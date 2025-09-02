Las fuerzas de trabajo distribuidas han hecho que la gestión de inventario de TI sea más compleja que nunca. Sin una visibilidad precisa y en tiempo real de tu hardware, software y configuraciones, te enfrentas a riesgos de cumplimiento, costos crecientes y vulnerabilidades de seguridad. Las listas de activos desactualizadas pueden llevar a recursos desperdiciados, dispositivos olvidados y riesgos de seguridad al dejar dispositivos vulnerables y sin parches.
Las consecuencias de esto pueden ir más allá de solo uno o dos dispositivos. Puede poner en riesgo la red de una empresa, llevar a que una empresa no cumpla con sus requisitos de cumplimiento de TI, y peor aún.
Con eso en mente, es hora de examinar la gestión de inventario, las mejores prácticas para gestionar tu inventario con una fuerza de trabajo remota y distribuida, y cómo Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos) simplifica la gestión de inventario para equipos remotos e híbridos.
Mejores Prácticas para la Gestión de Inventario en una Fuerza Laboral Distribuida
Dada la importancia de la gestión de inventario, conocer los consejos y trucos para gestionar tu inventario adecuadamente puede ser útil. Aquí tienes algunas mejores prácticas para la gestión de inventario:
1. Centralizar el Seguimiento de Dispositivos y Software
Si usas herramientas dispares para rastrear tus dispositivos y software, perderás tiempo manteniendo el control de cada una de las diferentes listas. Las hojas de cálculo aisladas y las herramientas desconectadas pueden hacer que sea fácil perder el rastro de todo lo que estás rastreando, y pueden ser un lío para buscar.
En su lugar, invierte en una solución centralizada que cubra todos tus endpoints y software. Splashtop AEM, por ejemplo, incluye un panel de inventario en tiempo real que cubre todos tus endpoints, manteniendo toda la información que necesitas en un solo lugar.
2. Automatizar el Descubrimiento y Actualización de Activos
Ingresar manualmente cada uno de tus activos y puntos finales puede ser un proceso que consume tiempo y es propenso a errores humanos. En lugar de auditar periódicamente tus activos, es mucho más eficiente usar una solución que escanee continuamente tu red para rastrear tus puntos finales.
Por ejemplo, Splashtop AEM actualiza automáticamente los datos de inventario cada vez que se conectan nuevos dispositivos. Esto ayuda a garantizar que tu inventario sea preciso hasta el momento, mientras reduce el tiempo de administración que de otro modo se gastaría en auditorías y registros manuales.
3. Organizar Activos con Etiquetas y Grupos
Simplemente listar todos tus activos no es suficiente; organizarlos es igualmente importante. Querrás usar etiquetas y clasificar tus activos en grupos lógicos, como por departamento, región o rol. A partir de ahí, también puedes aplicar políticas y filtros por grupo, lo que puede simplificar y mejorar el parcheo y la remediación al facilitar la identificación y priorización de los endpoints.
4. Vincular el Inventario a Acciones de Seguridad
Cuando tienes un inventario adecuado de tus activos y endpoints, gestionarlos se vuelve significativamente más fácil. Conectar los datos de activos a software de gestión de parches y control de configuración te permite dar soporte a tus dispositivos remotos sin problemas al implementar parches y políticas en endpoints dispares.
Splashtop AEM, por ejemplo, se puede usar para gestionar múltiples puntos finales desde un solo lugar. Esto permite a los usuarios implementar actualizaciones, aplicar configuraciones e incluso desinstalar software riesgoso o sospechoso desde la vista de inventario, simplificando así la gestión.
5. Retirar y Recuperar Recursos
La gestión de inventario no solo te permite ver los activos que tienes; también te ayuda a identificar cuáles olvidaste o ya no necesitas. Una gestión de inventario adecuada puede identificar licencias no utilizadas, hardware desactualizado o dispositivos que han estado inactivos, para que puedas utilizarlos o eliminarlos.
Esto ayuda a reducir costos al eliminar activos innecesarios y mejora tu postura de ciberseguridad al eliminar endpoints obsoletos que podrían crear vulnerabilidades.
Splashtop AEM en Acción
Si quieres una solución poderosa que no solo proporcione informes de inventario sino también gestión de activos para ayudarte a dar soporte, actualizar y proteger tus endpoints, Splashtop AEM tiene todo lo que necesitas.
Splashtop AEM facilita la monitorización, gestión y optimización de tareas en tus endpoints, incluso en entornos remotos. Con él, puedes detectar automáticamente e implementar parches para tus sistemas operativos y software de terceros a través de actualizaciones automáticas vinculadas a tus datos de inventario, o personalizar e imponer políticas en los endpoints.
Si Splashtop AEM detecta algún endpoint vulnerable o mal configurado, puede implementar automáticamente correcciones automáticas a través de acciones inteligentes, proporcionando remediación basada en políticas. Además, Splashtop AEM utiliza datos CVE en tiempo real para identificar y priorizar amenazas, para que puedas responder rápidamente a problemas potenciales.
Todo esto se puede hacer desde un panel unificado y centralizado, dándote visibilidad completa de tus activos y el poder de dar soporte a tus endpoints desde cualquier lugar.
Comenzando con una Mejor Gestión de Inventario
Splashtop AEM te ofrece una gestión de inventario poderosa, eficiente y fácil de usar para tu fuerza de trabajo distribuida. Ya sea que necesites gestionar dispositivos en múltiples oficinas, empleados remotos o una fuerza laboral BYOD (tráete tu dispositivo), Splashtop AEM te ofrece las herramientas para soportar cada dispositivo, con informes de inventario detallados y alertas proactivas.
Splashtop AEM es fácil de configurar y desplegar, por lo que puedes conectar tus endpoints en minutos. No hay necesidad de una herramienta de gestión de activos separada, ya que soporta todo desde un solo panel de control. Splashtop AEM proporciona a los equipos de TI las herramientas y la tecnología que necesitan para monitorear endpoints, abordar problemas proactivamente y reducir sus cargas de trabajo, incluyendo:
Parches automatizados para el sistema operativo, aplicaciones de terceros y personalizadas.
Información de vulnerabilidades basada en CVE impulsada por IA.
Marco de políticas personalizable.
Seguimiento de inventario de hardware y software en todos los puntos finales
Alertas y remediación para resolver automáticamente problemas antes de que se conviertan en problemas.
Ve cada dispositivo. Controla cada dispositivo.
Toma el control de tu fuerza laboral distribuida con Splashtop AEM. Comienza tu prueba gratuita hoy.