NIS2 eleva las exigencias de ciberseguridad para las organizaciones que prestan servicios esenciales e importantes en toda la Unión Europea. Para los equipos de TI y seguridad, la directiva tiene implicaciones prácticas sobre cómo las organizaciones gestionan el riesgo de ciberseguridad, controlan el acceso, responden a incidentes, abordan vulnerabilidades y demuestran que las medidas de seguridad se aplican de forma sistemática.
Estos requisitos son cada vez más concretos a medida que los Estados miembros de la UE implementan NIS2 mediante legislación nacional. En los Países Bajos, la Cyberbeveiligingswet que implementa NIS2 entró en vigor el 15 de agosto de 2026, estableciendo nuevas obligaciones de ciberseguridad, registro y notificación de incidentes para las organizaciones incluidas en su ámbito de aplicación.
Los equipos de TI necesitan entender qué prácticas de ciberseguridad deben implementar y cómo su stack tecnológico puede ayudarles a mantener esos controles a lo largo del tiempo.
¿Qué es NIS2?
La Directiva 2 sobre seguridad de las redes y de la información, conocida comúnmente como NIS2, es una directiva de ciberseguridad de la UE diseñada para reforzar la ciberseguridad y la resiliencia en sectores críticos e importantes.
NIS2 amplía la Directiva NIS original al aplicar requisitos de gestión de riesgos de ciberseguridad y notificación de incidentes a una gama más amplia de organizaciones. También aumenta las exigencias en áreas como la gestión de vulnerabilidades, la seguridad de acceso, la continuidad del negocio, la seguridad de la cadena de suministro, la gestión de incidentes y la responsabilidad organizativa.
Los estados miembros de la UE implementan NIS2 mediante legislación nacional. Aunque la directiva subyacente establece objetivos comunes de ciberseguridad en toda la UE, las organizaciones deben revisar los requisitos específicos que se aplican en cada país donde operan.
¿Quién necesita cumplir con NIS2?
NIS2 se aplica a organizaciones clasificadas como entidades esenciales o importantes en una amplia variedad de sectores. La aplicabilidad depende de factores como los servicios que presta una organización, su tamaño, su sector y la legislación nacional que implementa la directiva.
Los sectores cubiertos incluyen áreas como:
Energía
Transporte
Infraestructura bancaria y de los mercados financieros
Atención médica
Infraestructura digital
Gestión de servicios de TIC
Administración pública
Fabricación de determinados productos críticos
Proveedores digitales
Servicios postales y de mensajería
Gestión de residuos
Producción y distribución de alimentos
Productos químicos
Investigación
Las organizaciones deben evaluar sus circunstancias específicas en lugar de basarse únicamente en el sector o el tamaño de la empresa para determinar si NIS2 se aplica.
¿Qué requisitos de ciberseguridad introduce NIS2?
NIS2 exige a las organizaciones cubiertas que adopten medidas técnicas, operativas y organizativas apropiadas y proporcionadas para gestionar los riesgos de ciberseguridad. El artículo 21 de la directiva identifica varias áreas que las organizaciones deben abordar.
Para los equipos de TI, varios requisitos tienen implicaciones directas en las operaciones de seguridad del día a día:
1. Gestión del riesgo de ciberseguridad
Las organizaciones necesitan procesos para identificar los riesgos de ciberseguridad e implementar medidas adecuadas para reducirlos.
La gestión eficaz del riesgo depende de una visibilidad continua de los sistemas, usuarios, endpoints, vulnerabilidades y configuraciones de seguridad. Los equipos de TI también necesitan procesos para evaluar si sus controles de seguridad siguen funcionando eficazmente a medida que cambian los entornos y las amenazas.
2. Prevención, detección y respuesta ante incidentes
NIS2 exige que las organizaciones se preparen para incidentes de ciberseguridad y establezcan procesos para gestionarlos.
Eso hace que la visibilidad sea especialmente importante. Los equipos de TI y seguridad necesitan suficiente información sobre los sistemas y la actividad para identificar posibles problemas, investigar incidentes, tomar medidas correctivas y aportar las pruebas necesarias para la notificación de incidentes y el análisis posterior al incidente.
3. Gestión de vulnerabilidades y seguridad del software
La gestión de vulnerabilidades es otro elemento importante del marco de NIS2.
Las organizaciones necesitan procesos para identificar vulnerabilidades en sus entornos tecnológicos y abordarlas antes de que generen una exposición innecesaria. Esto incluye mantener los sistemas operativos y las aplicaciones, aplicar actualizaciones de seguridad, hacer seguimiento del progreso de la remediación y evaluar si las medidas de seguridad siguen siendo eficaces.
Un proceso repetible de gestión de parches puede ayudar a reducir el tiempo entre la identificación de una vulnerabilidad y la corrección de los sistemas afectados.
