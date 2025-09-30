Reducir el estrés en el aula: cómo el acceso remoto puede facilitar la vida a los profesores

Tras dos años de pandemia, está claro que el aprendizaje a distancia ha llegado para quedarse. Descubre cómo el acceso remoto puede ayudar a aliviar la carga de los profesores.
El COVID-19 ha obligado a los centros educativos a familiarizarse con la enseñanza a distancia a marchas forzadas. Si bien las clases y opciones por internet existen desde hace más de 30 años, nunca antes tantos centros necesitaron prestar asistencia a tantos estudiantes en un entorno de aprendizaje virtual.
Cuando los centros educativos se pasaron a la enseñanza remota en marzo de 2020, fue bajo la suposición generalizada de que sería algo temporal. En febrero de 2022, está claro que la enseñanza remota ya forma parte de nuestras vidas, ya sea debido a brotes repentinos de la pandemia o a incidentes relacionados con el clima. Lo que se introdujo en muchos centros y familias como medida de emergencia también puede ser una herramienta de enseñanza eficaz.
Ya sea como una medida de emergencia o como un complemento muy práctico a la enseñanza presencial, la enseñanza remota ha llegado para quedarse. Un informe de la Semana de la Enseñanza sobre la enseñanza remota revela que, a medida que los maestros cada vez planifican más de forma específica la enseñanza por internet, aumentan su eficacia con herramientas virtuales. Con esto en mente, las instituciones deben proporcionar a los docentes las mejores herramientas para fomentar un entorno de enseñanza remota o híbrida atractiva y segura.
Una de esas herramientas es una solución de asistencia y acceso remoto diseñada pensando en los maestros.
Acceso remoto a los ordenadores escolares para estudiantes y maestros
El acceso remoto se ha convertido en la piedra angular de muchas vidas profesionales durante el transcurso de la pandemia y nos permite a muchos de nosotros trabajar desde casa. Pero el acceso remoto no es solo para los profesionales que trabajan de forma remota.
Los estudiantes usan ordenadores en el centro todos los días. Si no pueden acceder a las aplicaciones y programas que se ofrecen en las salas de informática de la escuela, los estudiantes no tendrán la misma experiencia de enseñanza en casa. A menos que también se les ofrezca acceso remoto a la red de la escuela.
Sin acceso remoto, los estudiantes están en desventaja, lo que exacerba aún más los problemas a los que ya se enfrentan los maestros. Además de las preocupaciones sobre el comportamiento de los estudiantes, el copiarse y la conectividad, los maestros también deben recordar qué herramientas tienen y cuáles no los estudiantes en sus dispositivos domésticos.
El acceso remoto permite a los profesores trabajar desde casa con todos los recursos necesarios al alcance de la mano. Calificaciones, notas, una descarga del trabajo de un estudiante, todo está accesible desde casa, incluso si están guardados en el ordenador de sobremesa de una escuela.
Facilitar la interacción entre el estudiante y el maestro en el aula
Como cualquier maestro o padre te dirá, las interacciones estudiante-maestro son parte integral del éxito de cualquier aula. En el aula, los docentes pueden usar Splashtop para controlar la lección de forma remota, usando una tableta para pasar diapositivas o mostrar ejemplos en una pantalla grande mientras conservan la libertad de caminar por el aula y hablar con los estudiantes uno a uno.
Splashtop Classroom: tanto en el aula física como aprendiendo desde casa, Splashtop Classroom ofrece opciones fantásticas para que los maestros y los estudiantes trabajen juntos, compartiendo contenido directamente desde el dispositivo del maestro a sus estudiantes. Los estudiantes que usan Splashtop Classroom pueden incluso tomar el control de la lección o compartir sus propias notas, manteniendo a todos involucrados.
Mirroring360: Mirroring360 ofrece tecnología de duplicación y uso compartido de pantalla para ofrecer experiencias de vanguardia a cualquier aula de clase. Si bien las pizarras interactivas pueden tener un costo prohibitivo, Mirroring360 ofrece la misma conectividad. Los profesores pueden compartir su pantalla con un proyector u otra tecnología disponible. Los alumnos pueden compartir su trabajo entre sí y con los docentes.
