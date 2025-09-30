Mejore el aprendizaje a distancia con acceso a equipos remotos

Las instituciones educativas de todo el mundo han pasado del aprendizaje en clase a las aulas en línea. Las escuelas K-12, colegios y universidades como Laney College y Wayne State University han estado aprovechando Splashtop para permitir que sus estudiantes, profesores y administradores de TI accedan de forma remota a las computadoras y dispositivos móviles según sea necesario.
Con Splashtop, han podido:
Permite a los estudiantes acceder remotamente a sus ordenadores de laboratorio en el campus que llevan aplicaciones de escritorio específicas. Más información sobre Splashtop para laboratorios remotos..
Dar a los miembros de la facultad acceso remoto a sus estaciones de trabajo y la capacidad de acceder a distancia a los dispositivos de los estudiantes para proporcionar una orientación 1:1
Permitir a los administradores de TI administrar y actualizar remotamente las computadoras del laboratorio, así como apoyar remotamente cualquier dispositivo de los estudiantes y profesores
Lee más sobre cómo el acceso remoto a ordenadores con Splashtop puede mejorar tu experiencia de aprendizaje a distancia (PDF).
Dinos cómo tu institución está lidiando actualmente con la enseñanza remota debido al COVID-19 y te diremos cómo Splashtop puede ayudar.
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