4. Identidad, autenticación y control de acceso
NIS2 aborda específicamente el control de acceso y las medidas de seguridad relacionadas con la identidad.
Los equipos de TI deben poder determinar quién puede acceder a los sistemas y recursos, aplicar los permisos adecuados, retirar el acceso cuando ya no sea necesario y usar mecanismos de autenticación sólidos cuando corresponda.
Estas prácticas se vuelven especialmente importantes para la administración y el soporte remotos, donde los usuarios con privilegios pueden acceder a los sistemas desde fuera del perímetro de red tradicional de la organización.
5. Monitorización de seguridad y capacidad de auditoría
Las organizaciones también necesitan formas de evaluar la eficacia de sus medidas de ciberseguridad.
Los registros centralizados, los registros de actividad, la información de endpoints y los informes de seguridad pueden ayudar a los equipos a investigar eventos y demostrar cómo se están aplicando los controles. Mantener evidencias accesibles también facilita revisar los procesos de seguridad y prepararse para las auditorías.
El registro por sí solo no cumple los requisitos de NIS2, pero unos registros fiables son un componente importante de un programa de cumplimiento más amplio.
6. Continuidad del negocio y seguridad de la cadena de suministro
NIS2 va mucho más allá de la seguridad de endpoints y del acceso. La directiva también aborda áreas como:
Continuidad del negocio
Gestión de copias de seguridad y recuperación ante desastres
Gestión de crisis
Seguridad de la cadena de suministro
Políticas de seguridad
Formación en ciberseguridad
Criptografía y cifrado
Seguridad de los recursos humanos
Gestión de activos
Por tanto, las organizaciones necesitan un programa de cumplimiento coordinado que involucre tecnología, procesos, políticas, empleados, proveedores y liderazgo.
¿Qué significa NIS2 para los equipos de TI?
Para muchos equipos de TI, NIS2 refuerza la necesidad de que las prácticas de ciberseguridad existentes sean más coherentes, visibles y repetibles.
Las prioridades operativas importantes incluyen:
Mantener visibilidad sobre los dispositivos, las aplicaciones, las vulnerabilidades y el estado de seguridad.
Mantener los sistemas operativos y las aplicaciones actualizados mediante procesos definidos.
Controlar y revisar periódicamente el acceso a los sistemas.
Aplicar una autenticación sólida y permisos de acceso adecuados.
Mantener registros y logs de actividad útiles para investigaciones y auditorías.
Identificar rápidamente los problemas de seguridad y establecer procesos de corrección repetibles.
Automatizar los flujos de trabajo de seguridad y mantenimiento cuando corresponda.
Mantener inventarios precisos de hardware y software.
Evaluar si los controles de ciberseguridad siguen funcionando según lo previsto.
Generar pruebas que demuestren cómo se aplican los controles de seguridad.
Para las organizaciones que ya siguen prácticas maduras de ciberseguridad, NIS2 puede reforzar muchos procesos existentes. El reto es garantizar que esos procesos funcionen de forma coherente en todo el entorno y que puedan demostrarse cuando sea necesario.
Implementación de NIS2 en toda la Unión Europea
NIS2 establece un marco común de ciberseguridad en toda la Unión Europea, pero cada Estado miembro implementa la directiva mediante su propia legislación nacional.
Como resultado, las organizaciones deben revisar los requisitos específicos que se aplican en cada país donde operan. Estos pueden incluir normas nacionales relacionadas con el registro de entidades, la gestión de riesgos de ciberseguridad, la notificación de incidentes, las autoridades supervisoras y la aplicación de la normativa.
Aunque los detalles de implementación varían según el país, los objetivos subyacentes de ciberseguridad de NIS2 siguen siendo en gran medida coherentes en toda la UE.
Cómo aborda Splashtop el cumplimiento de NIS2
Splashtop cumple los requisitos aplicables de NIS2 y ha implementado más de 150 controles alineados con los requisitos aplicables a los proveedores de servicios en la nube. Estos controles ayudan a establecer un enfoque estructurado para gestionar las responsabilidades de ciberseguridad asociadas a la prestación de servicios basados en la nube.
Como NIS2 se implementa mediante legislación nacional, algunas obligaciones son específicas de cada país. Por ejemplo, Splashtop se ha registrado en el Centro Nacional de Ciberseguridad de los Países Bajos (NCSC-NL) de acuerdo con los requisitos neerlandeses aplicables.
Para las organizaciones que evalúan proveedores de tecnología como parte de sus propios programas NIS2, las prácticas de ciberseguridad y la situación regulatoria de un proveedor también pueden influir en evaluaciones más amplias del riesgo de proveedores y de la cadena de suministro.
