Mantener las aplicaciones de terceros actualizadas en muchos endpoints puede requerir un esfuerzo manual considerable. Los equipos de TI necesitan saber qué aplicaciones están instaladas, identificar cuándo hay nuevas versiones disponibles, decidir qué actualizaciones están listas para implementarse y asegurarse de que esas actualizaciones lleguen a los dispositivos adecuados.
Splashtop AEM te ayuda a automatizar este proceso mediante políticas de parches de software. Los equipos de TI pueden definir qué aplicaciones compatibles gestionar, programar análisis para buscar actualizaciones disponibles, controlar cuándo se instalan las actualizaciones aprobadas y elegir si las nuevas versiones deben aprobarse automáticamente o revisarse primero.
Esta guía te explica cómo configurar el parcheo de aplicaciones de terceros con Splashtop AEM, asignar la política a los endpoints gestionados y supervisar las oportunidades de actualización después de implementar la política.
Lo que necesitas antes de configurar el parcheo de terceros
Tu equipo debe tener Splashtop AEM habilitado para usar Software Patch.
El usuario que configure las políticas de Software Patch debe ser un propietario del equipo o un administrador.
Las políticas de parches de software se crean a través de las políticas de endpoints, y las políticas son específicas de cada plataforma. Por lo tanto, las aplicaciones de Windows y macOS se gestionan mediante políticas independientes.
Splashtop AEM mantiene listas de software compatible para ambas plataformas. Antes de crear una política en torno a una aplicación concreta, confirma que la aplicación aparezca en el catálogo de software compatible.
Cómo automatizar el parcheo de aplicaciones de terceros con Splashtop AEM
Puedes seguir los pasos que se indican a continuación para automatizar tu flujo de trabajo de aplicación de parches para aplicaciones de terceros:
1. Crea o selecciona una política de endpoint
En la consola web de Splashtop, ve a Automation > Endpoint Policies.
Puedes crear una nueva política para la aplicación de parches de software o editar una política existente que también controlará otros ajustes de los endpoints.
Al crear una nueva política, configura:
Nombre de la política
Descripción
Plataforma
Política principal, si corresponde
Si la política está habilitada o deshabilitada
Las políticas de Windows y macOS se crean por separado. La herencia de políticas también está disponible, lo que permite que las políticas secundarias hereden la configuración de una política principal y, al mismo tiempo, sobrescriban configuraciones individuales cuando sea necesario.
Eso puede ser útil cuando varios grupos deben compartir la misma configuración básica de parches, pero requieren distintas selecciones de aplicaciones o calendarios de implementación.
2. Configura cuándo los endpoints buscan actualizaciones de aplicaciones
Abre la configuración de Software Patch y configura el programación de análisis.
Splashtop AEM admite una o varias programaciones de análisis fijas o recurrentes. Un análisis puede ejecutarse:
Diariamente
Semanal
Mensual
La programación del análisis determina cuándo el agente de aplicación de parches comprueba si hay nuevas oportunidades de actualización en el software gestionado.
El análisis y la actualización son partes separadas del flujo de trabajo. Encontrar una actualización disponible de una aplicación no significa necesariamente que Splashtop AEM la instalará de inmediato. Lo que ocurra a continuación depende de la configuración de aprobación de la aplicación y de la programación de actualizaciones.
Esta separación te permite buscar actualizaciones con regularidad mientras limitas las instalaciones reales a las ventanas de mantenimiento que funcionan para tu entorno.
3. Configura el calendario de actualización de la aplicación
A continuación, configura la Update Schedule.
Esta configuración controla cuándo el agente de parches instala oportunidades de actualización que han alcanzado el estado Aprobado.
Por ejemplo, un equipo de TI podría analizar los dispositivos con frecuencia para detectar versiones de aplicaciones disponibles recientemente, mientras programa las instalaciones para un periodo de mantenimiento definido.
