Cómo implementar rápidamente una política de trabajo desde casa

La pandemia del Coronavirus COVID-19 ha obligado a muchos negocios a requerir repentinamente que sus empleados trabajen a distancia. Aquí está cómo se puede armar rápidamente una política efectiva de trabajo desde casa.
Hay dos cosas que su negocio necesita para asegurar que las operaciones continúen funcionando tan eficientemente como sea posible cuando los miembros del equipo están trabajando desde casa:
Una política de trabajo desde casa claramente definida.
Las herramientas necesarias para trabajar desde casa.
Incluso si su organización no siempre permite que los empleados trabajen a distancia, tener una política de trabajo desde casa con las herramientas adecuadas permite a los trabajadores mantenerse productivos en caso de que de repente no puedan ir a la oficina.
Esto es especialmente cierto dada la reciente crisis del Coronavirus que ha forzado a compañías enteras a ir completamente remotas con muy poco tiempo de aviso.
Si esa es la situación en la que estás, no entres en pánico. Esto es lo que necesitas saber para poder armar rápidamente una política efectiva de trabajo desde casa. Además, al final del artículo, le indicaremos las mejores herramientas para trabajar a distancia.
Crear una política de trabajo desde casa
Una política de trabajo desde casa no tiene por qué ser larga o compleja. Sólo necesita definir claramente las normas de manera que sea fácil de entender para todos los interesados. Esto es lo que debe incluir en su política de trabajo desde casa:
Definir a quiénes se aplica la política - Dar a conocer qué miembros de la empresa pueden trabajar desde casa.
Enumere las reglas de cuándo se puede trabajar desde casa - Ya sea que se trate de días de enfermedad, citas con el médico, cuidado de los niños o cualquier otra razón, haga saber cuándo es aceptable trabajar desde casa.
Establecer expectativas - ¿Cuántas horas deben dedicar los trabajadores remotos cada día? Asegúrate de que sus objetivos y expectativas sean claros. También querrá que los empleados se comuniquen en exceso mientras trabajan a distancia para mantener la productividad alta, así que dígalo.
Comunicar cómo los empleados trabajarán desde casa - ¿Deberían los empleados llevar sus ordenadores de la oficina a casa o dejarlos en la oficina? ¿Hay alguna herramienta de escritorio remoto que tengan en su lugar y que puedan usar para acceder a sus ordenadores de forma remota? ¿Qué aplicaciones deben utilizar los miembros del equipo para comunicarse entre sí? Cualesquiera que sean las herramientas que tenga en su lugar, asegúrese de que todos sepan cuáles son y cómo usarlas.
Asegurar la seguridad es una prioridad - Recordar a los empleados la importancia de la seguridad. Enumere todas las normas que su empresa tiene en relación con la seguridad de los datos y los dispositivos.
Una vez que su política aborde todos los puntos anteriores, estará listo para empezar a probarla en un pequeño grupo de empleados. Después de probar y refinarla, puedes extenderla al resto de la compañía.
Si está implementando una política de trabajo desde casa para toda la empresa con poca antelación debido al Coronavirus o a otro motivo, puede elaborar rápidamente una política que incorpore los elementos anteriores y distribuirla a su equipo. A medida que pase el tiempo, preste atención a la forma en que su equipo responde y ajuste la política según sea necesario.
Poner en marcha las herramientas adecuadas para el trabajo desde casa
Como se mencionó al principio de este artículo, también debe dar a sus empleados las herramientas que necesitan para ser lo más productivos posible mientras trabajan desde casa.
A menudo, el mayor reto al que se enfrentan los trabajadores a distancia es que no pueden acceder a todos los archivos y aplicaciones que se encuentran en la computadora de su trabajo.
Muchas empresas utilizan las VPN para dar acceso a sus empleados, pero se trata de una solución lenta y anticuada que aumenta el riesgo de seguridad de su empresa.
Dicho esto, la mejor herramienta para trabajar desde casa es software de acceso remoto. Con él, tus empleados pueden acceder a sus ordenadores de trabajo desde cualquier otro dispositivo (incluidos tables y smartphones) y utilizarlo como si estuvieran sentados en su oficina.
Puedes conocer más sobre cómo habilitar el trabajo desde casa con un software de acceso remoto y configurar tu empresa rápidamente.
Además, mira las 5 herramientas principales para trabajar desde casa.
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