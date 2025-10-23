La sostenibilidad es importante para negocios de todas formas y tamaños, por eso las organizaciones siempre están buscando maneras de reducir su huella de carbono e impacto ambiental. Esto a menudo requiere encontrar nuevas soluciones y prácticas que puedan promover la sostenibilidad, especialmente con el aumento del trabajo remoto/híbrido y las políticas de Bring Your Own Device (BYOD (tráete tu dispositivo)).
Con eso en mente, es hora de mirar cómo el acceso remoto y el soporte pueden ayudar a los equipos de TI y las organizaciones a reducir la huella de carbono de la oficina y apoyar la sostenibilidad. Examinaremos los factores que contribuyen a las emisiones de carbono en el lugar de trabajo, cómo crear políticas de trabajo remoto que apoyen la sostenibilidad y cómo soluciones como Splashtop están ayudando a las empresas a ser más ecológicas.
Por qué el Soporte Remoto es más sostenible que el TI tradicional
El TI tradicional en el sitio no es la práctica más sostenible. Las grandes infraestructuras de TI pueden llevar a un aumento del consumo de energía, residuos electrónicos y emisiones de carbono, sin mencionar las emisiones de los desplazamientos diarios.
El soporte remoto reduce muchas de estas causas. La capacidad de acceder a dispositivos remotos desde cualquier lugar permite a los agentes de TI proporcionar soporte desde la comodidad de su hogar o en la oficina, reduciendo la necesidad de viajar y gestionar los dispositivos de los usuarios finales directamente. Esto también lleva a un menor consumo de energía, haciendo que el soporte remoto sea más ecológico.
Por supuesto, la responsabilidad no recae únicamente en los equipos de TI. Los edificios de oficinas, el transporte y el uso diario de dispositivos contribuyen a su manera, y las organizaciones frecuentemente buscan formas de reducir las emisiones en toda su fuerza laboral. Sin embargo, los beneficios del soporte remoto se extienden más allá del equipo de TI y ayudan a reducir la huella de carbono en toda la empresa.
Principales Fuentes de Emisiones de Carbono en el Lugar de Trabajo
Dicho esto, necesitamos examinar las causas de las emisiones de carbono en la oficina. A partir de ahí, podemos determinar cómo reducir la huella de carbono en el trabajo. Los principales impulsores de emisiones en la oficina incluyen:
Consumo de energía de la oficina: Piensa en cuánta energía utiliza un solo edificio de oficinas. Todo el edificio debe calentarse durante los días fríos y mantenerse fresco cuando hace calor, mientras que una multitud de dispositivos consume energía cada día. Computadoras, monitores adicionales, impresoras, servidores, y así sucesivamente usan electricidad, sin mencionar las comodidades de la oficina como máquinas de café y refrigeradores.
Desperdicio: Todo este consumo también lleva al desperdicio. Las oficinas tienden a consumir elementos desechables, desde papel de impresora hasta envases de alimentos y cápsulas de café de un solo uso. Aunque estos pueden ser pequeños por sí mismos, una vez multiplicados entre múltiples empleados, oficinas y edificios, el desperdicio puede acumularse rápidamente.
Desplazamiento/viaje: Viajar en coche y volar son las dos formas de viaje con mayor huella de carbono, y también son las maneras más comunes de ir al trabajo y hacer viajes de negocios. No solo es frustrante el tráfico en horas punta para los empleados, sino que todos esos coches que viajan hacia y desde sus oficinas todos los días pueden contribuir significativamente a las emisiones de carbono. Luego, cuando los empleados necesitan viajar largas distancias para viajes de negocios y conferencias, los viajes en avión contribuyen aún más a las emisiones.
Dispositivos muertos: Los residuos electrónicos son otro contribuyente a la huella de carbono de una empresa. Cuando los dispositivos se dejan morir, eso contribuye a los residuos electrónicos, mientras que reemplazarlos tiene su propio costo ambiental.
Cómo el Acceso Remoto Reduce la Huella de Carbono de TI
Dadas las múltiples causas de emisiones de carbono y residuos en la oficina, ¿cómo ayuda el acceso remoto? Las organizaciones que usan soluciones de acceso remoto y soporte remoto pueden reducir sus emisiones de varias formas, incluyendo:
1. Infraestructura de TI centralizada
Centralizar la infraestructura de TI a través de soluciones basadas en la nube también ayuda a reducir el consumo de energía y la necesidad de hardware físico. No solo facilita que los empleados y agentes de TI trabajen desde cualquier lugar, sino que también simplifica las operaciones de TI y genera menos residuos electrónicos.
2. Reducir las emisiones relacionadas con los viajes
Tanto si los agentes de TI se desplazan diariamente a la oficina como si viajan para solucionar problemas de dispositivos en persona, el viaje y el transporte son causas significativas de emisiones. Con el soporte remoto, los agentes de TI no necesitan viajar a las ubicaciones de los clientes para brindar asistencia y resolver problemas, ni siquiera desplazarse a la oficina, ya que pueden acceder de manera remota y solucionar dispositivos desde cualquier lugar.
