Por qué el acceso remoto debe ser parte de su plan de continuidad de negocios

La implementación de una herramienta de acceso remoto para la continuidad del negocio permite a su equipo mantenerse productivo cuando las oficinas están cerradas.
"La planificación de la continuidad de la actividad empresarial (BPC) es el proceso que implica la creación de un sistema de prevención y recuperación ante posibles amenazas a una empresa. El BCP asegura que el personal y los activos estén protegidos y puedan funcionar rápidamente en caso de desastre". - Investopedia
Las posibles consecuencias de no tener un plan de continuidad de la actividad como parte de su plan de gestión de crisis o de recuperación de desastres pueden ser graves. Teniendo en cuenta el número de amenazas a las que se puede enfrentar una empresa hoy en día, es sorprendente saber que la mayoría de las empresas no tienen un plan de continuidad de negocio.
Por ejemplo, la pandemia del Coronavirus COVID-19 ha obligado a miles de organizaciones a pedir a sus empleados que trabajen desde casa. La velocidad a la que la situación empeoró sorprendió a muchas organizaciones que se esforzaban por encontrar una manera de ayudar a sus empleados a trabajar desde casa de manera eficiente.
Esta situación ha demostrado lo importante que es disponer de las herramientas adecuadas para que los empleados puedan retomar el trabajo donde lo dejaron y seguir trabajando sin problemas desde su casa con poca antelación.
Los planes de continuidad de negocio deben incluir una solución que permita a los empleados trabajar a distancia. Por eso, el software de acceso remoto debe formar parte del plan de toda empresa para garantizar la continuidad de las operaciones.
Continuidad de negocio con acceso remoto
El acceso remoto le da a los usuarios la posibilidad de acceder a sus computadoras desde otro dispositivo. Mientras está conectado en una sesión remota, puede controlar su computadora remota en tiempo real y usarla como si estuviera sentado frente a ella. Puede abrir cualquier archivo y usar cualquier aplicación, como si estuviera todavía en su oficina.
El acceso remoto asegura que los empleados puedan acceder a sus ordenadores de trabajo incluso en el caso de que de repente no puedan utilizarlos físicamente en persona. Esto significa que incluso si todo su equipo necesita trabajar desde casa, pueden tener acceso a todo lo que necesiten.
Al tener acceso remoto en el lugar, sus operaciones comerciales pueden continuar sin interrupción durante situaciones como la que estamos viendo ahora con COVID-19.
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