Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
Student experiencing enhanced distance learning with Splashtop's Remote Computer Access software

Mejore el aprendizaje a distancia con acceso a equipos remotos

Splashtop Team
Se lee en 1 minutos
Actualizado
Empieza con Splashtop
Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
Prueba gratuita

Las instituciones educativas de todo el mundo han pasado del aprendizaje en clase a las aulas en línea. Las escuelas K-12, colegios y universidades como Laney College y Wayne State University han estado aprovechando Splashtop para permitir que sus estudiantes, profesores y administradores de TI accedan de forma remota a las computadoras y dispositivos móviles según sea necesario.

Con Splashtop, han podido:

  • Permite a los estudiantes acceder remotamente a sus ordenadores de laboratorio en el campus que llevan aplicaciones de escritorio específicas. Más información sobre Splashtop para laboratorios remotos..

  • Dar a los miembros de la facultad acceso remoto a sus estaciones de trabajo y la capacidad de acceder a distancia a los dispositivos de los estudiantes para proporcionar una orientación 1:1

  • Permitir a los administradores de TI administrar y actualizar remotamente las computadoras del laboratorio, así como apoyar remotamente cualquier dispositivo de los estudiantes y profesores

¡Empieza ahora!
Comienza tu prueba gratuita de Splashtop
Prueba gratuita

Lee más sobre cómo el acceso remoto a ordenadores con Splashtop puede mejorar tu experiencia de aprendizaje a distancia (PDF). 

Dinos cómo tu institución está lidiando actualmente con la enseñanza remota debido al COVID-19 y te diremos cómo Splashtop puede ayudar.

Para Configurar el Acceso Remoto al Laboratorio, Contacte con Nuestro Equipo

Contáctenos


Comparte esto
Canal RSSSuscríbete

Contenido relacionado

An IT Helpdesk employee clicking on a support sign.
Aprendizaje a Distancia y Educación

Soluciones de servicio de asistencia de TI para la educación superior para reducir los tiempos de inactividad

Conozca más
Technician connecting into student's computer to debug an issue
Soporte Remoto de TI y Mesa de Ayuda

El Mejor Software de Soporte Remoto para los Centros de Ayuda de las Escuelas

Conozca más
Three professionals collaborating at an outdoor café using Splashtop for efficient workflow
Aprendizaje a Distancia y Educación

Cómo el acceso remoto puede nivelar las condiciones de la educación superior

Conozca más
K12 student accessing school computers from his home using Splashtop's remote access software.
Aprendizaje a Distancia y Educación

Acceso remoto para centros educativos K12

Conozca más
Ver todos los blogs