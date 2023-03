El trabajo híbrido ha muerto, larga vida al trabajo flexible

Despacho en casa, cafetería, oficina convencional. El lugar de trabajo importa menos que nunca.Este es el sentimiento expresado tanto por los trabajadores del conocimiento como por los equipos ejecutivos. Los trabajadores del conocimiento solían enfrentarse a una disyuntiva: obtener un equilibrio de calidad entre el trabajo y la vida personal trabajando de forma remota o avanzar en su carrera trabajando en la oficina. Esa disyuntiva ha desaparecido por completo. Hoy en día, el 72 % de los empleados que trabaja a distancia afirma que el teletrabajo (WFH, por sus siglas en inglés) no ha minado su capacidad para ascender en su trayectoria laboral, según una encuesta sobre el personal adulto de EE. UU. de enero de 2022 realizada por Pew Research.

Los equipos ejecutivos, al ver grandes oportunidades para reducir los costes operativos y obtener más productividad de sus empleados, también han trazado planes que prácticamente destierran el "antiguo" modelo de trabajo híbrido. REI acaba de construir su sede corporativa que ya está tratando de vender.

Mientras tanto, Zillow está permitiendo un modelo operativo de trabajo desde cualquier lugar.Los acuerdos de trabajo híbridos que mezclan el trabajo desde casa y en persona son el enfoque equivocado, dijo Meghan Reibstein, vicepresidenta de gestión de proyectos y trabajo flexible en Zillow, en una entrevista para Inc. Magazine.Zillow cuenta ahora con una política de trabajo flexible que permite a los empleados acudir a la oficina o trabajar a distancia según prefieran; trasladarse si lo desean y buscar lo mejor para su conciliación entre vida personal y laboral.Reibstein dice que esto ha provocado un gran aumento de las solicitudes de empleo.

En resumen: el trabajo es trabajo, se haga donde se haga.

El trabajo híbrido es tan del 2021, el trabajo flexible es el futuro

En el último año, muchos de nuestros clientes nos han dicho que la expresión "trabajo híbrido" está anticuada. Lo veían como un estado temporal de un acuerdo mixto de trabajo desde casa y oficina durante la pandemia. Sin embargo, creen que el futuro del trabajo está firmemente arraigado en el trabajo distribuido o flexible.

Este cambio radical no es solo un enfoque diferente del trabajo a distancia.Es un replanteamiento fundamental de cómo hacemos negocios, cómo hacemos nuestro trabajo y cómo aprendemos.Es un movimiento global que afecta a todos los sectores y forma parte de conversaciones e innovaciones más amplias sobre el futuro del trabajo.De hecho, los clientes de Splashtop nos han dicho directamente que no les gusta la palabra "híbrido". Siempre han visto el trabajo híbrido como un estado temporal.En el futuro, creen que el trabajo debe ser flexible.También quieren dejar de lado la jerga, el trabajo es el trabajo.

Splashtop también observa el cambio que se está sucediendo en el sector de la enseñanza, en centros educativos que van desde el nivel de secundaria hasta el universitario. El 92 % de los estudiantes espera tener acceso ininterrumpido a los ordenadores del campus para seguir aprendiendo, según la publicación El estado de la enseñanza de Splashtop. Además, el 90 % cree que todos los estudiantes deberían tener la posibilidad de estudiar desde casa, independientemente del ancho de banda o del tipo de ordenador del que dispongan.

La empresa de contratación Robert Half incluso ha propuesto que las empresas contraten a un director de trabajo remoto (CRWO), alguien que se encargue de la experiencia completa del empleado de la experiencia laboral remota o flexible.

Escollos para hacer del trabajo flexible la tónica habitual

Todavía queda trabajo por hacer para establecer entornos de trabajo y aprendizaje totalmente flexibles. Las instituciones educativas deben darse cuenta que el 63 % de los estudiantes no tiene acceso a ordenadores en casa. En cambio, recurren al uso de Chromebooks, iPad u otras tabletas. Necesitan tecnologías que les permitan trabajar desde cualquier dispositivo. Y, si surgen problemas, deben contar con la asistencia técnica completa de los servicios de ayuda de TI en esos dispositivos.

