gratuita de Splashtop ahora para probarlo por ti mismo. Y asegúrese de revisar nuestros casos de estudio sobre cómo el Distrito Escolar Intermedio de Lenawee, la Universidad Estatal de Wayne y el Laney College han usado Splashtop para dar a los estudiantes acceso a las computadoras de la escuela con grandes resultados.
Recursos adicionales
Video: Permitir a los Estudiantes Acceder a los Ordenadores del Laboratorio Desde Casa