La gestión de parches para el sector educativo es un desafío porque las escuelas y universidades suelen dar soporte a grandes flotas de dispositivos, equipos compartidos, usuarios remotos, herramientas de aprendizaje de terceros y recursos de TI limitados. Mantener esos sistemas actualizados es fundamental, pero las actualizaciones también deben implementarse sin interrumpir las clases, los periodos de exámenes, el trabajo administrativo ni el aprendizaje remoto.
Esta guía explica por qué la gestión de parches es importante en el sector educativo, qué la dificulta y cómo los equipos de TI pueden usar la automatización, la visibilidad y la priorización para mantener los dispositivos escolares seguros y actualizados.
Gestión de parches en el entorno educativo actual
Hoy en día, la tecnología forma una parte esencial de la experiencia educativa, tanto en el campus como a través del aprendizaje remoto. Mientras los estudiantes pueden usar herramientas de aprendizaje a distancia para asistir a clases desde cualquier lugar, las escuelas y universidades también dependen de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS), herramientas de calificación en línea, software educativo basado en la nube y más.
Incluso el portal del estudiante es una tecnología clave para gestionar la información de los estudiantes, la inscripción a clases, los pagos de matrícula y mucho más.
Sin embargo, cada tecnología también crea nuevos riesgos, ya que las vulnerabilidades podrían dar a los atacantes acceso a sistemas completos, datos personales y mucho más. Además, se puede acceder a muchos de estos sistemas desde diversos endpoints y cuentas, lo que hace que la seguridad sea aún más esencial.
Los equipos de TI tienen que trabajar con rapidez para garantizar que cada aplicación, sistema y endpoint esté debidamente protegido. Sin una gestión de parches proactiva y automatizada, esto puede ser un desafío para equipos de cualquier tamaño.
Por qué las instituciones educativas son objetivos de alto valor para los ciberataques
Según la Encuesta de brechas de ciberseguridad de 2025 del Reino Unido, el 91 % de las instituciones de educación superior y el 85 % de los centros de formación continua identificaron brechas o ataques en el último año. Esto las sitúa muy por encima del promedio general del 43 % para las empresas.
Entonces, ¿qué es lo que hace que las instituciones educativas sean un objetivo tan atractivo?
Primero, está la enorme cantidad de datos confidenciales que contienen. Los colleges, universidades y otras instituciones guardan expedientes estudiantiles, información sobre ayuda financiera, datos de salud y mucho más, todo ello altamente sensible.
Luego está el nivel de seguridad que debes tener en cuenta. Aunque las grandes empresas, los organismos gubernamentales y otros objetivos de alto perfil pueden contar con amplios equipos de TI y ciberseguridad, las instituciones educativas rara vez tienen presupuestos comparables. Como resultado, suelen tener recursos de TI limitados y equipos de seguridad más pequeños, lo que las convierte en objetivos más fáciles de atacar.
Gracias a esta combinación de factores, las instituciones educativas son objetivos tentadores para los ciberdelincuentes, y una de las primeras formas en que pueden atacar es aprovechando vulnerabilidades sin parchear.
Principales retos de la gestión de parches a los que se enfrenta cualquier equipo de TI educativo
Hay varios desafíos que pueden complicar la gestión de parches, y las instituciones deben abordarlos para respaldar un proceso de aplicación de parches sólido.
Entre los desafíos comunes de la gestión de parches se incluyen:
Sistemas heredados: Muchas universidades y otras instituciones dependen de sistemas antiguos cuya sustitución puede ser costosa o complicada. Estos pueden carecer de las herramientas modernas de aplicación de parches y las actualizaciones de seguridad que necesitan, lo que obliga a los equipos a intentar equilibrar la seguridad y la continuidad operativa.
BYOD (tráete tu dispositivo) y dispositivos propiedad de los estudiantes: Los estudiantes, el profesorado y el personal pueden acceder a los sistemas escolares desde dispositivos personales que los equipos de TI no controlan por completo. Esto hace que sea importante separar lo que TI puede gestionar directamente de lo que debe manejarse mediante políticas de acceso, requisitos de inscripción y orientación para los usuarios.
Personal y presupuesto de TI limitados: Los equipos pequeños de TI suelen tener mucho que abarcar, especialmente en grandes instituciones educativas, y no siempre cuentan con el presupuesto para el personal o las herramientas que necesitan. Esto significa que mantenerse al día con la seguridad y la aplicación de parches puede ser complicado, y es fácil quedarse atrás.
Disrupción estacional: Una vez que termina el verano, llegan al campus nuevos estudiantes. Esto crea una avalancha de nuevos endpoints y cuentas que proteger, además de nuevos riesgos de seguridad potenciales.
Endpoints distribuidos: Con el aprendizaje remoto y la tecnología en la nube, los equipos de TI necesitan proteger dispositivos que no siempre están en el campus. Gestionar endpoints distribuidos y remotos puede introducir una nueva serie de desafíos que no todos los equipos de TI están preparados para abordar.