El reto de traer tu propio dispositivo (BYOD) también es una realidad para las empresas.De hecho, permitir el trabajo flexible en las empresas conlleva varios retos adicionales.En primer lugar, la encuesta de Pew Research mostró que el 60 % de los trabajadores remotos se siente menos conectado con sus compañeros de trabajo.Esta estadística debería servir de advertencia, dada la Gran Dimisión que comenzó en 2021 y continúa en la actualidad.

El Informe Anual del Índice de Tendencias Laborales de Microsoft para 2021, basado en una encuesta realizada a más de 30 000 trabajadores de todo el mundo, mostró que el 41 % estaba considerando abandonar o cambiar de profesión.Imagínate cuánto mayor es ese número entre los trabajadores remotos que se sienten desconectados de los compañeros de trabajo.BBC Worklife subrayó este problema en un artículo reciente titulado "Por qué los trabajadores podrían acabar rechazando el trabajo híbrido"."En el corto plazo, los expertos sugieren que los empresarios deben tomar el pulso a la opinión de los trabajadores sobre el modelo de trabajo híbrido", decía el artículo.

La necesidad de resolver estas dificultades con presteza es donde entran en juego las herramientas de acceso remoto. Las empresas están reinventando su enfoque del trabajo remoto y buscan actualizar sus tecnologías para hacerlo más simple y seguro. Están adoptando nuevas tecnologías, como la realidad aumentada (AR), para hacerla más eficiente, útil e innovadora. Al hacer esto, quieren que el trabajo y la enseñanza sean más accesibles y equitativos.

Los empleados y estudiantes priorizarán el acceso remoto al seleccionar trabajos, educación, formaciones, reuniones, colaboraciones e innovación.

Cómo el acceso remoto permite un trabajo flexible

El acceso remoto garantiza que tus usuarios remotos tengan acceso a los recursos informáticos del centro o la oficina desde donde sea que estén realizando su trabajo. Muchos trabajadores remotos no pueden acceder a todas las aplicaciones de software y archivos que necesitan para realizar su trabajo de forma remota, según un estudio de O2 Business sobre los impulsores de la productividad y el crecimiento. Esto suele ser el resultado de que los dispositivos personales no pueden ejecutar las mismas aplicaciones que sus ordenadores de trabajo (software de edición de video, programas CAD, herramientas de diseño gráfico, etc.).

Con Splashtop, puedes ofrecer a tus usuarios acceso y control remoto seguro sobre los ordenadores de su centro u oficina desde cualquier lugar, mientras usan cualquier dispositivo, incluidos sus dispositivos personales. Splashtop ofrece una experiencia presencial que es tan rápida, sencilla y segura que es como si estuvieran frente al ordenador de su oficina. Estas son algunas características fundamentales de rendimiento:

Transmisión en 4K a velocidades de fotogramas de hasta 60 por segundo

Transmisión iMac Pro Retina 5K con baja latencia

Ajustes configurables para un rendimiento óptimo

Motor de codificación/descodificación optimizado que aprovecha la última aceleración de AMD y NVIDIA

Las empresas que han adoptado una estrategia BYOD (trae tu propio dispositivo) desean adoptar un enfoque uniplataforma. Esto permite a los usuarios cambiar sin problemas entre dispositivos móviles, de escritorio y portátiles. Una solución moderna de acceso remoto como Splashtop también ofrece asistencia informática remota completa para BYOD. Esto significa que los servicios de ayuda pueden prestar asistencia a los usuarios remotos que se topan con problemas técnicos tanto en dispositivos proporcionados por la escuela o la empresa como en sus dispositivos personales, que se ejecutan en cualquier sistema operativo (incluido Linux).

El resultado final

Las organizaciones que entienden los beneficios del trabajo flexible y remoto probablemente superarán a su competencia en 2022. El futuro del trabajo y la educación depende del compromiso de los empleados y los estudiantes. En resumen, es importante no solo aceptar las ventajas obvias del trabajo a distancia, sino también hacer que la flexibilidad sea el núcleo de las experiencias de trabajo y aprendizaje.

¿Deseas adoptar un entorno de trabajo o aprendizaje flexible?

Consulta nuestra página de productos para ver qué opción os va mejor a ti y a tu empresa.

VER PRODUCTOS