Mantener estos programas separados te da visibilidad de las actualizaciones recién disponibles antes de que se implementen y permite que los parches aprobados sigan una cadencia de instalación constante.
4. Decide cómo deben gestionarse los equipos recién incorporados
La opción New Computer controla lo que ocurre cuando se incorpora un nuevo endpoint directamente a un grupo que ya tiene asignada la política de Software Patch.
Cuando esta opción está habilitada, el agente de parches del equipo recién incorporado puede iniciar un análisis o una actualización de inmediato en lugar de esperar a la siguiente hora programada.
Hay una distinción importante en el caso de los dispositivos que ya están gestionados. Mover un equipo existente a un grupo después de que se haya incorporado no activa esta acción inmediata. Ese equipo seguirá la siguiente programación configurada de análisis o actualización.
Esta configuración puede ayudar a que los endpoints recién implementados entren antes en el flujo de trabajo normal de gestión de parches.
5. Configura el comportamiento de reinicio cuando sea necesario
Es posible que algunas actualizaciones de aplicaciones requieran reiniciar el endpoint.
La sección Opciones de reinicio te permite especificar cómo debe gestionar el agente de parches un reinicio cuando sea necesario como parte del proceso de actualización.
Configura este comportamiento según los endpoints cubiertos por la política y la forma en que se utilizan esos dispositivos. Por ejemplo, el comportamiento de reinicio adecuado para la estación de trabajo de un empleado puede diferir del comportamiento utilizado para dispositivos que pueden reiniciarse durante un periodo de mantenimiento programado.
6. Elige las aplicaciones que quieres gestionar
Una vez configurados los ajustes generales de Software Patch, abre la pestaña Software.
Selecciona Add Software para elegir las aplicaciones que debe gestionar la política. Se pueden seleccionar varias aplicaciones del catálogo de software compatible.
Aquí es donde la política pasa de un calendario general de parches a un flujo de trabajo específico de la aplicación. Cada aplicación seleccionada puede tener luego su propia configuración de instalación y aprobación.
Por ejemplo, una política de Windows podría gestionar aplicaciones como Google Chrome, Zoom, 7-Zip, Adobe Reader, Visual Studio Code u otras aplicaciones incluidas en el catálogo actual de software compatible.
macOS usa su propia lista de aplicaciones compatibles y su propia Endpoint Policy específica de la plataforma.
7. Elige si Splashtop AEM debe instalar el software que falta
Para cada aplicación en la política de parches de software, puedes configurar si Splashtop AEM debe instalar la aplicación cuando aún no esté presente en un equipo gestionado.
La configuración Install if not present controla este comportamiento.
Cuando la instalación está habilitada, la versión que se instala depende de los demás ajustes de la aplicación en la política.
Por ejemplo:
Si se especifica una versión preaprobada, se puede instalar esa versión aprobada.
Si no hay ninguna versión preaprobada, se puede instalar la última versión disponible.
Si Install if not present está desactivado, Splashtop AEM omite la instalación en los equipos donde falte la aplicación.
Esto permite que el mismo flujo de trabajo de Software Patch gestione las actualizaciones de las aplicaciones que ya están instaladas y, al mismo tiempo, admita la instalación en endpoints donde la aplicación no está presente, cuando ese comportamiento está habilitado.
8. Establece una versión preaprobada de la aplicación
La opción Versión preaprobada te permite establecer una versión que los equipos gestionados deben alcanzar.
Cuando un análisis detecta un endpoint que ejecuta una versión anterior a la versión preaprobada, Splashtop AEM puede crear una oportunidad de actualización para la versión aprobada.
Por ejemplo, si la versión 0.9 se ha designado como la versión preaprobada y un endpoint gestionado sigue ejecutando la versión 0.8, el análisis puede identificar que el equipo debe actualizarse a la versión aprobada.
Esto proporciona una forma de establecer una versión conocida de la aplicación que los dispositivos deben cumplir sin necesidad de que un administrador apruebe la misma versión de forma independiente para cada endpoint.
