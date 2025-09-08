Presentación de Splashtop Connector: RDP a través del acceso remoto de nueva generación

Averigua cómo el nuevo Splashtop Connector puede satisfacer tus necesidades de seguridad y productividad con RDP a través del acceso remoto de próxima generación.
Imagínate si tu solución de asistencia y acceso remoto permitiera a tus usuarios hacer lo siguiente, sin una VPN:
Dar soporte a los ordenadores de las redes internas que no tienen acceso a internet o que no permiten la instalación de una aplicación de terceros
Aprovechar los servicios de terminal existentes para disfrutar de sesiones de escritorio individuales en el mismo ordenador o ejecutar remotamente una aplicación específica sin conectarse a un escritorio remoto completo
Acceder a los ordenadores de forma remota sin estar en la misma red
Obtener acceso sin agentes a los sistemas a través de un software de acceso remoto instalado en una sola máquina dentro de la red
Esas son solo algunas de las poderosas capacidades integradas en el nuevo Splashtop Connector. El Connector permite a los usuarios conectarse a ordenadores a través de RDP, directamente desde la aplicación Splashtop Business para obtener acceso y asistencia remotos.
¿Por qué querría tu empresa acceder a RDP a través del acceso remoto de próxima generación?
Se me ocurren dos razones importantes: satisfacer tus necesidades de seguridad y productividad.
Piense en una situación en la que su técnico necesita dar soporte a muchos ordenadores que residen en una red cerrada. Esos ordenadores probablemente no tienen acceso a internet o funcionan bajo estrictas políticas de cortafuegos. Además, es posible que tenga una política de seguridad que bloquee el uso de una aplicación de acceso remoto de terceros en esos ordenadores. Su técnico puede utilizar tradicionalmente una VPN para dar soporte a todos los ordenadores que operan bajo esas restricciones de seguridad. Puede que incluso tengan que crear un flujo de conexión incómodo (utilizando varias aplicaciones) para acceder de forma remota.
Ahora imagina que el departamento de TI puede simplemente instalar el Splashtop Connector en una sola máquina dentro de la red cerrada. Esa única máquina actúa como un puente o punto de salto, lo que permite a tu técnico conectarse a todo los demás ordenadores en la misma red a través del RDP, sin instalar nada en los demás ordenadores. De repente, tu flujo de trabajo se simplifica y usas solo una aplicación para conectarte.
En una situación más amplia, Splashtop Connector permite a un técnico dar soporte remoto a una gran corporación con múltiples sucursales en todo el mundo. Instalando Connector en una sola máquina en cada sucursal, el técnico puede dar soporte a todas ellas simultáneamente.
Este es un ejemplo del poder de Splashtop Connector en acción, experimentado por una empresa de facturación dental:
La empresa aprovecha una red de 1800 contratistas y les ofrece asistencia con un equipo interno de administración de TI. Ese equipo también es responsable de dar soporte al ERP y a otros programas que se ejecutan en ordenadores Windows en sus consultorios dentales. Cada consultorio tiene solo uno o dos servidores, por lo que varios contratistas suelen conectarse al mismo servidor para utilizar la aplicación ERP.
Antes de utilizar Splashtop Connector, la empresa se vio obligada a utilizar un flujo de trabajo complicado y personalizado para dar cabida a múltiples sesiones de servicio de escritorio remoto (RDS) en el mismo servidor. Al implementar Splashtop Connector simplificaron su flujo de trabajo y permitieron que varios contratistas accedieran al mismo servidor. Además, el departamento de TI tiene ahora la opción de limitar el acceso de los contratistas únicamente a la aplicación ERP, en función de las necesidades de seguridad del cliente.
De hecho, Splashtop adopta un enfoque integral de la seguridad, como se refleja en el conjunto completo de funciones de seguridad de Splashtop. Las conexiones a través de Splashtop Connector utilizan encriptación de extremo a extremo y TLS/AES-256 a través de internet.
La empresa no solo ha reducido significativamente los costes, sino que también ha ganado en eficiencia al consolidar su conjunto de herramientas. Ya no tienen que sincronizar las actualizaciones y los parches en varios productos de software (un gasto tradicional de recursos de TI). Ahora utilizan Splashtop Enterprise como consola centralizada para que sus técnicos de TI internos puedan gestionar los ordenadores y dar soporte a los contratistas.
Obtén eficiencia segura, por diseño
La VPN nunca se diseñó para manejar las necesidades de trabajo remoto de hoy día o para mantener seguras a las empresas frente a las amenazas de ciberseguridad modernas. Los riesgos de seguridad han aumentado y es más importante que nunca proteger a tu empresa y a ti mismo.
El software de asistencia y acceso remoto de próxima generación de Splashtop está diseñado para manejar un alto nivel de tráfico. Proporciona acceso total o parcial a archivos y aplicaciones de ordenadores remotos, independientemente del entorno de red. El control de permisos detallado y su uso de puertos de comunicación web estándar hacen que Splashtop sea más seguro y adecuado que VPN y RDP tradicional para un entorno de trabajo remoto o flexible. En otras palabras, Splashtop Connector fue diseñado pensando en la seguridad y eficiencia de tu empresa.