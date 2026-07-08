How Splashtop Remote Support Software Supports HyFlex Learning

Las instituciones educativas han recurrido al aprendizaje híbrido flexible (HyFlex) y las aulas virtuales para continuar ofrecienco educación de calidad a sus estudiantes. Estos modelos ofrecen un enfoque flexible para la enseñanza, lo que permite a los estudiantes asistir a clases presenciales, en línea o una combinación de ambas.
Si bien el aprendizaje HyFlex y las aulas virtuales ofrecen muchos beneficios, también presentan su propio conjunto de desafíos. Uno de los mayores escollos es prestar asistencia técnica fiable y efectiva para alumnos y docentes que pueden estar ubicados en diferentes lugares y utilizando diferentes dispositivos. Ahí es donde entra en juego el software de asistencia informática remota de última generación.
El moderno software de asistencia informática remota permite a los técnicos de TI acceder a otro ordenador o dispositivo móvil de forma remota para prestarle asistencia. Esta tecnología puede ser especialmente útil en el aprendizaje HyFlex y en las aulas virtuales, donde los estudiantes y los profesores pueden trabajar desde diferentes lugares y experimentar dificultades técnicas.
En este artículo, analizaremos cómo se puede utilizar el software de asistencia informática remota para mejorar la experiencia de enseñanza de estudiantes y profesores. Finalmente, proporcionaremos las mejores prácticas para usar el software de asistencia informática remota de manera efectiva y abordaremos cómo el software de acceso remoto y asistencia informática remota de Splashtop pueden admitir específicamente la enseñanza de HyFlex y las aulas virtuales.
Cómo el software de acceso remoto mejora la experiencia de la enseñanza
El software de asistencia informática remota puede ser una herramienta valiosa para las instituciones educativas que buscan mejorar la experiencia de enseñanza HyFlex y en las aulas virtuales. Estas son algunas formas en las que el software de asistencia informática remota puede ayudar:
Asistencia técnica en tiempo real para estudiantes: el software de asistencia informática remota permite a los profesores y educadores prestar asistencia en tiempo real a los estudiantes que están experimentando dificultades técnicas o tienen preguntas sobre la clase. Esto puede ayudar a garantizar que los estudiantes puedan mantenerse comprometidos y al día con su proceso de aprendizaje.
Acceso y control remotos de los dispositivos de los estudiantes: el software de asistencia informática remota permite a los técnicos de TI acceder y controlar de forma remota los dispositivos de los estudiantes para solucionar problemas técnicos. Esto puede ayudar a minimizar las interrupciones y garantizar que los estudiantes puedan concentrarse en su enseñanza.
Minimizar las interrupciones: el software de asistencia informática remota puede ayudar a minimizar las interrupciones al permitir que los técnicos de TI resuelvan rápidamente problemas técnicos y presten asistencia en tiempo real a estudiantes y profesores. Esto puede ayudar a garantizar que la experiencia de aprendizaje no se vea interrumpida por dificultades técnicas.
Al aprovechar las funciones del software de asistencia informática remota, las instituciones educativas pueden mejorar la experiencia de enseñanza HyFlex y en las aulas virtuales.
Funciones clave del software eficaz de asistencia informática remota
Al seleccionar un software de asistencia informática remota para la enseñanza HyFlex y las aulas virtuales, es importante que tengas en cuenta las funciones clave que harán que el software sea efectivo para prestar asistencia a estudiantes y profesores. Estas son algunas funciones clave que debes buscar:
Acceso ilimitado a dispositivos desde cualquier lugar con cualquier dispositivo: el software de asistencia informática remota debería permitir a los técnicos de TI acceder a dispositivos ilimitados desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo, para garantizar que puedan prestar asistencia a todos los estudiantes y profesores que puede estar experimentando dificultades técnicas.
Alto rendimiento y varias funciones de seguridad: el software de asistencia informática remota debería tener un alto rendimiento y varias funciones de seguridad para garantizar que se puede usar de manera segura y efectiva. Aquí se incluyen funciones como el cifrado, la autenticación multifactor y la seguridad de confianza cero.
Reinicio y reconexión de sesiones: el software de asistencia informática remota debería tener la capacidad de reiniciar y reconectar sesiones para garantizar que los técnicos de TI puedan continuar prestando asistencia a estudiantes y docentes, incluso si hay problemas técnicos o interrupciones.
Dos técnicos en una sesión de asistencia: el software de asistencia informática remota debería permitir que dos o más técnicos estén en una sesión de asistencia, lo que puede ser útil para colaborar y solucionar problemas técnicos más complejos.
Transferencia de archivos, llamadas de voz y grabación de sesiones: el sfotware de asistencia informática remota debería tener funciones como transferencia de archivos, llamadas de voz y grabación de sesiones, que pueden ser beneficiosas para solucionar problemas y colaborar con estudiantes y profesores.
