Splashtop en SpiceWorld 2019 – Revisión

Splashtop fue un patrocinador de la conferencia anual de Spiceworks, SpiceWorld 2019, la semana pasada. ¡Esto es lo que escuchamos de los profesionales de TI y del servicio de asistencia técnica!
Splashtop fue patrocinador de SpiceWorld 2019 en Austin, TX, la semana pasada (septiembre de 2019). Nos reunimos con cientos de profesionales de TI y de servicios de asistencia. Muchos son responsables de gestionar y dar soporte a sus usuarios y dispositivos internos. Otros procedían de MSP que prestaban apoyo a sus clientes. Trabajan en sectores como la tecnología, la educación y los servicios gestionados.
Aprendimos mucho sobre sus negocios y los retos a los que se enfrentan. Pasamos nuestro tiempo en SpiceWorld educando a los asistentes sobre las ventajas de nuestras soluciones de asistencia remota. Muchos ya eran usuarios de Splashtop y nos hicieron críticas muy favorables.
He aquí un vistazo a lo que aprendimos de los asistentes a SpiceWorld, y por qué estaban más entusiasmados por continuar con Splashtop o probarlo por primera vez.
¿Qué es SpiceWorld?
SpiceWorld es una conferencia anual organizada por Spiceworks. Spiceworks es conocido por su extensa comunidad de TI que cuenta con 20 millones de usuarios. La conferencia anual de SpiceWorld da a su comunidad de TI la oportunidad de reunirse, asistir a sesiones con expertos de la industria y conocer a las compañías que ofrecen soluciones innovadoras a los profesionales de TI.
Lo que los asistentes a SpiceWorld dijeron en el puesto de Splashtop
Preguntamos a los asistentes sobre sus equipos informáticos, las herramientas que utilizan y los obstáculos a los que se enfrentan. Estos son los problemas a los que se enfrentaban muchos equipos informáticos y MSP:
La mayoría dijo que pagaba demasiado dinero por su herramienta de asistencia remota. Y muchos se quejaban de que cada año tenían que pagar más por esas herramientas debido al aumento de los precios.
A muchos les resultaba difícil prestar asistencia a todos sus puntos finales con recursos limitados (incluyendo tiempo, personal y presupuesto).
Los MSP dijeron que los elevados costes de la asistencia remota les dificultaban añadir nuevos clientes y escalar.
La mayoría de los profesionales de la tecnología de la información y los proveedores de servicios médicos dijeron que necesitaban herramientas de apoyo remoto tanto no supervisadas como supervisadas (apoyo rápido) para apoyar adecuadamente a sus usuarios. Muchos compraban múltiples productos para obtener todo lo que necesitaban.
Lo Que los Asistentes a SpiceWorld Amaron de Splashtop
Mostramos nuestras soluciones de acceso remoto de TI y Remote Support a los asistentes a SpiceWorld. Esto es lo que comentaron:
A los que utilizaban otras herramientas de soporte como TeamViewer, LogMeIn y GoToAssist les encantó que Splashtop costara entre un 50% y un 80% menos que los productos que utilizaban actualmente.
También les gustó que Splashtop no tenga un historial de subidas de precios. De hecho, cuando compras Splashtop tu coste de renovación está bloqueado.
Los que ya utilizaban Splashtop mencionaron que el bajo coste les facilitaba satisfacer las demandas, o incluso añadir nuevos puntos finales/clientes para hacer crecer sus negocios.
Les gustó que Remote Support les permite tener tanto acceso remoto supervisado como no supervisado en una única solución. Para el no supervisado, pueden instalar un agente en el ordenador remoto y conectarse en cualquier momento. Para el soporte supervisado (bajo demanda), pueden conectarse instantáneamente a cualquier dispositivo con un código de sesión sencillo. No es necesaria ninguna instalación previa.
Más Información Sobre Splashtop
No es difícil ver por qué a los SpiceHeads que conocimos les encantaba Splashtop. Aprende más sobre nuestras soluciones para TI, mesas de ayuda y MSPs y ¡empieza hoy mismo con una prueba gratuita!
Splashtop Remote Support
Lo mejor para MSPs y TI que quieren acceso remoto desatendido a sus puntos finales gestionados. Accede a tus ordenadores y servidores desde cualquier dispositivo. Consigue técnicos y conexiones concurrentes ilimitadas. Ahorra un 50% en comparación con TeamViewer y hasta un 80% menos que con LogMeIn Central.