9. Elige cómo se aprueban las nuevas versiones de las aplicaciones
Software Patch también controla qué ocurre cuando una versión más reciente está disponible después de la versión ya aprobada en la política.
La configuración Approve new version puede usar cualquiera de estas opciones:
Auto: La versión recién detectada puede pasar al flujo de trabajo de aprobación después del análisis.
Manual: La oportunidad de actualización pasa a Pendiente para que un administrador pueda revisarla antes de aprobarla o rechazarla.
Esto da a los equipos de TI control a nivel de aplicación sobre qué parte del proceso de actualización se automatiza.
Las aplicaciones adecuadas para la aprobación automática pueden continuar en el flujo de trabajo de aplicación de parches con menos intervención manual. Las aplicaciones que requieren una revisión adicional pueden permanecer pendientes hasta que un administrador tome una decisión.
10. Asigna la política a equipos o grupos
Después de configurar las aplicaciones y el comportamiento de actualización, asigna la política de endpoints a los ordenadores que deban seguirla.
En Automation > Endpoint Policies, selecciona la política y elige Assign Group and Computer. Selecciona el grupo de ordenadores adecuado y asigna la política.
También puedes asignar políticas de otras dos maneras:
Abre las Propiedades de un equipo individual y selecciona una política.
Ve a Management > Grouping, crea o edita un grupo de equipos y asigna la política adecuada.
De forma predeterminada, un ordenador individual sigue la política de su grupo. Se puede aplicar una política diferente a un ordenador cuando requiere una excepción a la configuración más amplia del grupo.
Cómo supervisar las actualizaciones de aplicaciones de terceros
Una vez que la política está activa, Splashtop AEM ofrece una vista centralizada de las actualizaciones de aplicaciones detectadas y su estado actual.
Revisa las oportunidades de actualización en Software Patch
Una vez que la política esté activa, los equipos de TI podrán usar el Splashtop Dashboard para tener visibilidad diaria del parcheo de aplicaciones de terceros.
El widget Software Patch Overview muestra el estado de los parches de software en todos los endpoints gestionados. Los administradores pueden hacer clic en un estado para profundizar en la vista correspondiente de Software Patch cuando una actualización necesita una revisión o una acción más detallada.
Para una gestión más detallada, ve a Management > Software Patch y, a continuación, selecciona la vista de Software Patch de Windows o Mac.
Splashtop AEM se refiere a una actualización de software detectada como una oportunidad de actualización. Se puede crear una oportunidad de actualización cuando:
Un equipo gestionado encuentra una nueva versión de la aplicación durante un análisis.
La versión preaprobada en una política cambia y la versión instalada actualmente en el ordenador es inferior a la versión recién aprobada.
Cada oportunidad de actualización puede estar en uno de cinco estados:
Pendiente
Aprobado
Error
Instalado
Rechazado
Splashtop AEM también mantiene un registro de los cambios de estado de cada oportunidad, lo que ayuda a los administradores a hacer seguimiento de la actualización a lo largo de su ciclo de vida.
Revisa las actualizaciones de aplicaciones pendientes
La pestaña Pending contiene oportunidades de actualización que requieren una decisión de un administrador.
Selecciona una oportunidad y usa el menú Actions para:
Apruébalo
Rechazarla
Una vez que una oportunidad Pendiente se aprueba o se rechaza, pasa al estado correspondiente y no vuelve a Pendiente.
Este es el flujo de trabajo que se utiliza cuando la configuración de aprobación de nuevas versiones de una aplicación está establecida para revisión manual.
Supervisa las actualizaciones de aplicaciones aprobadas
Las actualizaciones en la pestaña Approved están listas para avanzar según la programación de actualización configurada.
Cuando llega la hora programada de actualización, las oportunidades aprobadas empiezan a actualizarse. Un administrador aún puede rechazar una oportunidad aprobada antes de que se instale.
