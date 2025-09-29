Ein ländlicher Schulbezirk konsolidiert Fernsupport und Endpunktmanagement mit Splashtop
Skalierung von IT-Unterstützung, Sichtbarkeit und Kontrolle auf Bezirksebene mit Splashtop Enterprise und Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)
Auswirkung
Reduzierte Ausfallzeiten für Mitarbeitgeräte
Mit schnellem, zuverlässigem Fernsupport wurden die Störungen auf ein Minimum reduziert und der Bedarf an persönlichen IT-Besuchen bei über 70 Endpunkten verringert.
Niedrigere Gesamtkosten
Durch die Konsolidierung von drei separaten Tools in eine einzige Splashtop-Plattform reduzierte der Bezirk die Ausgaben für Softwarelizenzen und Ineffizienzen erheblich, während die Abdeckung auf 100% der Mitarbeitergeräte ausgeweitet wurde.
Lean IT-Team, volle Kontrolle
Der Distrikt automatisiert jetzt das Patchen, verwaltet Antivirus und unterstützt alle Geräte zentral, ohne zusätzliches Personal oder externe Auftragnehmer zu benötigen.
Schwierigkeiten
Ein ländlicher Schulbezirk in Idaho betreut etwa 150 Schüler und 35 Mitarbeiter. Mit nur einem IT-Leiter, dem Technologiedirektor der Schule, der für alles von Workstation-Updates bis hin zur Serververwaltung verantwortlich ist, waren die Ressourcen extrem begrenzt.
Die Verwaltung dieser Umgebung mit begrenzten Ressourcen brachte mehrere Herausforderungen mit sich:
Komplexität und Kosten der Tools: Frühere Lösungen für Patching und Antivirus waren teuer und schwer zu verwalten
Begrenzte Ressourcen: Budget- und Personalengpässe machten es schwer, Tools auf Unternehmensebene zu rechtfertigen
Konsolidierungsbedarf: Mehrere Plattformen führten zu Ineffizienzen und erhöhtem Arbeitsaufwand, um mehrere Agenten zu verwalten
"Ich bin es nur," sagte der Technologiedirektor der Schule. "Ich brauchte eine Lösung, die alles handhaben kann, aber nicht die Bank sprengt."
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Als ich am Knie operiert wurde und nicht vor Ort sein konnte, unterstützte ich das Team weiterhin von zu Hause aus. Ohne Splashtop wäre das nicht möglich gewesen.
~ School’s Technology Director
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Ich habe alles zu Splashtop verschoben – Patching, Virenschutz, Fernzugriff. Es ist viel einfacher zu verwalten, wenn alles an einem Ort ist. Außerdem bietet uns Splashtop im Vergleich zu anderen Tools, die wir in Betracht gezogen haben, alles, was wir brauchen, zu einem Bruchteil der Kosten.
~ School’s Technology Director
Auflösung
Unbeaufsichtigt Fernsupport für Mitarbeitergeräte: Der Technologiedirektor hat den Splashtop Streamer-Agent auf allen von Lehrern und Verwaltungspersonal genutzten Windows- und Mac-Geräten bereitgestellt, um eine konsistente und sichere Unterstützung für Fehlerbehebung und Wartung zu gewährleisten.
On-demand Fernsupport: Der Technologiedirektor nutzt Splashtop SOS für Ad-hoc-Fernsupport-Sitzungen, einschließlich der Chromebooks von Schülern.
Automatisches Patchen: Sie ersetzten separate Patch-Tools durch Splashtop AEM und erstellten wöchentliche Arbeitsstation- und zweiwöchentliche Server-Update-Pläne mit Echtzeit-Abdeckung für Betriebssysteme und Anwendungen von Drittanbietern.
Antivirus-Schutz: Der Bezirk ersetzte auch seine aktuelle Antivirus-Lösung durch Splashtop Antivirus betrieben von Bitdefender, verwaltet vom gleichen Dashboard wie Fernzugriff, Support und Patching.
Tool-Konsolidierung für Einfachheit: Der Wechsel von mehreren Produkten zu einer einzigen Splashtop-Plattform für Fernzugriff, Patching und Antivirus rationalisierte die IT-Operationen.
Kosteneffiziente Lizenzierung: Die transparente Preisgestaltung von Splashtop ermöglichte eine vollständige Geräteabdeckung und unternehmensweite Funktionen, ohne das knappe Budget des Bezirks zu überschreiten.
Nahtloser Upgrade-Pfad: Der Technologiedirektor begann zunächst mit Splashtop nur für den Fernzugriff auf Workstations und Server und rüstete auf Splashtop Enterprise mit AEM auf, um den wachsenden Support- und Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.
Über den Kunden
Ein ländlicher Schulbezirk in Idaho bedient eine ländliche Gemeinschaft mit tiefen Wurzeln im Bergbau, in der Landwirtschaft und in der Viehzucht. Trotz begrenzter Ressourcen bietet der Bezirk eine starke akademische und außerschulische Erfahrung durch engagiertes Personal und kluge Technologieentscheidungen.