Lo que ganan las instituciones educativas al gestionar correctamente los parches
Dadas estas dificultades, puede parecer fácil descartar la gestión proactiva de parches por considerarla un gasto o una molestia excesivos. Sin embargo, eso no le haría ningún favor a la institución, ya que la gestión de parches ofrece varios beneficios importantes.
Estas incluyen:
Menor riesgo de brechas de seguridad: La gestión proactiva de parches puede abordar rápidamente las vulnerabilidades e implementar parches en todos los endpoints. Esto mejora la postura general de seguridad y reduce el riesgo de brechas de datos, lo que ayuda a mantener seguras las redes y a los usuarios.
Preparación para el cumplimiento: Es posible que las instituciones educativas deban cumplir requisitos relacionados con FERPA, GLBA y otras obligaciones de seguridad o privacidad. Una gestión de parches sólida puede ayudar a los equipos de TI a documentar las actualizaciones, reducir las vulnerabilidades conocidas y mantener registros más claros de la actividad de seguridad de los endpoints.
Menos tiempo de inactividad: Una ciberseguridad sólida ayuda a mejorar el tiempo de actividad en todas las instituciones. Las ciberamenazas y los ataques pueden provocar tiempo de inactividad no planificado mientras los equipos de TI se esfuerzan por detener los ataques y reparar los daños, pero con una gestión adecuada de parches, eso no llega a ser un problema desde el principio.
Mayor eficiencia: Una buena gestión de parches mejora la eficiencia tanto de los equipos de TI como de las instituciones. Con una gestión de parches automatizada y proactiva, los equipos de TI pueden mantener rápidamente seguros los endpoints, lo que les permite liberar tiempo para centrarse en otros problemas y resolver consultas con mayor rapidez.
Mitigar las vulnerabilidades de seguridad en el sector educativo mediante la aplicación automatizada de parches
Dada la importancia de la gestión de parches, ¿cómo pueden los equipos de TI de las instituciones educativas garantizar que los dispositivos se mantengan actualizados en sus redes y más allá del campus? La aplicación automatizada de parches es un factor clave aquí, ya que ayuda a mantener actualizados los endpoints y las aplicaciones sin necesidad de intervención manual.
Hay varias ventajas de una buena solución de gestión de parches, entre ellas:
Automatización: las herramientas de gestión de parches pueden detectar, probar, priorizar e implementar actualizaciones automáticamente, incluso en entornos remotos. Esto ayuda a garantizar que las actualizaciones se implementen rápidamente, a la vez que ahorra tiempo a los equipos de TI.
Centralización: El software de gestión de parches centraliza la gestión de parches al permitir que los equipos de TI controlen las actualizaciones en los endpoints desde una única ubicación. Esto ayuda a aplicar políticas en toda la red y a mantener visibilidad sobre todos los dispositivos, lo que permite detectar vulnerabilidades rápidamente para poder solucionarlas.
Pruebas: una buena solución de gestión de parches incluye grupos de prueba, que permiten a los equipos de TI implementar actualizaciones primero en un pequeño grupo de dispositivos para detectar posibles problemas. Esto ayuda a identificar problemas mucho antes de que la actualización se implemente en una flota más amplia de endpoints.
Despliegues por fases: Con la gestión automatizada de parches, puedes programar actualizaciones en despliegues por fases para que se implementen de forma gradual en grupos seleccionados de dispositivos, en lugar de hacerlo todo de una vez. Esto ayuda a garantizar que las actualizaciones se instalen correctamente y minimiza las interrupciones al programarlas en momentos convenientes.
Aplicación de parches en apps de terceros: Las actualizaciones no son solo para los sistemas operativos. Una buena solución de gestión de parches debe incluir tanto el parcheo del SO como el de apps de terceros, ya que las apps desactualizadas pueden tener vulnerabilidades de seguridad que se pueden explotar.
Compatibilidad con dispositivos remotos aprobados: Una solución adecuada de gestión de parches debe ayudar a los equipos de TI a gestionar las actualizaciones en los dispositivos propiedad de la escuela, los endpoints del profesorado y del personal, y los dispositivos remotos aprobados. En el caso de los dispositivos de propiedad personal, la aplicación de parches suele depender de la inscripción, los permisos y las políticas de gestión de dispositivos de la institución.
Cómo crear un proceso práctico de gestión de parches para el sector educativo
Un proceso sólido de gestión de parches ayuda a los equipos de TI del sector educativo a mantener los dispositivos actualizados sin interrumpir las clases, los periodos de exámenes, el aprendizaje remoto ni el trabajo administrativo. El proceso debe ser repetible, visible y fácil de gestionar en dispositivos remotos propiedad del centro y en los dispositivos remotos aprobados.
Inventaria los endpoints gestionados y las aplicaciones: identifica los dispositivos cuyo mantenimiento es responsabilidad de tu equipo de TI, incluidos los ordenadores del aula, los equipos del laboratorio, los dispositivos del profesorado y del personal, los sistemas administrativos y los endpoints remotos. Haz un seguimiento también del software instalado, ya que las aplicaciones de terceros desactualizadas pueden crear brechas de seguridad.
