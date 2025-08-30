Q&A con el equipo ejecutivo sobre la expansión de Splashtop en la UE

¿Tienes preguntas sobre la expansión de Splashtop en EMEA? El director general de Splashtop , Mark Lee, y Alexander Draaijer, el recién nombrado director general de EMEA, responden a algunas de las preguntas más habituales sobre nuestra expansión en EMEA.
Mark Lee y Alexander Draaijer responden a nuestras preguntas sobre EMEA
P1: Splashtop ha anunciado recientemente planes para expandir su presencia en la UE. Empecemos con lo básico. ¿Qué están haciendo en esta región?
Mark Lee: Estamos haciendo algunas cosas. Estamos lanzando una instancia local del software de acceso remoto Splashtop en el centro de datos en la nube AWS en Alemania, que incluye una base de datos para usuarios locales y soporte de la moneda Euro y métodos de pago locales.
Alexander Draaijer: También hemos adaptado los productos de software Splashtop a varios idiomas y estamos proporcionando ventas y apoyo al cliente en varios idiomas.
P2: ¿Cómo afectaran estos cambios a lo que se puede hacer allí?
ML: Estas acciones tienen como objetivo reducir las barreras para las empresas y los usuarios de la UE que quieran utilizar nuestras soluciones de acceso y soporte remoto. El soporte para la moneda Euro así como a los métodos de pago locales preferidos en los países específicos hace que sea mucho más fácil para los clientes de la UE comprar nuestros productos. Y, por supuesto, el hecho de proporcionar versiones adaptadas de nuestro software y equipos de ventas y soporte técnico multilingües significa que los clientes no se verán obligados a utilizar el inglés si prefieren trabajar en francés, espa�ñol, italiano o alemán.
AD: La ejecución de nuestro software en la nube en un centro de datos con sede en Alemania, junto con nuestra adición de más servidores de retransmisión local, mejorará el rendimiento del software Splashtop al reducir la latencia y permitir una mayor velocidad de fotogramas. La base de datos de usuarios locales proporciona un mejor soporte para la Reglamento General de Protección de Datos (RGDP) — y tenerlo en un centro de datos en la nube con sede en Alemania es significativo porque como se conoce, Alemania tiene las más estrictas políticas de privacidad de datos en la UE.
ML: Además, para las empresas que desean lo máximo en seguridad y control de software, también ofrecemos una solución local. Todo se reduce a quitar barreras para que las personas hagan negocios con nosotros, y conocer empresas e individuos donde estén.
P3: ¿Por qué centrarse en la UE, y por qué ahora?
ML: Splashtop tiene sus instalaciones en Silicon Valley, donde tenemos nuestra sede mundial, pero también hemos establecido una fuerte presencia asiática. Hacemos muchos negocios en China, Japón y en toda Asia, donde hemos creado un robusto ecosistema para apoyar los requerimientos regulatorios para hacer negocios en esos países. A principios de este año, comenzamos nuestra expansión en Europa contratando a Alex como nuestro director general de EMEA y abriendo nuestra sede de EMEA en Ámsterdam.
AD: Splashtop ya tiene clientes en Europa, pero sabíamos que para servir realmente a las empresas y los individuos de la región, necesitábamos cosas como el soporte de pagos en euros y monedas locales, software adaptado y la ejecución de nuestro software en un centro de datos en la nube basado en la UE. Además, esta región ha sido duramente golpeada por la pandemia de COVID-19, y la demanda de soluciones eficaces, seguras y accesibles de trabajo desde casa y de soporte remoto se ha disparado.
P4: Para las empresas de la UE y las personas interesadas en el acceso remoto o las capacidades de soporte remoto, ¿Cómo se ajusta Splashtop a sus necesidades?
ML: Los productos Splashtop cumplen con todas las características que esperarías para un acceso remoto efectivo: rendimiento, facilidad de uso, seguridad, fiabilidad y todo lo demás. Pero escuchando a nuestros clientes, está claro que Splashtop va mucho más allá de lo que se espera. Hemos escuchado a clientes de todo el mundo agradecernos por permitir que sus negocios sigan operando cuando las restricciones de COVID-19 se hicieron efectivas. La gente usa la palabra "salvavidas" para referirse a Splashtop. Incluso antes de la pandemia, un gran porcentaje de personas que probaron nuestros productos se convirtieron en clientes casi inmediatamente.
AD: Puedo decirte por experiencia personal que una de las razones por las que estoy tan encantado de trabajar para Splashtop es la experiencia de usar nuestros productos. Hace muchos años, trabajé para uno de los mayores competidores de Splashtop, así que estoy bastante familiarizado con el acceso remoto y los productos de apoyo remoto. La diferencia con Splashtop es impresionante.
Por supuesto, el precio es sólo un factor, pero el valor económico de Splashtop también es bastante asombroso. Splashtop no sólo proporciona un acceso remoto más fácil de usar y con mejores prestaciones que las alternativas, sino que nuestros precios son hasta un 80% más baratos que los de la competencia. Y mientras nuestros competidores suben sus precios cada año, Splashtop se compromete a mantener nuestras soluciones asequibles.
P5: ¿Cómo cree que cambiará la demanda de soluciones de acceso remoto después de COVID-19?
ML: Durante bastante tiempo, muchas empresas han estado considerando estrategias de trabajo desde el hogar, tal vez como una forma de reducir su huella de carbono al requerir menos desplazamientos de los empleados, para proporcionar un entorno de trabajo más atractivo a través de un horario flexible, para reducir o reubicar su espacio de oficina, o para atraer a trabajadores de más allá de su radio geográfico local. COVID-19 los empujó a la acción, estuvieran o no preparados. Ahora, el genio del trabajo desde casa está definitivamente fuera de la botella.
Con el trabajo desde casa convirtiéndose realmente en una nueva normalidad, las empresas de todos tamaños están buscando nuevas herramientas y nuevas formas de elevar la experiencia del trabajo desde casa al siguiente nivel. Estamos muy contentos de que Splashtop sea capaz de proporcionar ese siguiente nivel, y estamos deseando extender nuestros beneficios a más usuarios en toda la UE.
AD: Mark dijo algo muy importante cuando me estaba entrevistando para unirme a la compañía. Le pregunté acerca de sus objetivos para Splashtop, específicamente en EMEA, y dijo que estaba comprometido a proporcionar los mejores productos de acceso remoto de su clase con el mejor valor para los usuarios de todo el mundo. Añadió: "Queremos deleitar a nuestros usuarios a nivel mundial". Independientemente de cómo cambien las cosas después de Covid-19, está claro que muchas empresas planean ofrecer más opciones de trabajo desde casa que antes. Y si eres una empresa que busca soluciones de trabajo desde casa, ¿no te inclinarías por elegir un proveedor con el objetivo de deleitarte a ti y a tus empleados?