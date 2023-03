Splashtop Business - Aplicación de escritorio remoto - Nombrada "Aplicación del día"

App Of The Day, un blog de software líder, ha nombrado a Splashtop Business como su "App of the Day" del 5 de septiembre de 2019. La aplicación Splashtop Business ofrece acceso remoto a ordenadores desde dispositivos móviles.

La aplicación Splashtop Business le ofrece la forma más rápida y sencilla de acceder y controlar a distancia sus ordenadores desde un dispositivo móvil. Con sólo una conexión a Internet, puede conectarse a su ordenador remoto en cualquier momento, desde cualquier lugar del mundo.

Una vez conectado, se sentirá como si estuviera sentado frente a su ordenador. La interfaz de la aplicación Splashtop Business facilita el control remoto de su ordenador, incluso desde un iPhone o un smartphone Android.

Sin mencionar que es la mejor solución para los profesionales de negocios que necesitan acceder a sus ordenadores sobre la marcha y trabajar a distancia.

¡Por esas razones, Splashtop Business ha sido nombrado "App Of The Day"! App Of The Day es una sección del blog de DownloadAstro, un sitio web de tecnología que recibe más de 10 millones de visitantes al mes.

La aplicación Splashtop Business es la aplicación cliente tanto para Splashtop Business Access como para Splashtop Remote Support. La aplicación Splashtop Business se instala en su ordenador local, tableta o smartphone. Luego, cuando quiera acceder a su ordenador remoto, simplemente abra la aplicación en su dispositivo y seleccione el ordenador al que quiere acceder.

Puede leer el post completo y la entrevista con Kevin Zheng, uno de los desarrolladores de Splashtop, en el blog App Of The Day. Estos son algunos de nuestros extractos favoritos:

¿Cuál fue el aspecto más difícil del desarrollo de la aplicación móvil? Splashtop Business es la aplicación cliente del galardonado producto de acceso y soporte remoto de Splashtop; el producto permite el acceso remoto a Windows, Mac, Android, incluso iOS con calidad HD. Por lo tanto, los aspectos más complicados del desarrollo de esta aplicación móvil son garantizar la fluidez de la experiencia remota con una latencia muy baja, y también la solidez. Aprovechamos al máximo el NDK y el SDK de Android para desarrollar estas capacidades. ¿Qué necesidad del usuario tuviste en mente al desarrollar esta aplicación? Con la combinación de la Internet heredada, como la era de los PCs y la Internet móvil, siempre ha habido una fuerte demanda por parte de los usuarios de poder acceder a sus ordenadores de trabajo o dar soporte a distancia a los ordenadores de trabajo desde los dispositivos móviles. ¿En qué sentido cree que su aplicación es mejor que otras similares en el mercado? Siempre consideramos la facilidad de uso, la calidad de la alta definición, la baja latencia y la robustez como las principales prioridades de la aplicación. Todavía tenemos margen de mejora, pero cada vez lo hacemos mejor. La calificación media de la aplicación es superior a 4,2 y las últimas actualizaciones incluso obtuvieron una media de 4,6 en la Play Store. Suponiendo que los nuevos usuarios de su aplicación estén leyendo esta página, ¿qué desea pedirles que hagan? Siempre nos gusta escuchar los comentarios de nuestros clientes, por lo que prestamos especial atención a las reseñas de la Play Store, los tiques de soporte, etc. Con ellos, sabemos lo que hemos hecho bien o mal. Nos gustaría saber qué opinan los nuevos usuarios, especialmente si consideran que esta aplicación es fácil de usar y dónde podemos mejorar.

Acerca de Splashtop Business Access

Splashtop Business Access es la mejor solución para los profesionales que trabajan sobre la marcha. Business Access le permite acceder de forma remota a sus ordenadores Windows y Mac desde un número ilimitado de dispositivos Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook. Obtendrá conexiones rápidas con calidad y sonido HD y podrá ver la pantalla de su ordenador remoto en tiempo real. Abra cualquier archivo o aplicación y controle su ordenador con facilidad, incluso desde una tableta o un smartphone. Todas las conexiones de escritorio remoto son seguras y están cifradas.

Acerca de Splashtop Remote Support

El soporte remoto de Splashtop es para los TI y MSP que necesitan poder acceder remotamente a los ordenadores de sus clientes desde cualquier dispositivo y en cualquier momento para proporcionar soporte remoto. Se puede acceder desde el ordenador, tableta o teléfono inteligente con la aplicación Splashtop Business.

Una vez conectado, realice las tareas diarias de TI fácilmente con funciones útiles como la transferencia de archivos, el chat, el reinicio remoto y mucho más.

