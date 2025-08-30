El Distrito Escolar Unificado de Poway utiliza el acceso remoto Splashtop para mejorar la enseñanza

El especialista en educación profesional, Joe Austin, habla sobre cómo su distrito escolar utiliza Splashtop para que los estudiantes puedan acceder de forma remota al software del laboratorio informático desde los Chromebooks
El desafío: acceder de forma remota a las computadoras y el software necesarios para las clases de CTE mientras se protegen los datos y la privacidad de los estudiantes
Debido a la pandemia, el Distrito Escolar Unificado de Poway tomó la decisión de implementar el aprendizaje a distancia. Esta decisión tuvo un gran impacto en su departamento de Educación Técnica Profesional (CTE). Para su aprendizaje en el hogar, los estudiantes recibieron Chromebooks. Desafortunadamente, los Chromebooks no pudieron satisfacer las necesidades de software avanzado de sus clases de CTE. Los maestros se preguntaron "¿Cómo vamos a enseñar a los niños a usar software específico de la industria si no pueden ejecutarlo en el dispositivo en el que están aprendiendo?"
El departamento de CTE necesitaba encontrar una solución que conectara a los estudiantes con máquinas capaces de ejecutar software avanzado para las clases de CTE (es decir, ingeniería, informática, producción de vídeo, animación 3D y diseño gráfico). Además, necesitaban una solución que protegiera los datos y la privacidad de los estudiantes. Después de valorar las distintas opciones, decidieron probar Splashtop.
“Splashtop fue la solución más simple y efectiva para nosotros”. – Joe Austin, especialista en educación profesional
La solución: Poway Unified adopta Splashtop Enterprise permitiendo a los estudiantes acceder remotamente a los laboratorios informáticos desde sus Chromebooks
Al principio, el departamento implementó Splashtop en función de la preparación de los maestros. Comenzaron con un puñado de maestros que podían probarlo para ver si cumplía con sus necesidades. Como resultado, estos maestros se convirtieron en una parte integral del despliegue. Eran colegas de confianza que podían dar fe de la eficacia de Splashtop. Los maestros piloto, incluido un instructor de edición de video escéptico, quedaron gratamente sorprendidos por el desempeño de Splashtop.
“Fue lo más cercano a estar en persona que podríamos haber esperado”. -Joe Austin
Los resultados.
Splashtop permitió que el Distrito Escolar Unificado de Poway impartiera clases de CTE técnicamente avanzadas de forma remota. Como resultado, los maestros de CTE pudieron utilizar las computadoras Mac y PC del laboratorio de computación de Poway para ejecutar software avanzado para sus clases. Además, los estudiantes pudieron acceder de forma remota al software (a través de laboratorios en el campus) desde sus Chromebooks.
“Honestamente, creo que la mayoría de nuestros cursos no podrían haberse aproximado a los resultados de aprendizaje que esperamos que logren sin el uso de Splashtop”. -Joe Austin
Más información sobre Splashtop Enterprise para Laboratorios Remotos
Permita que los estudiantes accedan de forma remota a las computadoras del laboratorio y las aplicaciones de software necesarias para las clases de CTE desde cualquier dispositivo, incluidas las Chromebooks, utilizando Splashtop Enterprise para laboratorios remotos.
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