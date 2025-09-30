¿Están triunfando las estrategias de trabajo desde el hogar?

La encuesta de Sapphire Ventures sobre las tendencias de la fuerza laboral indica una mayor aceptación de las estrategias de trabajo desde el hogar
Antes de que la pandemia COVID-19 golpeara, si se le pedía a los ejecutivos de la compañía una idea de cómo serían sus empleados trabajando en casa, muchos imaginaban algo como gente vestida de pijama, perdiendo el tiempo jugando videojuegos, durmiendo todo el día o evitando el trabajo de cualquier otra manera. Temían que cuando los empleados ya no se presentaran en una oficina física, su productividad se desplomaría.
Esos miedos fuera de vista y fuera de control pesaban mucho.
De repente, las restricciones de la pandemia para refugiarse en el lugar golpearon y las empresas no tuvieron más remedio que poner en marcha estrategias de trabajo desde casa. Era eso o dejar de hacer negocios.
Ahora, estamos lo suficientemente lejos en este inadvertido y no planificado experimento a gran escala sobre fuerzas de trabajo distribuidas para empezar a sacar algunas conclusiones sobre lo que sucede cuando tantas personas trabajan desde casa.
Sapphire Ventures explora el impacto de COVID-19 en los entornos de trabajo de las nuevas empresas.
Algunos datos interesantes surgieron de una encuesta sobre tendencias de la fuerza de trabajo realizada por Sapphire Ventures, una empresa de capital de riesgo que invierte en empresas en fase de expansión. (Informe completo: Sapphire Ventures es un inversor en Splashtop.)
Haciéndose eco de muchas de las conclusiones de la propia encuesta recientemente publicada por Splashtop, la encuesta de Sapphire Ventures indica que la productividad cuando se trabaja en casa tiende a mantenerse constante o incluso a aumentar, no a disminuir.
Aquí hay algunos puntos destacados de la encuesta de Sapphire Ventures:
El 74% de las startups de alto crecimiento encuestadas creen que se producirá un cambio a más largo plazo en la combinación de trabajadores en la oficina y trabajadores a distancia como consecuencia de las restricciones del refugio COVID-19.
El 82% afirma que el nivel de comunicación y colaboración entre los empleados se ha mantenido igual (44%) o ha aumentado (38%) desde que trabajan a distancia.
El 91% afirma que la productividad se ha mantenido igual (53%) o incluso ha aumentado (38%) con el trabajo a distancia.
El 72% se mostró partidario de pasar a una plantilla más distribuida.
Los tres principales factores que impulsaron el cambio a una fuerza de trabajo más distribuida fueron la comodidad y el bienestar de los empleados, el acceso al talento y el costo.
En una entrevista en Business Insider, el Presidente y Director General de Sapphire Ventures, Jai Das, habló de los efectos de COVID-19 desde la perspectiva de cómo la crisis económica resultante afecta a las empresas nuevas. "Una recesión económica acelera lo que sucede con las empresas de nuevas. Eso significa que las buenas pueden sobresalir", dijo.
En el artículo, Das señaló varias tendencias que él ve que se desarrollan durante este período pandémico:
La necesidad de gestionar el rendimiento en línea. "Cuando no puedes ver [a los empleados], ¿cómo puedes evaluar su rendimiento?". Aconseja a las empresas con empleados que trabajan a distancia o en distintos lugares que establezcan indicadores clave de rendimiento (KPI) precisos y bien comprendidos, "...y luego den a la gente la oportunidad de darles sentido".
El auge de la seguridad basada en la identidad. "La transformación digital de la seguridad tiene que hacerse ahora". Uno de los principales cambios surgidos de este periodo es la sustitución generalizada de las contraseñas por la autorización basada en la identidad.
Un enfoque híbrido para la asistencia a la conferencia. Es probable que en las futuras conferencias se mezclen los asistentes digitales y los de las instalaciones. "Todos los aspectos de nuestras vidas se verán afectados por la cuarentena, y esperamos aprender a apreciar más los aspectos de la vida real".
Ahora que más compañías están anunciando extensiones de sus opciones de trabajo desde el hogar más allá de la pandemia COVID-19, es tranquilizante encontrar que -con las tecnologías y procesos adecuados en su lugar- tanto las empresas como sus empleados pueden continuar prosperando y siendo productivos, incluso si ya no se presentan juntos en la misma oficina.