Adobe está enganchado a Splashtop

Conoce a Dave Helmly y Karl Soule. Dave es el Jefe de Desarrollo Estratégico de Adobe Video. Karl es el Sr. Gerente Técnico de Ventas de Adobe Video. Estaban buscando la solución de acceso remoto óptima para acceder a computadoras de oficina dedicadas mientras viajaban, pero luego llegó la pandemia global y les obligó a encontrar una solución rápidamente. Uno de sus clientes multimedia recomendó Splashtop. Resulta que Splashtop era todo lo que no sabían que estaban buscando.
Una vez que se engancharon con Splashtop, comenzaron a recomendarlo a otros socios, incluidas organizaciones de noticias gigantes y clientes de transmisión.
Habíamos estado buscando muchas soluciones diferentes. Miramos todos los populares, y apareció el nombre Splashtop. Trabajé con un cliente de la familia Warner Media que usa el producto Enterprise; habíamos repasado los éxitos que han tenido en su gran departamento y eso fue lo que me llamó la atención. -Dave Helmly
Se requiere una sincronización A/V rápida cuando se editan videos de forma remota y aquí es donde se destaca Splashtop
Los clientes de Adobe están trabajando con grandes cantidades de almacenamiento compartido, petabytes de metraje que requieren una fuerte sincronización A/V y la capacidad de trabajar rápidamente. Descubrieron que Splashtop sobresalía en esta área, especialmente cuando se conectaba de forma remota de una Mac a otra Mac, incluso desde seis mil millas de distancia.
Cuando estos muchachos (editores de video) son rápidos presionando 3 o 4 teclas por segundo con los recortes rápidos que hacen los departamentos de promoción, es crucial tener algo que responda y mantenga la sincronización de A/V en línea; esa es una de las áreas en las que he encontrado que Splashtop sobresale al hacer eso. -Karl Soule, Adobe Video
Mire el testimonio de Adobe Video por sí mismo y vea por qué Splashtop es la solución preferida para la edición remota de videos y más.
Pero no solo confíe en su palabra.
Vea usted mismo cómo Splashtop ofrece el mejor valor entre las soluciones de acceso remoto para su organización. Acceda a sus computadoras, aplicaciones, archivos y datos desde cualquier lugar y en cualquier momento.