Reseñas de la semana sobre Splashtop Remote Access - 29 de julio de 2019

Lea las reseñas de nuestros clientes favoritos de Splashtop para la semana del 29 de julio de 2019. Descubra por qué estos clientes cambiaron de TeamViewer, GoToMyPC y LogMeIn a Splashtop.

Aquí en Splashtop, escuchamos a los profesionales de los negocios, MSP, TI, servicios de asistencia y otros sobre por qué les encanta Splashtop. Estos comentarios resaltan algunas de las razones por las que más de 20 millones de personas utilizan hoy en día las mejores soluciones de escritorio remoto de Splashtop.

¡Aquí están algunas de las mejores reseñas de la semana pasada!

“Splashtop es un sistema tan fácil de usar. Era un cliente anterior de GoToMyPC y estaba nervioso por la transición y la facilidad de uso. ¡Qué gran decisión fue hacer este cambio! Extremadamente feliz con todo hasta ahora. El precio es fenomenal y espero que cuando llegue el momento de renovar, no haya un salto en la prima como he experimentado con otras compañías. ¡Mientras no cambien eso, tienen un cliente mientras mi negocio lo represente!”

- Lisa M Rizzo, consultora de administración dental independiente