El Distrito Escolar Unificado de Val Verde tenía experiencia en el uso de pizarras interactivas SMART, tabletas Interwrite e incluso Apple TV para compartir pantallas y ninguna era la solución sencilla y efectiva que buscaba el distrito. El Superintendente Asistente de Servicios Educativos de Val Verde, Michael R. McCormick, quedó impresionado con las herramientas Splashtop que el distrito implementó en su lugar. Sus palabras fueron las siguientes:
"Splashtop crea entusiasmo; llega al corazón de lo que pide todo el mundo. Una tecnología como esta marca una gran diferencia en la enseñanza".
Una experiencia de enseñanza presencial desde cualquier lugar
Al ofrecer la misma experiencia en la escuela a los estudiantes dondequiera que estén a través del software de acceso remoto, los centros pueden aliviar una de las muchas cargas de los maestros.
Es posible que los estudiantes no tengan dispositivos capaces de ejecutar el potente software que necesitan para los proyectos de informática. Además de eso, es posible que las escuelas no tengan los fondos para comprar licencias para que los estudiantes instalen el software en sus dispositivos domésticos. Splashtop Enterprise para salas de informática remotas ofrece una solución poderosa para ambos problemas a la vez.
Con Splashtop Enterprise para salas de informática remotas, los estudiantes pueden acceder a la sala de ordenadores del centro desde casa. Los docentes pueden programar intervalos de tiempo específicos para que los estudiantes accedan a los ordenadores de la sala, lo que rentabiliza sus inversiones en herramientas y software específicos al máximo. Los centros educativos también pueden mantener la seguridad, ya que se pueden otorgar diferentes permisos a diferentes usuarios según las necesidades únicas de cada aula. Finalmente, el equipo de TI de tu centro puede prestar asistencia bajo demanda a los estudiantes y docentes, da igual que estén en el campus o en casa.
Los estudiantes de Asheville High School que recibían clases de juegos y animación por ordenador antes de la pandemia no es que pudiesen llevarse el software a casa cuando se pasaron a la enseñanza a distancia. Pero, con Splashtop, los estudiantes tuvieron acceso a los ordenadores de la sala de informática del centro y problema solucionado.Su maestra, Kathryn Bradley, se quedó encantada con el cambio.
"Splashtop llena nuestra necesidad perfectamente", dijo Bradley. "Podemos hacer el currículo completo de los programas de animación y artes de juego, usando las lecciones ya desarrolladas antes de la pandemia".
Asistencia de TI para todos
Finalmente, y lo que es más importante, el software de acceso remoto que viene con asistencia de TI integrada significa menos interrupciones en el horario escolar debido a los problemas tecnológicos inevitables. En lugar de esperar a que el técnico de TI de la escuela llegue a un aula y diagnostique un problema, los maestros pueden llamar a una línea directa de asistencia, conectarse a una sesión remota y volver a estar en funcionamiento en cuestión de minutos.
¿Qué sucede si los docentes trabajan desde casa o los informáticos no están en el campus? La asistencia informática se presta de forma remota y se puede realizar en cualquier lugar, por lo que no hay interrupciones en el aula.
Sencillo y centrado en la educación
Los maestros afrontan adversidades en múltiples frentes a medida que continúa la pandemia del COVID-19. Hacerles la vida más fácil es importante y es tan sencillo como invertir en el software adecuado. Nombrada una de las "10 mejores plataformas de participación de los estudiantes" de EdTech en 2021, Splashtop es una solución fiable para los docentes mientras lidian con los pormenores de la enseñanza híbrida.
No es solo la gente del mundo de la tecnología la que piensa así, los docentes también coinciden. El maestro de quinto grado Chris Parsons, de la escuela primaria Columbia en el distrito de Val Verde, dijo:
"Splashtop es una herramienta extraordinaria para mejorar la enseñanza y la gestión del aula. Puedes dejar atrás el ordenador de sobremesa y mezclarte con los alumnos sin dejar de controlar el contenido y realizar anotaciones sobre él. Esto permite a los alumnos duplicar su pantalla en la clase".