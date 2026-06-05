Las instituciones educativas se enfrentan a un grave dilema tras la pandemia de COVID-19. A finales de abril de 2020, había más de 1.200 millones de niños en 186 países afectados por el cierre de escuelas, según datos del Foro Económico Mundial y de la UNESCO.
Teniendo en cuenta la seguridad de los estudiantes y el personal, muchas instituciones ya han tomado o están considerando la posibilidad de tomar clases en línea mediante el aprendizaje electrónico y la enseñanza a distancia. Si bien esto asegura la continuidad tanto de sus negocios como de la educación de los estudiantes, aún existe cierta incertidumbre sobre el impacto del aprendizaje a distancia. Los padres de los estudiantes quieren tener la seguridad de que la calidad de la educación no se verá afectada negativamente y que seguirá justificando los gastos de matrícula. Por lo tanto, las escuelas, las universidades y otros proveedores de educación se ven presionados para asegurar que el cambio a la enseñanza a distancia se realice sin problemas.
4 Desafíos de la Educación en Línea
Como proveedor de educación, debe asegurarse de que el aprendizaje a distancia puede replicar de manera eficiente la experiencia de aprendizaje cara a cara. Para lograrlo, deberá superar algunos desafíos clave.
Hacer que los recursos informáticos en el campus estén disponibles para estudiantes y docentes en el hogar
Un componente importante de la entrega de un programa efectivo de aprendizaje a distancia y la justificación de las cuotas de los estudiantes es permitir que los estudiantes accedan a los recursos informáticos del lugar como lo harían durante el aprendizaje en el aula.
Los estudiantes necesitan acceder a aplicaciones de software como las de programación, diseño 3D, edición de vídeo y mucho más para sus cursos. No es factible que las instituciones proporcionen licencias de software individuales para los estudiantes, y no todos los estudiantes tienen ordenadores potentes en casa para ejecutar las aplicaciones de escritorio como Adobe y Autodesk.
Al igual que los estudiantes, tu profesorado también necesita trabajar desde casa. Por tanto, tendrán que poder conectarse a distancia a los ordenadores del campus, configurar los ordenadores del laboratorio, compartir los archivos de las clases, comprobar los envíos de los alumnos e interactuar con ellos.
Si bien las VPN pueden parecer una opción fácil y segura al principio, pueden ser costosas de configurar, mantener y escalar, y también pueden causar problemas de retraso.
Permitir que los equipos de TI presten asistencia informática y resuelvan problemas dada la mayor complejidad
Mantener a los estudiantes comprometidos y atentos es todo un reto incluso en la enseñanza presencial. En un entorno remoto, esto puede agravarse aún más cuando existen problemas técnicos. Los problemas con la transmisión de vídeo, el bloqueo del software en los ordenadores de la sala de informática, los problemas de transferencia de archivos, la formación y otros pueden interrumpir el buen funcionamiento de una clase. La solución de estos problemas requerirá que tus equipos de TI accedan a la amplia gama de dispositivos de estudiantes y profesores, así como a los ordenadores del centro de forma remota.
Proteger el material didáctico patentado
Cuando se distribuyen los cursos en línea, también existe el peligro de que estos materiales se filtren fuera de los usuarios autorizados. Por ejemplo, las notas de clase, los ejercicios y las respuestas a las preguntas de los tutoriales compartidos con los estudiantes pueden descargarse o remitirse a usuarios no remunerados. Peor aún, podrían filtrarse a competidores que podrían utilizarlo para realizar sus propios cursos. Cuando se dedican miles de horas a desarrollar estos materiales, dicha filtración puede erosionar sus ingresos, dañar su reputación y su posicionamiento competitivo.
Seguimiento de la participación de los estudiantes y supervisión de los exámenes en línea
En el aprendizaje presencial, es más fácil saber qué estudiantes participan e interactúan con el material de aprendizaje. Pero cuando todos inician sesión en las clases de forma remota, puede ser difícil para sus profesores mantener interesados a los estudiantes y comprobar si están siguiendo el contenido del curso. No tendrá forma de saber si los estudiantes realmente leen sus notas de clase o si vieron sus videos. Y para cuando califique sus tutoriales o exámenes, habrá perdido un tiempo valioso para motivarlos y es posible que su confianza también se haya visto afectada.
