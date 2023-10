La evolución tecnológica del comercio minorista: el papel del software de soporte remoto

Disminución del tiempo de inactividad: cada minuto que una caja registradora no funciona o un sistema de inventario no funciona, puede traducirse en pérdida de ventas y clientes frustrados. El soporte remoto permite un diagnóstico instantáneo y, a menudo, una resolución rápida de estos problemas técnicos. No hay que esperar a que llegue un técnico; la solución está a solo un inicio de sesión remoto.