Varios monitores y pantalla compartida a través de un enlace web: el software de asistencia informática remota debería tener la capacidad de admitir configuraciones de monitores múltiples y permitir que los docentes compartan sus pantallas a través de un enlace web, lo que puede ser útil para facilitar colaboración e interactividad en el aula.
Función antivirus: el software de asistencia informática remota debería incluir una función antivirus, como Bitdefender, para garantizar que los dispositivos estén protegidos contra malware y otras amenazas de seguridad.
Acceso no supervisado y supervisado: el software de asistencia informática remota debería ofrecer acceso no supervisado y supervisado, lo que puede ser útil para prestar asistencia a estudiantes y profesores que no pueden asistir a una sesión de asistencia en persona.
Cuadro de chat y marca personalizada: el software de asistencia remota debería tener funciones como un cuadro de chat y marca personalizada, que pueden ayudar a personalizar la experiencia de asistencia para estudiantes y profesores.
Cómo el software de asistencia informática remota de Splashtop es compatible con la enseñanza HyFlex y las aulas virtuales
El software de soporte remoto de Splashtop puede ser una herramienta valiosa para las instituciones educativas que buscan mejorar la experiencia de aprendizaje en el aprendizaje HyFlex y las aulas virtuales. Splashtop es fácil de usar y permite solucionar problemas rápidamente para todas tus necesidades educativas y de seguridad. Así es como Splashtop puede ayudarte:
El software de asistencia informática remota de Splashtop permite que hasta dos técnicos de TI accedan y controlen de forma remota el dispositivo de un estudiante para solucionar problemas técnicos. Esto puede ayudar a minimizar las interrupciones y garantizar que los estudiantes puedan concentrarse en su enseñanza.
Acceso supervisado sencillísimo a través de códigos de sesión y enlaces de asistencia: prestar asistencia ad-hoc es sencillo con un simple código de sesión de 9 dígitos. Si necesitas prestar asistencia a alguien en cualquier dispositivo, solo necesita activar la aplicación SOS y que comparta el código único contigo. Además de los códigos de sesión, Splashtop también ofrece la posibilidad de iniciar sesiones de asistencia a través de enlaces de sesión. Esto ofrece tanto a los técnicos de TI como al usuario final más flexibilidad para iniciar una sesión de asistencia, lo que les facilita la tarea a todas las partes.
Acceso no supervisado con capacidades de supervisión y gestión.
Las funciones de chat y llamada de voz ofrecen a los usuarios dos formas eficientes de comunicarse durante las sesiones de asistencia informática remota.
La seguridad y protección de datos es nuestra prioridad; por eso, nuestro software de asistencia informática remota incluye una variedad de funciones de seguridad.
El software de Splashtop también incluye una función antivirus, Bitdefender, para garantizar que los dispositivos estén protegidos contra malware y otras amenazas de seguridad.
Marca personalizada: crea una aplicación SOS o Enterprise personalizada con tu propio logotipo y marca para que la descarguen tus estudiantes y profesores.
Integración con ticketing e ITSM: Splashtop se integra con las principales soluciones de ITSM y ticketing de PSA, incluidos Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira y Microsoft Teams.
Atención al cliente de clase mundial, siempre que la necesites.
El acceso remoto de Splashtop y el software de asistencia informática remota han sido implementados con éxito por muchas instituciones educativas, por ejemplo, por Wayne State University y Virginia Tech, para mejorar la experiencia de enseñanza HyFlex y en las aulas virtuales. Muchas empresas educativas y de primer nivel confían en Splashtop como su software líder de asistencia informática remota y hemos ganado numerosos premios a lo largo de los años.
Conclusión
El software de asistencia informática remota puede desempeñar un papel fundamental para mejorar la experiencia de enseñanza en las aulas virtuales y HyFlex. Al aprovechar funciones como la asistencia en tiempo real, el acceso remoto y el control de los dispositivos de los estudiantes, la colaboración en el aula y la minimización de las interrupciones, las instituciones educativas pueden superar las dificultades de la asistencia informática remota y prestar asistencia eficiente a estudiantes y maestros
El software de acceso remoto y asistencia informática remota de Splashtop es una potente herramienta que puede ayudar a las instituciones educativas a lograr estos objetivos. Con funciones como acceso ilimitado a dispositivos, alto rendimiento y varias funciones de seguridad, reinicio y reconexión de sesiones, dos técnicos en una sesión de asistencia, transferencia de archivos, llamada de voz y grabación de sesiones, el software de Splashtop puede prestar asistencia fiable y segura a estudiantes y profesores.
Animamos a las instituciones educativas a explorar el software remoto para educación, como Splashtop, diseñado para apoyar el aprendizaje HyFlex y las aulas virtuales.
Al ofrecer formación y asistencia adecuados, garantizar una tecnología e infraestructura fiables y aprovechar las funciones del software de asistencia informática remota de manera efectiva, las instituciones educativas pueden crear una experiencia de enseñanza más atractiva e interactiva para los estudiantes.
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