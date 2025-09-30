Aprendizaje Híbrido Eficaz con Acceso a la Computadora a Distancia

Las instituciones educativas de todo el mundo intentan crear el programa de aprendizaje adecuado para sus alumnos en la era COVID-19. Han aprendido que el aprendizaje híbrido, en el que se combinan el aprendizaje a distancia y el presencial, es la mejor manera no sólo de mantener a salvo a los estudiantes y al personal durante la pandemia, sino también de maximizar la participación de los estudiantes y mejorar los programas educativos tradicionales.
El Futuro Cercano: Combinación de Aprendizaje a Distancia y en Persona
Con los programas de aprendizaje híbrido, las instituciones educativas pueden reforzar la seguridad de alumnos y profesores con un grupo más reducido de alumnos presenciales, al tiempo que imparten programas eficaces de aprendizaje electrónico para otros alumnos remotos. También proporciona una opción para ofrecer un laboratorio abierto 24 horas al día, 7 días a la semana, a los estudiantes, permitiéndoles completar su trabajo de laboratorio desde su dormitorio, su casa o cualquier otro lugar.
Las instituciones de enseñanza primaria, secundaria y superior recurren cada vez más al acceso remoto Splashtop como medio de poner los recursos informáticos del campus a disposición de los estudiantes remotos, como si estuvieran en persona. Al hacerlo, las instituciones educativas están reduciendo significativamente la brecha en la eficacia de los dos métodos distintos de aprendizaje, creando equidad entre los estudiantes.
Cómo Splashtop mejora el aprendizaje híbrido
Con Splashtop, los estudiantes pueden controlar remotamente los ordenadores Windows y Mac y las máquinas virtuales del campus desde cualquier ordenador o dispositivo móvil, incluidos los Chromebooks, desde cualquier lugar. Con las funciones de alto rendimiento, pueden seguir utilizando aplicaciones de escritorio con licencia como Microsoft, Adobe Premiere Pro, AutoCAD, Revit, Final Cut Pro y muchas más para completar sus tareas del curso, ¡igual que lo harían cuando están en el campus frente a los ordenadores del laboratorio!
Como Chris Gilbert, Analista Técnico de Aplicaciones de la Universidad Estatal de Wayne dijo, "Los estudiantes remotos no tienen una computadora lo suficientemente poderosa para manejar todas las cosas que les estamos lanzando. Por ejemplo, con la edición de video, los estudiantes están haciendo 4k, incluso hasta 8k, y sus MacBook Pros no van a ser capaces de manejar eso. Tenemos iMac Pros en los laboratorios de la escuela y los estudiantes pueden entrar a distancia y todo funciona para ellos. Ahora también tenemos un laboratorio virtual abierto que siempre hemos querido".
Las funciones de Splashtop permiten a los equipos de TI de escuelas y facultades administrar de forma fácil y eficaz en persona, así como a los estudiantes remotos que acceden a las computadoras de laboratorio:
Permisos de agrupación y acceso
Los administradores informáticos pueden agrupar a los estudiantes, así como los ordenadores y máquinas virtuales del campus, y controlar sus permisos de acceso. De este modo, se puede dedicar un grupo de ordenadores para que lo compartan estudiantes presenciales y a distancia. Algunos ordenadores también pueden utilizarse para un laboratorio abierto que proporcione a los estudiantes acceso en cualquier momento, dándoles flexibilidad para completar sus tareas fuera de las horas de laboratorio programadas.
Programar el acceso remoto
Una vez que los estudiantes y las computadoras están agrupados, los administradores de TI pueden programar horarios en los que los estudiantes pueden acceder remotamente a las computadoras. Por ejemplo, un laboratorio remoto puede ser programado cuando un laboratorio presencial no se está llevando a cabo. Esta característica puede aprovecharse para desactivar el acceso remoto cuando un laboratorio presencial está en marcha, evitando así los conflictos. La posibilidad de programar el acceso remoto permite a las escuelas y universidades maximizar el uso de los recursos informáticos, así como ofrecer a los estudiantes la flexibilidad de completar sus cursos a distancia.
Activar ajustes de acceso exclusivo
Utiliza el "Modo Exclusivo" al crear un horario de acceso remoto para impedir que un usuario remoto se conecte a un ordenador en el que ya ha iniciado sesión, lo que lo hace eficaz para entornos híbridos. De este modo, los ordenadores no tienen que estar dedicados al uso remoto frente al presencial.
Indicadores visuales para mostrar la computadora en uso
Cuando una computadora está en uso, Splashtop la muestra visualmente a los estudiantes que tienen acceso a la computadora durante ese tiempo. De esta manera, los estudiantes pueden evitar iniciar una conexión remota con esa computadora.
Capacidad de configurar una solicitud emergente de acceso remoto
Los administradores de TI pueden hacer cumplir las conexiones remotas permitidas y elegir entre aceptar o rechazar la conexión cuando la solicitud se agote. Esta característica puede ser aprovechada en computadoras abiertas tanto a estudiantes en persona como a estudiantes remotos, donde un estudiante en persona puede permitir o negar al estudiante remoto compartir la computadora cuando una sesión es iniciada por el estudiante remoto.
Capacidad para que los estudiantes y la facultad colaboren en la misma computadora
La TI puede elegir permitir que dos usuarios se conecten a distancia al mismo ordenador. En situaciones en las que un profesor está en el campus y el estudiante está a distancia o viceversa, ambos pueden conectarse a distancia en el mismo ordenador y colaborar. Del mismo modo, si dos estudiantes, independientemente de que estén en el campus o a distancia, pueden compartir una computadora siempre que la TI les permita hacerlo.
Consola centralizada para gestionar todos los recursos informáticos físicos y virtuales
TI puede gestionar no solo sus computadoras físicas, sino también máquinas virtuales e infraestructura de escritorio virtual (VDI) en VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure y otros, todo desde la misma consola de Splashtop.
¡Prueba hoy mismo Splashtop para tu laboratorio de computación híbrido!
Además de las características mencionadas, Splashtop ofrece una seguridad robusta, un alto rendimiento con una latencia muy baja, un amplio soporte del dispositivo, facilidad de configuración y uso, y mucho más a un precio inmejorable. No es de extrañar que Splashtop sea la solución de laboratorio remoto preferida por las instituciones educativas de todo el mundo.
Contáctanos para obtener más información sobre Splashtop para salas de informática remotas.
Vea cómo la Universidad Estatal de Wayne está usando Splashtop para su laboratorio remoto
Lea cómo el Distrito Escolar Intermedio de Lenawee continúa llevando a cabo programas de CTE a distancia usando Splashtop