Identifica las actualizaciones faltantes del SO y de terceros: revisa qué actualizaciones del sistema operativo y de las aplicaciones faltan en todo el entorno. Esto debe incluir navegadores, herramientas de productividad, aplicaciones de videoconferencia, lectores de PDF y otro software utilizado habitualmente por estudiantes, profesorado y personal.
Prioriza los parches según el riesgo y la función del dispositivo: Céntrate primero en las vulnerabilidades de alta gravedad, los problemas explotados activamente y los dispositivos que alojan datos sensibles o son compatibles con operaciones críticas. Esto ayuda a los equipos de TI a aprovechar eficazmente su tiempo limitado en lugar de tratar cada actualización como si fuera igual.
Prueba las actualizaciones de mayor riesgo antes de implementarlas de forma generalizada: usa un pequeño grupo de prueba antes de desplegar actualizaciones que puedan afectar a laboratorios, entornos de pruebas, software especializado o sistemas administrativos. Esto reduce el riesgo de una interrupción generalizada.
Programa los despliegues en función de las operaciones escolares: Implementa actualizaciones durante las ventanas de mantenimiento, fuera del horario lectivo, en descansos u otros periodos de bajo impacto siempre que sea posible. Los despliegues por fases también pueden ayudar a los equipos de TI a controlar los tiempos y detectar problemas a tiempo.
Haz seguimiento de los parches fallidos y corrígelos rápidamente: Supervisa el estado de los parches tras la implementación para ver qué actualizaciones se completaron correctamente y cuáles fallaron. Los parches fallidos deben volver a intentarse, investigarse o corregirse rápidamente para que los dispositivos no sigan expuestos.
Revisa el estado de los parches para los informes y la preparación para auditorías: Revisa con regularidad los informes de parches, las actualizaciones pendientes y la actividad de corrección. Esto ayuda a los equipos de TI a documentar su proceso y mantener una visibilidad más clara en todo el entorno de endpoints.
Funciones clave que debes evaluar en una solución de gestión de parches para el sector educativo
Aunque la gestión de parches es esencial para una ciberseguridad sólida, no todas las herramientas de gestión de parches incluyen las mismas funciones. Hay varias funciones clave que son importantes para una buena gestión y automatización de parches, así que los equipos que quieran invertir en gestión de parches deben asegurarse de que incluyan estas:
Aplicación automatizada de parches del SO y de aplicaciones de terceros: La automatización de parches es una de las partes más importantes de la gestión de parches, pero también debe abarcar tanto los sistemas operativos como las aplicaciones de terceros. Esto ayuda a garantizar una cobertura completa de parches sin consumir recursos de TI.
Despliegue remoto: Poder implementar parches en endpoints remotos es clave para mantener los dispositivos seguros dondequiera que vaya el usuario. Es fundamental encontrar una solución con capacidades adecuadas de despliegue remoto de parches, para que los equipos de TI puedan gestionar dispositivos cuando estudiantes, profesorado y personal estén en movimiento.
Visibilidad en tiempo real: Tener visibilidad de cada endpoint puede ayudar a garantizar que los dispositivos y las aplicaciones estén correctamente actualizados. Sin visibilidad en tiempo real, los usuarios solo obtienen, en el mejor de los casos, instantáneas puntuales del cumplimiento o, en el peor, van a ciegas.
Compatibilidad con dispositivos distribuidos: Es importante elegir una solución que sea compatible con una amplia gama de endpoints y sistemas operativos, incluidos los dispositivos de la escuela, los dispositivos del profesorado y del personal, y los endpoints remotos aprobados.
Informes y registros de cumplimiento: poder demostrar el cumplimiento de TI puede ser tan importante como mantenerlo. Busca una solución que mantenga registros claros de actualizaciones, incidentes y excepciones para demostrar mejor el cumplimiento durante las auditorías de seguridad.
Escalabilidad: Una buena plataforma debe poder escalar y satisfacer las necesidades de los usuarios a medida que la institución crece, se incorporan nuevos docentes y se matriculan más estudiantes. Sin una solución escalable, será difícil seguir el ritmo de los cambios con el tiempo.
Gestión de parches para educación con Splashtop AEM
Cuando necesitas una solución sólida, segura y fiable de gestión automatizada de parches, Splashtop AEM (gestión autónoma de endpoints) puede ayudarte.
Con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden identificar actualizaciones pendientes del sistema operativo y de aplicaciones de terceros, priorizar vulnerabilidades, implementar parches en los dispositivos gestionados y hacer seguimiento del estado de los parches desde una consola centralizada. Esto ayuda a las escuelas y universidades a reducir el trabajo manual de aplicación de parches mientras mantienen una visibilidad más clara del riesgo en los endpoints.
Splashtop AEM también admite informes y registros que ayudan a los equipos de TI a documentar la actividad de parcheo, revisar las actualizaciones fallidas y facilitar la preparación para auditorías. Combinado con las capacidades de soporte remoto de Splashtop, los equipos de TI pueden solucionar problemas de endpoints de forma más eficiente cuando fallan los parches o los dispositivos necesitan atención.
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