Esto proporciona una ventana entre la aprobación y la implementación programada durante la cual una actualización planificada todavía puede detenerse si cambian las circunstancias.
Revisa las actualizaciones fallidas y vuelve a intentarlo cuando corresponda
Si una actualización no se completa correctamente, su oportunidad de actualización aparece en la pestaña Failed.
Desde ahí, un administrador puede:
Aprueba la actualización de nuevo
Rechazar la actualización
Si la apruebas de nuevo, la oportunidad vuelve al flujo de trabajo de aprobada para que se pueda intentar otra vez según el proceso de actualización aplicable.
Revisar actualizaciones instaladas y rechazadas
El estado Installed representa el final del ciclo de vida de una oportunidad de actualización. No hay más acciones disponibles una vez que la actualización alcanza este estado.
Las actualizaciones que se han omitido intencionadamente aparecen en Rejected. Si las circunstancias cambian, una oportunidad rechazada puede aprobarse más adelante, lo que la mueve a la pestaña Aprobado.
En conjunto, estos estados ofrecen a los administradores visibilidad sobre las actualizaciones que se han completado, así como sobre las que se han retenido intencionadamente.
Cómo combinar aprobaciones automáticas y manuales de aplicaciones
Las distintas aplicaciones no tienen que seguir el mismo flujo de trabajo de aprobación.
Splashtop AEM te permite usar la configuración de aplicaciones dentro de una política de parches de software para determinar cómo debe gestionarse cada aplicación.
Para las aplicaciones en las que te sientas cómodo aprobando automáticamente las versiones recién disponibles, Approve new version se puede configurar como Auto. Las versiones recién detectadas pueden pasar después al flujo de trabajo de Aprobado y esperar la programación de actualización configurada.
Para las aplicaciones que necesitan revisión antes de la implementación, establece el comportamiento de aprobación en Manual. Las nuevas oportunidades de actualización aparecerán en Pending, donde un administrador puede aprobarlas o rechazarlas.
También puedes usar versiones preaprobadas cuando necesites que los equipos gestionados alcancen una versión concreta de una aplicación.
La combinación adecuada depende de las aplicaciones que gestiones y de cómo tu organización evalúe las actualizaciones de software.
Cómo funcionan las implementaciones graduales de aplicaciones en Splashtop AEM
Splashtop AEM también puede admitir implementaciones de aplicaciones por fases.
Para implementar un despliegue por anillos, crea varias políticas de parches de software para distintos grupos de equipos y configura programaciones de actualización escalonadas.
Por ejemplo, un grupo puede recibir antes las actualizaciones aprobadas de una aplicación, lo que da tiempo a TI para evaluar la implementación antes de que una política posterior aplique las actualizaciones a un conjunto más amplio de endpoints.
Este flujo de trabajo ofrece más control sobre la rapidez con la que una nueva versión de la aplicación se implementa en todo el entorno.
Automatiza el parcheo de aplicaciones de terceros con Splashtop AEM
La aplicación de parches a aplicaciones de terceros resulta más fácil de gestionar cuando el descubrimiento de software, las aprobaciones, el momento de la implementación y el seguimiento forman parte de un flujo de trabajo repetible.
Splashtop AEM permite a los equipos de TI elegir qué aplicaciones compatibles gestionar, determinar si deben instalarse las aplicaciones que faltan, establecer versiones aprobadas, controlar cómo se gestionan las nuevas versiones y programar cuándo se implementan las actualizaciones aprobadas.
Después de la implementación, Software Patch proporciona un lugar centralizado para revisar las oportunidades de actualización pendientes, aprobadas, fallidas, instaladas y rechazadas, para que los administradores puedan mantener la visibilidad e intervenir cuando sea necesario.
Comenzar una prueba gratuita de Splashtop AEM para automatizar la aplicación de parches de aplicaciones de terceros en tus endpoints gestionados.