3. Extender la vida útil de los dispositivos
El soporte remoto puede ayudar a la sostenibilidad al extender la vida útil de los dispositivos electrónicos. Las actualizaciones automatizadas oportunas, la resolución de problemas bajo demanda y el fácil acceso al mantenimiento remoto pueden ayudar a que los dispositivos de los empleados funcionen sin problemas, por lo que no necesitan ser reemplazados con tanta frecuencia. Esto reduce los residuos electrónicos y ayuda a conservar recursos, proporcionando otro impulso a la sostenibilidad.
4. Fomentar una Cultura de Sostenibilidad
La sostenibilidad es una responsabilidad compartida, y cuando las empresas comienzan a adoptar prácticas ecológicas, se extenderá a lo largo de la empresa. Los pasos individuales, como apoyar el trabajo remoto, usar software de soporte remoto, y otras soluciones de TI eficientes en energía, pueden acumularse y ayudar a impulsar un cambio general hacia la sostenibilidad.
Alineando las políticas de trabajo remoto con los objetivos de sostenibilidad
Entonces, ¿cómo pueden las empresas diseñar políticas de trabajo remoto teniendo en cuenta la sostenibilidad? Como se ha demostrado, el soporte remoto es una gran manera de ayudar a los agentes de TI a reducir su huella de carbono, pero eso es solo el comienzo. Otras formas de alinear trabajo remoto seguro y sostenibilidad incluyen:
Reducir el espacio de oficina: El acceso y soporte remotos facilitan que los empleados trabajen desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, lo que significa que hay menos necesidad de grandes oficinas (y el consumo de energía que requieren). Apoyar un entorno de trabajo remoto e híbrido minimiza la necesidad de grandes oficinas, lo que ayuda a reducir la huella de carbono de una organización.
Menor consumo de energía: ¿Realmente necesitas múltiples monitores de TV mostrando el logo de tu empresa en toda la oficina todo el día? Buscar maneras de reducir el consumo de energía, incluso un poco, puede llevar a menores emisiones de carbono y ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
Apoyar opciones de transporte verde/teletrabajo: Apoyar el trabajo remoto y el teletrabajo es una excelente manera de disminuir las emisiones de carbono del viaje diario. Más allá de eso, fomentar opciones verdes, como el ciclismo y el transporte público, también puede ayudar a reducir las emisiones relacionadas con los viajes y ayudar a los empleados a apoyar la sostenibilidad.
Educación y cultura: Como se mencionó antes, la sostenibilidad es una responsabilidad compartida. Las empresas pueden apoyar el comportamiento sostenible alentando comportamientos amigables con el clima, educando a los empleados sobre cómo pueden ayudar a reducir las emisiones, recompensando el comportamiento sostenible y encontrando formas de apoyar un entorno empresarial más ecológico.
Impulsa el Rendimiento y la Sostenibilidad Juntos con las Soluciones de Acceso Remoto de Splashtop
Los beneficios ambientales del software de acceso remoto son claros: el acceso remoto y el soporte pueden reducir la huella de carbono de una oficina al disminuir el consumo de energía, reducir los desechos electrónicos y eliminar la necesidad de viajar a la oficina o visitar usuarios finales. Si quieres una solución potente y robusta que ayude a los equipos de TI y empleados a trabajar desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, Splashtop tiene lo que necesitas.
Con Splashtop, puedes conectarte fácilmente a dispositivos de trabajo (incluidos computadoras de escritorio, portátiles y dispositivos de Internet de las cosas) desde cualquier lugar. Esto permite a los empleados remotos e híbridos acceder a sus archivos, proyectos y herramientas especializadas en todos los dispositivos, sin importar dónde se encuentren. El software de soporte remoto de Splashtop permite a los agentes de TI acceder y gestionar dispositivos remotos para soporte técnico y resolución de problemas, por lo que pueden ayudar a los usuarios finales en cualquier momento y lugar.
Cuando se combina con Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos), las organizaciones pueden optimizar aún más la eficiencia energética a través de parchado en tiempo real, automatización y visibilidad de dispositivos, reduciendo tanto el riesgo de seguridad como el impacto de carbono.
Las soluciones de Splashtop soportan entornos de trabajo remoto robustos y ágiles, reduciendo la necesidad de grandes oficinas intensivas en energía y viajes mientras se mejora la productividad, ciberseguridad, y eficiencia. Con Splashtop, las organizaciones pueden empoderar a sus empleados para trabajar donde sea, mientras reducen las emisiones de carbono, el consumo de energía y los residuos electrónicos, creando un entorno de trabajo más eficiente y sostenible.