Cómo Splashtop puede ayudarte a cumplir los requisitos de ciberseguridad de NIS2
Las organizaciones también pueden usar las capacidades de Splashtop para respaldar varias de las prácticas técnicas implicadas en el mantenimiento de un programa de cumplimiento de NIS2.
1. Acceso remoto seguro y autenticación
El acceso remoto debe controlarse estrictamente cuando empleados, administradores de TI, proveedores y técnicos de soporte pueden conectarse a sistemas empresariales desde distintas ubicaciones.
Splashtop ofrece capacidades de seguridad y administración, incluidas conexiones remotas cifradas, autenticación multifactor, integración con SSO/SAML, permisos granulares y gestión centralizada.
Estos controles ayudan a las organizaciones a gestionar quién puede acceder de forma remota a los sistemas y a aplicar una autenticación más sólida a los flujos de trabajo remotos.
2. Control de acceso y privilegio mínimo
Los usuarios deben recibir el nivel de acceso necesario para sus responsabilidades sin tener un acceso a los sistemas innecesariamente amplio.
Splashtop permite a los administradores gestionar de forma centralizada usuarios, grupos, equipos y permisos. Las organizaciones pueden usar estos controles para determinar qué usuarios pueden acceder a sistemas específicos y modificar el acceso a medida que cambian las responsabilidades.
Centralizar estos controles también facilita que los equipos de TI revisen los permisos de acceso remoto y retiren el acceso cuando ya no sea necesario.
3. Registros y evidencias de auditoría
Entender quién accedió a un sistema y cuándo es importante para las investigaciones de seguridad y la preparación para auditorías.
Splashtop proporciona capacidades de registro de sesiones y actividad que pueden ayudar a las organizaciones a mantener registros de la actividad de acceso remoto. Según la solución y la configuración de Splashtop, las organizaciones también pueden usar capacidades adicionales de registro y SIEM para incorporar la actividad relevante en flujos de trabajo más amplios de supervisión de seguridad.
Estos registros proporcionan otra fuente de evidencia cuando los equipos de TI investigan eventos de seguridad, revisan la actividad de acceso o demuestran cómo están funcionando los controles.
4. Gestión de vulnerabilidades y parches con Splashtop AEM
Las vulnerabilidades sin parchear pueden dejar los endpoints innecesariamente expuestos. Splashtop AEM ayuda a los equipos de TI a hacer que la gestión de vulnerabilidades y parches sea más continua al proporcionar visibilidad centralizada y automatización.
Con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden:
Identifica las vulnerabilidades que afectan a los endpoints gestionados.
Usa información de CVE para ayudar a priorizar la corrección.
Aplica parches a los sistemas operativos compatibles y a las aplicaciones de terceros.
Aplica políticas de parcheo en grupos de endpoints.
Supervisa el estado de los parches e identifica los fallos.
Mantén el inventario de hardware y software.
Usa la automatización para reducir el trabajo repetitivo de remediación.
En lugar de depender principalmente de revisiones manuales periódicas, los equipos de TI pueden supervisar continuamente el estado de los endpoints y actuar cuando se identifiquen vulnerabilidades o actualizaciones pendientes.
5. Monitorización y remediación de endpoints
Mantener los controles de ciberseguridad también requiere que los equipos reconozcan cuándo las condiciones de los endpoints se salen de las políticas previstas y respondan adecuadamente.
Splashtop AEM proporciona visibilidad centralizada de los endpoints, alertas proactivas, gestión basada en políticas, scripts, tareas y capacidades de corrección. Estas herramientas pueden ayudar a los equipos de TI a identificar problemas y aplicar acciones correctivas en todos los endpoints gestionados sin tener que abordar cada dispositivo individualmente.
La automatización también puede hacer que los procesos recurrentes de seguridad y mantenimiento sean más repetibles, lo que ayuda a reducir las inconsistencias que surgen cuando las tareas dependen en gran medida de la intervención manual.
Crea un enfoque más repetible para el cumplimiento de NIS2
NIS2 aumenta la importancia de los controles de ciberseguridad que las organizaciones pueden aplicar, supervisar, documentar y mejorar de forma constante. El acceso seguro, una autenticación sólida, la remediación de vulnerabilidades, la visibilidad de los endpoints y registros fiables de actividad pueden contribuir a esa base.
Splashtop ayuda a los equipos de TI a centralizar el acceso remoto seguro y el soporte remoto, al tiempo que amplía la visibilidad, la aplicación de parches, la automatización y la gestión de endpoints mediante Splashtop AEM. El propio cumplimiento de NIS2 de Splashtop y su registro en el NCSC-NL también ofrecen a los clientes información adicional a tener en cuenta al evaluar la postura de seguridad de sus proveedores de tecnología.
Descubre más sobre cómo Splashtop puede ayudar a tu organización a reforzar el acceso seguro, la gestión de endpoints y la preparación para NIS2.