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Reseñas de la semana sobre Splashtop Remote Access - 29 de julio de 2019

Splashtop Team
Se lee en 2 minutos
Actualizado
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Lea las reseñas de nuestros clientes favoritos de Splashtop para la semana del 29 de julio de 2019. Descubra por qué estos clientes cambiaron de TeamViewer, GoToMyPC y LogMeIn a Splashtop.

Aquí en Splashtop, escuchamos a los profesionales de los negocios, MSP, TI, servicios de asistencia y otros sobre por qué les encanta Splashtop. Estos comentarios resaltan algunas de las razones por las que más de 20 millones de personas utilizan hoy en día las mejores soluciones de escritorio remoto de Splashtop.

¡Aquí están algunas de las mejores reseñas de la semana pasada!

Reseñas de la semana

Reseña de Splashtop Remote Support

 “Estoy muy contento de haberme cambiado de LogMeIn y nunca mirar atrás. La mejor decisión empresarial jamás tomada. Splashtop realmente ha hecho posible que los chicos de pequeñas empresas como yo estén en el mismo campo de juego que las grandes empresas que gastan mucho dinero en soporte informático y soluciones de gestión remota. ¡Gracias Splashtop! Ustedes hacen la diferencia”.

- Xay Phouangaphayvong, Fundador/Jefe de Servicio, Sol POS

Ver más valoraciones y reseñas de Splashtop Remote Support

Reseñas de Splashtop Remote Access

 “Splashtop es un sistema tan fácil de usar. Era un cliente anterior de GoToMyPC y estaba nervioso por la transición y la facilidad de uso. ¡Qué gran decisión fue hacer este cambio! Extremadamente feliz con todo hasta ahora. El precio es fenomenal y espero que cuando llegue el momento de renovar, no haya un salto en la prima como he experimentado con otras compañías. ¡Mientras no cambien eso, tienen un cliente mientras mi negocio lo represente!”

- Lisa M Rizzo, consultora de administración dental independiente 

 “Realmente impresionante, su soporte, la facilidad de uso e implementación del producto. Gracias por las respuestas rápidas y un producto de primer nivel. Calificaría como el n.° 1 y he tenido TeamViewer y LogMeIn Pro”.

- Frank Wolynski, vicepresidente de ingeniería, WEDU-TV

Ver más calificaciones y reseñas de Splashtop Remote Access

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Vea usted mismo por qué a los clientes les encanta Splashtop. Obtenga más información sobre qué solución Splashtop es mejor para usted. Puede comenzar de forma gratuita en cualquier momento con nuestra prueba gratuita de 7 días. No se requiere tarjeta de crédito ni compromiso.

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