Incluso el seguimiento de los exámenes puede ser un desafío, ya que los estudiantes encuentran cada vez más formas ingeniosas de hacer trampa en los exámenes en línea en estos días. Depende de ti verificar su identidad, asegurarte de que todos tienen el mismo tiempo asignado para terminar el examen y evitar la filtración de preguntas de examen confidenciales. No hacer nada de esto puede disminuir la calidad de sus cursos y la reputación de su institución.
Recursos de Aprendizaje a Distancia para Resolver los Desafíos de la Educación en Línea
Si bien hay una serie de recursos gratuitos de aprendizaje a distancia para la distribución de conferencias, como la videoconferencia y las herramientas de hospedaje, estos por sí solos no son suficientes. También se necesita una forma de permitir que los profesores ofrezcan otros modos de aprendizaje a distancia, incluyendo laboratorios y el uso práctico de software con licencia relevante.
Acceso Remoto a las Instituciones Educativas Mediante Splashtop
Splashtop proporciona acceso remoto seguro y soluciones de soporte remoto para que las instituciones educativas resuelvan estos desafíos. Los estudiantes pueden acceder a las computadoras de laboratorio Windows y Mac desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Pueden usar computadoras portátiles, Chromebooks y cualquier dispositivo en el hogar y controlar de forma remota las computadoras del laboratorio para acceder a aplicaciones de software que consumen muchos recursos y características de alto rendimiento, como si estuvieran sentados frente a las computadoras del laboratorio. Los profesores también pueden acceder a las computadoras de la escuela desde sus hogares, transferir archivos, ver varios monitores e iniciar conversaciones con los estudiantes.
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Splashtop también resuelve los desafíos de acceso remoto para sus equipos de TI en la prestación de apoyo y solución de problemas con sus soluciones de soporte remoto seguro. Estas permiten a los administradores de TI resolver problemas técnicos en los ordenadores de los estudiantes y profesores y en los dispositivos móviles de forma instantánea para que puedan reanudar sus clases inmediatamente.
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Digify Seguridad de Documentos para Proteger el Material Didáctico Patentado
Mientras tanto, las instituciones educativas pueden utilizar Digify para proteger el contenido de sus cursos y las preguntas confidenciales de los exámenes contra las filtraciones. Digify proporciona seguridad de documentos y protección para los materiales de sus cursos al restringir el acceso sólo a los estudiantes de pago. También puede configurar el acceso a estos materiales para que caduquen una vez concluido el curso y sus exámenes. Esto evita que los estudiantes no remunerados accedan al contenido y que los competidores se apropien de su propiedad intelectual para utilizarla para su propio beneficio. Esto le ayuda a monetizar su contenido de manera más efectiva, como descubrió RTD Learning cuando usaron Digify para proteger el material de su curso contra el uso compartido no autorizado.
Digify también le ofrece una forma efectiva de rastrear el compromiso de los estudiantes con el contenido de su curso. A través de sus soluciones de seguridad de documentos y de sala de datos, Digify permite a su facultad y a sus profesores hacer un seguimiento de qué estudiantes acceden al material, cuándo y durante cuánto tiempo, lo que le permite desviar los recursos de enseñanza en consecuencia para un apoyo personalizado. También puede ser una alternativa barata y fácil a los exámenes supervisados en línea, especialmente cuando se utiliza en combinación con el seguimiento por correo electrónico y por cámara web.
Las instituciones educativas que se adapten al reto del aprendizaje a distancia se enfrentarán sin duda a retos financieros y tecnológicos. Pero con la ayuda de soluciones de acceso remoto como Splashtop y soluciones de seguridad de documentos como Digify, no sólo puede sobrevivir, sino también adaptarse y hacer crecer su negocio.
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