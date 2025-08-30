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Splashtop aumenta el compromiso de los estudiantes con las iniciativas 1:1 del Distrito

Splashtop Team
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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El nuevo año ha empezado con algunas noticias emocionantes para profesores y alumnos de todo el mundo.

Con Splashtop Classroom, los profesores tienen ahora la posibilidad de transmitir contenidos y aplicaciones, ya sea desde un Mac o un PC, al dispositivo de cada alumno, incluidos iPads, Chromebooks o un Windows o Mac que utilice un navegador Chrome. Una vez conectados, los alumnos pueden ver, controlar y anotar sobre el contenido de la lección directamente desde su dispositivo móvil.

¡Splashtop Classroom es perfecto para los profesores e instructores que quieren implicar a todo el aula!

¡PROMOCIÓN ESPECIAL! Tenemos una promoción hasta el 31 de mayo de 2014. ¡Compra Splashtop Classroom a un precio especial de 10 $/profesor/año! Para más información o para iniciar una prueba, visita la página de Splashtop Classroom - www.splashtop.com/classroom - o ven a y visita nuestros stands en las ferias FETC (1004) y ATIA (1AS) en Orlando esta semana.

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